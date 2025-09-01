Một triệu đồng thuê người ngủ qua đêm giữ "chỗ vàng" chờ xem diễu binh

Trước giờ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chuyện chọn được chỗ ngồi đẹp để ngắm nhìn các khối diễu binh, khí tài quân sự trở thành chủ đề nóng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, trên mạng xã hội, có những người sẵn sàng chi tiền triệu tìm dịch vụ giữ chỗ thay mình.

Một tài khoản đăng tải: "Hiện tại nhà em có người nhà đang giữ chỗ đẹp trên đường Hùng Vương để xem diễu binh ngày 2/9. Do có việc đột xuất nên phải về rồi sáng mai ra. Người nhà của em muốn thuê người ra giữ hộ tối nay đến sáng mai là 1 triệu đồng. Ai đi được báo em ạ. Cảm ơn cả nhà mình".

Một người sẵn sàng chi tiền triệu tìm dịch vụ giữ chỗ thay mình (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng bày tỏ mong muốn giữ được chỗ ngồi đẹp, không quan tâm đến mức giá phải bỏ ra.

"Em muốn nhờ giữ chỗ ở chỗ... Nguyễn Thái Học gần ngõ Yên Thế ạ. Khoảng 8 chỗ ạ. Phí bao nhiêu cũng được ạ", một tài khoản đăng tải.

Tuy nhiên, phía dưới các bài đăng hầu như không có ai nhận dịch vụ giữ chỗ. Nhiều bình luận cảnh báo tránh bị lừa đảo hoặc mua, bán chỗ là hành vi sẽ bị xử lý.

Bán chiếu kiếm bộn tiền

Từ tối 31/8, hàng nghìn bà con trải chiếu và bạt ngồi xuyên đêm dọc các tuyến đường Hùng Vương, Trần Phú, Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học (Hà Nội) chờ xem diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Theo ghi nhận, vỉa hè trên đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học đã được lực lượng chức năng dựng rào chắn, dành riêng cho các bậc lão thành cách mạng, cựu chiến binh.

Lực lượng công an túc trực tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo để đảm bảo an ninh trật tự. Công an phường liên tục phát loa nhắc nhở người dân thu dọn chiếu, bạt, tấm xốp và không ngồi trên vỉa hè.

Người phụ nữ đội mũ bảo hiểm đưa chiếu đi bán khắp các con đường quanh quảng trường Ba Đình (Ảnh: Trần Thành Công).

Khoảng 22h30, khi một số người bắt đầu dựng lều, giăng bạt để nghỉ qua đêm đầu phố Hàng Cháo, công an lập tức có mặt nhắc nhở. Người dân vui vẻ hợp tác, nhanh chóng thu dọn đồ đạc nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.

Trong không khí náo nhiệt, chiếu ngủ trở thành món hàng đắt khách. Chị H. (tên đã thay đổi) ôm hơn 10 chiếc chiếu len lỏi khắp các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình để rao bán. Do lượng khách đông, sau 15 phút, số chiếu trên tay người phụ nữ này còn vỏn vẹn 3 chiếc.

Khu vực vỉa hè sát đường Hùng Vương được dựng rào để dành riêng cho các cựu chiến binh xem diễu binh (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Theo chị H., mỗi chiếc chiếu kích thước 1mx2m được bán với giá 70.000 đồng. Dù số tiền này cao hơn so với giá niêm yết trên các sàn thương mại điện tử, khách hàng vẫn chấp nhận mua vì muốn có chỗ ngủ tươm tất qua đêm.

“Cả buổi tối tôi bán được 20 chiếc chiếu. Tôi không phải dân buôn bán chuyên nghiệp, thấy khách có nhu cầu nên nhập về bán lại kiếm chút lãi”, chị chia sẻ.

Nhiều người mệt nhoài sau nhiều giờ chờ đợi đã tranh thủ ngủ sớm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Một phụ nữ đến từ Bắc Giang cho biết, chị cùng người thân có mặt từ 5h ngày 31/8, ngồi chờ trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học để giữ chỗ. Theo chị, nhiều năm mới có một sự kiện diễu binh hoành tráng, cả gia đình háo hức nên không e ngại chuyện ngủ vạ vật bên đường.

Chị kể, một hộ dân trong ngõ trên đường Nguyễn Thái Học cho thuê chỗ ngủ với giá 200.000 đồng nhưng không phải ai cũng mặn mà.

“Nếu thuê chỗ ngủ, sáng mai thức dậy, chúng tôi không còn giữ được chỗ đẹp để ngồi xem diễu binh nên ai cũng cố bám trụ”, chị cho biết.

Thay phiên nhau về nhà ngủ

Trời càng về khuya, nhiều người có mặt quanh khu vực phố Nguyễn Thái Học - Hùng Vương vẫn thấp thỏm vì chưa tìm được chỗ ngồi ưng ý.

Ngồi chờ cạnh nhà bạt dã chiến trong vườn hoa Lê Trực, anh Anh Tú (xã Chương Mỹ, Hà Nội) quyết định thức trắng đêm để "xí chỗ" thuận lợi giúp quan sát các khối diễu binh đi qua vào sáng 2/9.

Anh Tú (ngoài cùng bên trái) cùng một số người quen chờ đợi thâu đêm để giữ chỗ đẹp (Ảnh: Nguyễn Lâm).

“Tôi mong có một góc nhỏ cho cả gia đình 10 người ngồi xem diễu binh, không cần chiếm diện tích rộng. Chúng tôi thay phiên nhau đi tàu điện về nhà ngủ để giữ chỗ suốt 2 đêm cho đến khi lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra”, anh Tú chia sẻ.

Trong khi đó, chị Xuân (ở Xuân Mai, Hà Nội) thay mặt gia đình 10 người đi tìm chỗ đẹp trước giờ diễn ra lễ diễu binh. Sau nhiều giờ loay hoay, chị vẫn chưa tìm được chỗ ưng ý.

“Tôi khá mệt mỏi sau khi ngồi vạ vật hơn 5 tiếng. Vì tình yêu Tổ quốc, tôi sẽ không bỏ cuộc.

Trong trường hợp không tìm được, tôi sẽ ngồi xem diễu binh một mình. Có mặt ở đây, hòa vào không khí rộn ràng của bà con khắp nơi đổ về, với tôi đã là một niềm hạnh phúc”, chị Xuân chia sẻ.

22h ngày 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú rất đông người dân ngồi trên vỉa hè (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, theo lãnh đạo Công an phường Ba Đình, việc người dân trải bạt, nilon, dựng lều ở vỉa hè khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú... để nghỉ, ngủ gây ra những hình ảnh không đẹp cho thủ đô, đặc biệt ở thời điểm Hà Nội đang đón nhiều đoàn khách quốc tế qua thăm, làm việc.

Do đó, cán bộ công an phường thường xuyên vận động, với người dân ở gần thì về nhà, người dân ở xa từ các tỉnh về thì tới các điểm nghỉ tập trung được UBND phường Ba Đình bố trí.

Theo đó, UBND phường Ba Đình bố trí 5 điểm để người dân nghỉ miễn phí qua đêm, gồm:

1. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, số 40-42 Nguyễn Thái Học

2. Trường THCS Nguyễn Tri Phương, số 67 Cửa Bắc

3. Trường THCS Nguyễn Công Trứ, số 8 Nguyễn Trường Tộ

4. Trường Mẫu giáo số 10, ngõ 100 Đội Cấn

5. Tầng 1 Trung tâm Văn hóa thể thao, số 60 Ngọc Hà.

Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng vào cuộc, thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và kiên quyết xử lý, dẹp bỏ tình trạng cho thuê ghế giữ chỗ giá cao.

Ngày 27/8, Công an đã phát hiện ông N.V.Đ. (44 tuổi, trú phường Ba Đình) nhận giữ 10 chỗ với giá 20.000 đồng/ghế tại đường Nguyễn Thái Học - phía tường Bệnh viện Xanh Pôn, Ba Đình.

Ông Đ. đã bị lực lượng tuần tra của Công an phường Ô Chợ Dừa và Phòng Cảnh sát cơ động đưa về bàn giao Công an phường Ba Đình, lập biên bản xử lý về hành vi "xếp ghế giữ chỗ" xem diễu binh rồi bán kiếm lời.