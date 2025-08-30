400.000 đồng/thang thuê xem tổng duyệt diễu binh, giá tăng theo giờ

Sáng 30/8, tại các tuyến phố Liễu Giai, Văn Cao, hàng nghìn người dân đổ về từ sớm để theo dõi lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Nhiều người đã có mặt từ tối hôm trước, dựng trại, “cắm chốt” để có chỗ đẹp.

Dịch vụ thuê thang xem tổng duyệt diễu binh tăng giá sau vài tiếng (Video: Lê Phương Anh).

Không khí tại đây hân hoan, náo nức, nhưng bên cạnh đó, hàng loạt dịch vụ ghế, thang và xe ôm mọc lên với giá cao vẫn được nhiều người dân sẵn sàng chi tiền để có vị trí quan sát tốt nhất đoàn diễu binh.

Để có tầm nhìn rõ, nhiều người dân thuê ghế 60.000 đồng và đứng lên để có thể quan sát đoàn diễu binh một cách tốt nhất (Ảnh: Lê Phương Anh).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, gần sát giờ diễu binh, chị N.T, chủ dịch vụ cho thuê ghế nhựa, báo giá 60.000 đồng/chiếc.

Khi phóng viên hỏi vì sao đêm 29/8 rạng sáng 30/8 giá chỉ 20.000 đồng, chị N.T giải thích: “Bây giờ đông khách, trời mưa nên tôi cho thuê đắt hơn. Nếu không thuê, lúc diễn ra diễu binh mọi người sẽ đứng lên hết, không còn chỗ để xem đâu”.

Bên cạnh đó, dịch vụ cho thuê thang cũng nở rộ. Từ tối 29/8 đến khoảng 5h sáng 30/8, giá thuê thang dao động 200.000-250.000 đồng/người, nhưng sát giờ diễu binh đã tăng lên 400.000 đồng/người, kèm theo khoản đặt cọc 1 triệu đồng.

Chị Minh Nga cho biết, gia đình đến khá muộn nên đành thuê thang để các con có cơ hội quan sát. “Giá thuê thang khá cao, thậm chí còn đắt hơn giá mua một chiếc thang mới”, Minh Nga chia sẻ.

Tuy giá khá cao, nhưng dịch vụ thuê thang vẫn đắt khách do nhu cầu quan sát đoàn diễu binh rất lớn (Ảnh: Lê Phương Anh).

Anh Lê Văn Hùng, nhà ở Ba Đình, cũng thuê thang cho cả gia đình đứng quan sát đoàn diễu binh với giá 250.000 đồng. “Chúng tôi thấy thuê thang là cách duy nhất để có thể nhìn rõ, vì ở đây đông người quá”, anh Hùng chia sẻ.

Anh Dương Văn Minh, nhà ở Long Biên, cùng gia đình khoảng 10 người đã thuê 2 thang từ đêm 29/8 với giá 200.000 đồng/thang, chia nhau để có chỗ quan sát.

“Chúng tôi ra phố Liễu Giai từ tối qua để chuẩn bị, vì không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng. May mà gia đình tôi thuê sớm, nếu không bây giờ giá đã cao gấp đôi và nhiều người muốn thuê cũng không còn thang”, anh Minh nói.

Gia đình anh Dương Văn Minh đứng chung trên chiếc thang thuê từ tối 29/8 để quan sát đoàn tổng duyệt diễu binh (Ảnh: Lê Phương Anh).

Dịch vụ xe ôm dẫn người sang vị trí “chỗ đẹp” cũng rất đông khách, niêm yết 100.000 đồng/người. Dù chưa chắc chắn có vị trí tốt hơn, nhiều người vẫn sẵn sàng trả tiền để được chở sang khu vực khác.

Chị Ngọc Linh (Trường Chinh, Hà Nội) cho biết mỗi xe ôm chỉ nhận chở 2 người/lượt, mỗi người 100.000 đồng. Khu vực chị Linh đứng thang dựng san sát, khiến tầm nhìn bị che khuất, nên việc thuê xe được nhiều người cân nhắc.

“Một số người khuyên không nên thuê xe, vì dù có lên cao cũng chỉ xem được qua bảng chiếu LED và chỗ ngồi không rộng rãi như quảng cáo. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn thử di chuyển để có cơ hội nhìn rõ đoàn tổng duyệt diễu binh hơn”, chị Linh cho hay.

Trong khi đó, chị Phương Linh bức xúc khi phải đi xe khoảng 1km từ Đội Cấn đến Liễu Giai với giá 150.000 đồng.

“Ban đầu, tài xế chốt giá 100.000 đồng/người, nhưng khi đến nơi lại báo 150.000 đồng. Dù chỉ đi một đoạn ngắn nhưng giá quá cao, nhiều người cũng phàn nàn”, chị Linh bức xúc nói.

Các tài xế tranh nhau dẫn khách, chốt giá cao để phục vụ nhu cầu tìm chỗ đẹp quan sát diễu binh (Ảnh: Lê Phương Anh).

Dù đông đảo người dân háo hức theo dõi lễ tổng duyệt diễu binh, các dịch vụ “ăn theo” với giá cao xuất hiện phổ biến, phần nào làm giảm sự thoải mái và niềm vui khi tham dự. Nhiều người đến muộn không còn thang, hoặc phải trả chi phí cao hơn so với ban đầu, trong khi tầm nhìn vẫn bị hạn chế, phản ánh sự đông đúc và nhu cầu lớn tại sự kiện.

Tại các tuyến phố như Lê Duẩn, Thanh Niên, Nguyễn Thái Học, bên cạnh việc thuê ghế, thang, nhiều người dân cũng quan tâm đến việc đặt chỗ tại các quán cà phê để theo dõi đoàn tổng duyệt diễu binh.

Quỳnh Chi (Giảng Võ) thuê chỗ tại một quán cà phê trên đường Thanh Niên với giá 800.000 đồng, tận dụng ban công rộng để có tầm nhìn tốt.

Chi cũng cho biết, nhiều địa điểm hiện đã nhận đủ khách, vì vậy mọi người nên gọi điện hỏi trước khi đến để tránh trường hợp bị từ chối.

Một góc nhìn từ quán cà phê trên đường Thanh Niên, nơi nhiều người đặt chỗ để quan sát đoàn diễu binh (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Một số cơ sở khác tận dụng khoảng sân, ban công để phục vụ khách, mang đến lựa chọn cho những ai muốn vừa theo dõi sự kiện vừa có chỗ nghỉ ngơi, tránh đông đúc.