Khách than chủ quán thiếu thân thiện, quán dán giấy "mặt nhăn do cơ địa"

Quán bánh chuối có tờ thông báo nội dung lạ

Trong những ngày qua, trên một số nền tảng mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một tờ giấy thông báo có "nội dung lạ", thu hút lượng tương tác lớn.

Tờ thông báo cho biết "người rán bánh ngồi cạnh chảo nóng và khuôn mặt nhăn do cơ địa chứ không hề có thái độ gì, mong thực khách bỏ qua".

Chị Phương Trang, khách quen của quán cho biết, khi đến mua bánh vào ngày 13/9 và nhìn thấy tờ giấy này, vị khách thấy hài hước nên đã chụp lại rồi chia sẻ lên trang cá nhân.

Tờ thông báo có “nội dung lạ” được dán phía trước quầy bánh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vị khách không ngờ bức ảnh có sức lan tỏa lớn, được nhiều người chú ý. Chị Trang tiết lộ đã gắn bó với quán bánh chuối từ nhiều năm nay. Mỗi lần đến mua hàng, chị không quá để ý thái độ chủ quán. Bởi vậy, tờ thông báo khiến chị bất ngờ.

Theo tìm hiểu, đây là tờ thông báo được dán phía trước cửa của một cửa tiệm bánh rán thuộc phố Cao Đạt, Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Hồng Nhung chủ quán tiết lộ, bản thân chị không ngờ những dòng nhắn nhủ đơn giản này lại gây sốt như vậy.

Chia sẻ về lý do dán tờ thông báo, chủ quán tiết lộ không hẳn vì mục đích hài hước gây cười cho khách. Do đặc thù công việc, chủ quán thường xuyên phải ngồi cạnh chảo dầu nóng, áp lực cao, nên không thể giữ gương mặt vui vẻ tươi cười cả ngày.

"Có những lúc căng thẳng, mệt mỏi, gương mặt sẽ thể hiện sự khó chịu đôi chút mà chính bản thân không nhận ra. Thấy nhiều khách quen lui đến ăn, phàn nàn rằng thấy chủ quán khó tính, tôi giật mình và nghĩ mình cần có cách nào đó giải thích nhẹ nhàng, mong nhận được sự cảm thông từ mọi người", chủ quán giãi bày.

Món bánh chuối có giá 10.000 đồng/chiếc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tờ thông báo được chủ quán dán cách đây 10 ngày. Kể từ đó, khách đến cửa hàng, khi đọc được dòng chữ, hầu hết đều bật cười và thông cảm với chủ tiệm hơn.

"Tôi chỉ mong khách hiểu rằng, dù gương mặt chủ quán không thể tươi vui, nhưng đảm bảo vẫn giữ thái độ phục vụ nhiệt tình. Các nhân viên của quán luôn có sự hòa nhã, nên rất mong khách luôn tin tưởng", chị Nhung chia sẻ.

Bán hơn 10 năm, ngày cao điểm bán gần 1.000 chiếc

Chủ quán tiết lộ, quán bánh chuối đã duy trì kinh doanh hơn 10 năm qua sau một lần thay đổi địa chỉ. Công thức làm bánh do gia đình tự mày mò pha chế, hoàn toàn không học ở nơi khác. Mỗi chiếc bánh là sự tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm làm nghề.

Ngoài món bánh chuối chủ đạo, quán có phục vụ thêm bánh rán nhân mặn, sake rán, nấm hải sản chiên, mochi thịt nấm với mức giá từ 10.000 đồng.

Quán mở cửa từ 11h tới 18h30 hàng ngày, nghỉ chủ nhật. Sau hơn chục năm kinh doanh, tới nay quán có lượng khách quen ổn định và đặc biệt đông khách vào những ngày trời mát hay mùa lạnh.

Bánh rán mặn giá 10.000 đồng/chiếc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi về số lượng bán mỗi ngày, chị Nhung thừa nhận do quá bận rộn nên chưa từng đếm chính xác làm được bao nhiêu bánh. Tuy nhiên chủ quán nhẩm tính, vào mùa cao điểm, cơ sở có thể bán được từ 800 đến 1.000 chiếc bánh các loại trong ngày.

Trong guồng quay vội vã của phố thị, đôi khi chỉ một dòng chữ giản dị cũng đủ để lan toả sự cảm thông và kết nối giữa người với người.