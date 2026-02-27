Du khách đua nhau lấy "nước thánh" cầu may mắn ở ngôi đền thiêng

Ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), đông đảo du khách đổ về đền Phủ Na - ngôi đền thiêng ở chân núi Nưa, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa - để chiêm bái, vãn cảnh dịp đầu năm mới.

Đền Phủ Na (hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ) cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 30km, nằm ở chân dãy núi Nưa - vùng đất thiêng thờ Bà Triệu, công chúa Liễu Hạnh và mẫu Thượng Ngàn.

Theo lãnh đạo xã Xuân Du, năm nay lượng khách đến với Phủ Na dịp đầu xuân năm mới đạt kỷ lục, hơn 50.000 lượt khách.

Đến với Phủ Na, ngoài chiêm bái, dâng hương, người dân và du khách còn tới đây để lấy "nước thánh" - dòng nước trong vắt từ trên đỉnh núi cao chảy xuống phía dưới. Từ nhiều năm qua, người dân và du khách quan niệm đây là "nước thánh" nên thường đến dòng thác này để rửa mặt, tay với hy vọng năm mới đủ đầy, hanh thông, mát mẻ...

Thậm chí nhiều du khách còn dùng cả can lấy một ít mang về nhà để cầu may mắn trong năm mới.

Trong ảnh là mạch nguồn nước chảy từ trên đỉnh núi xuống dưới.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, Ban quản lý di tích bố trí các điểm cung cấp can nhựa cạnh khu vực dòng nước chảy xuống.

Ngoài các không gian thờ tự, ban quản lý di tích còn thiết kế các không gian, phối cảnh để du khách chụp ảnh lưu niệm.

"Năm nào gia đình tôi cũng đến Phủ Na để du xuân. Khác với mọi năm, năm nay tôi thấy cảnh quan nơi đây được trang hoàng chỉn chu hơn rất nhiều, đặc biệt không còn nạn bán hàng rong, ăn xin lê lết ở cổng đền", anh Nguyễn Văn Tuấn (du khách phường Hạc Thành, Thanh Hóa) cho hay.

Không còn khung cảnh nhếch nhác, lộn xộn, Phủ Na dịp đầu xuân Bính Ngọ như khoác lên mình diện mạo mới. Ban quản lý di tích bố trí nhiều nhân viên thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải, nhờ đó mà khuôn viên di tích thông thoáng, sạch đẹp.

Đến với Phủ Na dịp đầu năm, du khách không chỉ chiêm bái, vãn cảnh, mà còn có dịp trải nghiệm, mua về nhiều sản vật, đặc biệt là các loại rau do người dân trồng tại địa phương.

Tại Phủ Na, du khách có thể mua các loại cây rừng như măng, trà xanh, rau đắng...

Toàn cảnh đền Phủ Na trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Vị trí đền Phủ Na, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).