Kẻ lạ mặt đến nhà dân tặng quà miễn phí, người nhận lại mất tiền

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao với nhiều clip ghi lại cảnh một số người lạ đến tận nhà dân tại xã Kim Liên, Nghệ An để tặng quà miễn phí, sau đó có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của người dân. Sự việc được cho là xảy ra vào chiều 24/1 tại Làng Sen, xã Kim Liên.

Theo nội dung các clip, hai người đàn ông đi trên ô tô biển số màu vàng, tự giới thiệu là nhân viên của một công ty lớn (không nêu tên). Họ kêu gọi bà con tập trung để nhận quà, ban đầu khẳng định việc tặng quà là hoàn toàn miễn phí, không bán hàng, không thu tiền.

Người đàn ông tự xưng là nhân viên một công ty lớn gặp gỡ người dân và giới thiệu việc tặng quà, sau đó lấy tiền người dân (Ảnh: Kim Liên).

Ở lần đầu, mỗi người dân được nhận một món quà có giá trị nhỏ. Để tạo sự tin tưởng, những lần tiếp theo, nhóm người này yêu cầu người dân nộp số tiền tương ứng với giá trị món quà để “xác nhận nhu cầu”, sau đó hoàn lại tiền ngay tại chỗ.

Đến bước cuối cùng, người đàn ông giới thiệu một nồi cơm điện có giá trị cao, khoảng 4,5 triệu đồng. Người dân muốn nhận phải đóng trước 3 triệu đồng để thể hiện nhu cầu sử dụng. Tin tưởng vào các lần hoàn tiền trước đó, nhiều người đã góp tiền, thậm chí vay mượn để đủ số tiền theo yêu cầu.

Sau khi gom tiền của khoảng 10 người, với tổng số tiền gần 30 triệu đồng, người đàn ông này nói ra xe lấy thêm quà tặng rồi nhanh chóng rời đi và không quay lại.

Sau khi gây ra sự việc, hai người lên ô tô chờ sẵn ngoài đường rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường (Ảnh: Kim Liên).

Người dân phản ánh, thủ đoạn trên đã lợi dụng tâm lý cả tin của người lớn tuổi, nông thôn ít tiếp cận thông tin, bằng cách tạo dựng niềm tin qua nhiều bước trước khi chiếm đoạt tiền.

Ngày 25/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Trung Hòa, Chủ tịch UBND xã Kim Liên, cho biết địa phương chưa nắm được đầy đủ thông tin về vụ việc và đang cho kiểm tra, xác minh để làm rõ.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức tặng quà, bán hàng hoặc mời chào dịch vụ không rõ nguồn gốc, kịp thời báo cho chính quyền và lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.