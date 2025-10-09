Khách Trung Quốc sửng sốt dùng cọng rau muống thay ống hút ở nhà hàng TPHCM

Trong chuyến đến Việt Nam gần đây, một nữ du khách người Trung Quốc có dịp ghé thăm một nhà hàng nằm trên đường Đặng Tất (phường Tân Định, TPHCM).

Khi gọi đồ uống, cô gái bất ngờ khi thấy nhân viên phục vụ mang ra ly nước với cọng rau muống cắm phía trên, dùng thay cho ống hút thông thường. Cách làm này khiến cô sửng sốt.

Cô gái Trung Quốc sửng sốt khi lần đầu dùng cọng rau muống thay ống hút (Ảnh: Xiaohongshu).

Chia sẻ trải nghiệm lên trang cá nhân tại nền tảng Xiaohongshu (mạng xã hội của Trung Quốc), nữ du khách viết: "Việt Nam đã "trị" được tật cắn ống hút của tôi. Nhà hàng sử dụng cọng rau muống làm ống hút rất thân thiện với môi trường".

Bên dưới bài viết có hình ảnh kèm theo, lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng của nước này. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên với cách làm sáng tạo, độc đáo của nhà hàng.

"Khi đi Thái Lan du lịch, tôi thấy các nhà hàng sử dụng ống hút tre hoặc ống hút bằng giấy thay thế ống hút nhựa nhằm bảo vệ môi trường. Nhưng ống hút bằng rau muống thì lần đầu được biết. Nhà hàng ở Việt Nam quá sáng tạo", một tài khoản trên Xiaohongshu bày tỏ.

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến tỏ ra băn khoăn bởi rau muống có thể trồng dưới nước và trở thành môi trường sống của các loài ký sinh trùng. Nếu nhà hàng không có biện pháp đảm bảo an toàn, thực khách có thể gặp vấn đề về tiêu hóa.

Các bữa ăn nấu theo kiểu cơm nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước những thắc mắc này, nữ du khách khẳng định tới thời điểm hiện tại, cô vẫn thấy hoàn toàn thoải mái.

Theo tìm hiểu, nhà hàng nơi nữ du khách tới dùng bữa là Cục Gạch Quán, một tiệm cơm nhà nổi tiếng ở TPHCM.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện nhà hàng cho biết, ý tưởng sử dụng cọng rau muống thay ống hút được cơ sở kinh doanh này áp dụng từ năm 2009 tới nay. Điều này xuất phát từ việc chủ quán muốn góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế những sản phẩm là đồ nhựa dùng một lần.

"Không chỉ với ống hút, nhà hàng nói không với đồ nhựa, dùng lá chuối tạo thành nắp đậy của các loại chai lọ thủy tinh, nhận được sự đón nhận của thực khách", người đại diện cho biết.

Không gian bài trí giản dị tại quán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để có nguồn "ống hút" ổn định, quán sử dụng loại rau muống già tự trồng. Mỗi ngày, các ống hút sử dụng trong quán đều được làm mới hoàn toàn. Những cọng rau cũ hết ngày đều được mang đi xử lý, không sử dụng cho ngày kinh doanh tiếp theo.

Trước câu hỏi về vấn đề an toàn vệ sinh, đại diện quán cho biết, sau khi lấy được phần cọng rau muống già có độ cứng và kích thước phù hợp, các nhân viên sẽ tiến hành rửa sạch, ngâm nước muối để khử đất cát và mùi rau.

Được biết, khoảng 70% khách tới quán là người nước ngoài đến từ nhiều quốc tịch. Trước ý tưởng độc đáo của quán, nhiều du khách tỏ ra thích thú và ủng hộ.

Các món ăn của nhà hàng phục vụ theo kiểu cơm nhà với ẩm thực đặc trưng các vùng miền. Hầu hết món ăn đều dân dã như rau muống xào tỏi, canh chua cà pháo, thịt kho, cá kho tộ...

Không gian quán tĩnh lặng, giản dị. Giá đồ ăn dao động từ 150.000 đồng/món, đồ uống như nước ép từ 80.000 đồng đến 115.000 đồng/món.

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Obama từng tới quán dùng bữa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến nay, quán từng đón những vị khách nổi tiếng thế giới như cặp đôi diễn viên người Mỹ Brad Pitt - Angelina Jolie ghé thăm vào năm 2011. Tiếp đó vào tháng 12/2019, nhà hàng cũng vinh dự đón vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thưởng thức cơm nhà.

"Chúng tôi luôn đối xử với các vị khách tới quán như nhau, bằng phong cách phục vụ nhiệt tình, lịch sự, cho dù họ là ai", đại diện quán khẳng định.