Mẹ bất tỉnh trong vụ tai nạn liên hoàn, bé trai quỳ gối bên đường cầu cứu

Truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm 8/10, tại đường hầm núi Thạch Môn Đường thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn.

Chiếc ô tô gặp nạn bị hư hỏng nặng sau va chạm. Dù túi khí bung ra, người phụ nữ ngồi sau vô lăng vẫn bị đập mạnh ở đầu và bất tỉnh ngay tại chỗ. Thời điểm đó, trong xe có 3 đứa bé gồm bé trai 10 tuổi và 2 em bé nhỏ tuổi hơn.

Bé trai quỳ gối giữa đường cầu cứu khi mẹ bị bất tỉnh sau vụ va chạm ô tô (Nguồn video: News).

Trong khoảnh khắc hoảng loạn, bé trai có hành động khiến nhiều người xúc động. Cậu bé bước ra khỏi xe, quỳ xuống đất, chắp tay, khóc lớn cầu xin người đi đường dừng lại cứu mẹ của mình.

Hành động đầy tuyệt vọng nhưng dũng cảm của cậu bé đã chạm tới trái tim nhiều tài xế. Một số người thấy vậy lập tức dừng lại, tiếp cận chiếc xe gặp nạn để hỗ trợ.

Video ghi lại toàn bộ vụ việc ở hiện trường được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội nước này, khiến nhiều người xúc động.

Bé trai quỳ gối cầu xin người đi đường giúp đỡ mẹ gặp nạn (Ảnh: Sohu).

“Một bé trai đầy tinh thần trách nhiệm và tình cảm với mẹ”, tài khoản trên Douyin bình luận.

Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, chị Lưu - một trong những người đầu tiên tham gia công tác cứu hộ - cho biết, vừa thấy cảnh em bé khóc mếu khi đứng ngoài ô tô, chị vội vã tiến lại gần hỏi thăm.

“Tôi thấy một bé trai quỳ gối, liên tục lạy và khóc lớn với mục đích cầu xin người đi đường cứu mẹ em. Cảnh tượng đó khiến tôi không thể đứng yên. Tôi lập tức xuống xe, báo với cảnh sát. Sau khi được sự cho phép, tôi đã đưa mẹ cháu bé lên xe mình và chở đến bệnh viện”, chị Lưu nói.

Cảnh sát giao thông thành phố Quảng Châu xác nhận, người mẹ do được vào viện cấp cứu kịp thời nên qua giai đoạn nguy kịch. Hiện sức khỏe của người phụ nữ đã ổn định.

Người mẹ được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên qua khỏi cơn nguy kịch (Ảnh: Sohu).

Sau khi tỉnh lại, mẹ của em bé là chị Diệp đã chủ động liên hệ với chị Lưu. Khi xem lại đoạn video ghi cảnh con trai mình quỳ gối cầu xin, người mẹ không cầm được nước mắt.

“Tôi không ngờ con trai lại dành cho mình nhiều tình cảm tới vậy. Từ đầu tới cuối, con không hề kể với tôi về chuyện này”, chị Diệp nói.

Theo các chuyên gia giáo dục, những đứa trẻ do tính cách nhút nhát, ít nói, không quen thể hiện cảm xúc, dễ bị hiểu nhầm là “không có lòng yêu thương trắc ẩn”. Trên thực tế, đó là những em bé hoàn toàn có thể yêu thương sâu đậm, chỉ là chưa biết cách thể hiện ra bên ngoài.

Trong tình huống khẩn cấp, bé trai 10 tuổi tuy sợ hãi nhưng vẫn biết cách giữ bản thân an toàn, không lao ra đường và đứng ở vị trí dễ cầu cứu.

“Đó không chỉ là phản ứng bản năng, mà còn là hành động có suy nghĩ và tính toán. Đây là hành động mạnh mẽ nhất mà một đứa trẻ có thể làm trong hoàn cảnh người thân gặp nạn”, chuyên gia tâm lý học đến từ Bắc Kinh phân tích.

Câu chuyện hiện lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bình luận, hành động của bé trai 10 tuổi không chỉ thể hiện tình cảm với người mẹ, còn giúp khơi dậy lòng tốt giữa những người xa lạ.