Miễn phí trông giữ phương tiện tại các di tích trọng điểm Thanh Hóa

Ngày 26/2, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa thông báo miễn phí dịch vụ trông giữ phương tiện đối với du khách đến tham quan, thực hành tín ngưỡng tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

Kể từ ngày 26/2, du khách tham quan tại Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô), Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn), Di tích quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc), Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, sẽ được miễn phí dịch vụ trông giữ phương tiện.

Bãi giữ xe tại Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (Ảnh: Thanh Tùng).

Đối với phí tham quan và các dịch vụ liên quan tại Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, việc thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí tiếp tục thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành về phí, lệ phí.

Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện miễn phí tham quan di tích lịch sử đối với người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định. Giảm 50% phí tham quan di tích lịch sử đối với người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người khuyết tật nặng và người cao tuổi.