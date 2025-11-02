Hành khách 80 tuổi bị du thuyền sang trọng "bỏ quên", tử vong trên đảo

Theo The Guardian, nạn nhân là bà Suzanne Rees (ở Sydney), tham gia chuyến hải trình trên du thuyền Coral Adventurer của hãng Coral Expeditions.

Theo giới thiệu từ hãng du thuyền, hành trình 60 ngày vòng quanh Australia trên du thuyền có mức giá 86.400 AUD/người (gần 1,5 tỷ đồng) đối với phòng cabin có ban công.

Ngày 25/10, tàu dừng tại đảo Lizard để hành khách tham gia hoạt động leo núi lên đỉnh Cook’s Look - điểm cao nhất của đảo.

Trong quá trình leo núi, thời tiết nắng nóng và điều kiện địa hình khiến bà Rees cảm thấy mệt. Hướng dẫn viên yêu cầu bà quay lại điểm xuất phát để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi hành khách trở về tàu, thủy thủ đoàn không phát hiện sự vắng mặt của bà Rees và đã cho du thuyền rời đảo.

Gia đình cho biết bà Suzanne Rees là "một cụ bà 80 tuổi năng động" (Ảnh: The Guardian).

AP News cho biết, mãi đến bữa tối, khi bà Rees không xuất hiện, đội ngũ trên tàu mới phát hiện có hành khách mất tích và lập tức thông báo cơ quan chức năng. Công tác tìm kiếm được triển khai trong đêm. Đến sáng hôm sau, thi thể bà được tìm thấy gần một con đường mòn trên đảo.

Sau sự cố, Coral Expeditions cho biết đã dừng hành trình còn lại và tiến hành hoàn tiền cho hành khách, đồng thời phối hợp với nhà chức trách điều tra nguyên nhân vụ việc. Công ty khẳng định sẽ rà soát quy trình kiểm đếm khách lên và xuống tàu.

Hãng du thuyền gọi đây là "bi kịch đau lòng" và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Du thuyền hạng sang Coral Adventurer (Ảnh: Coral Expeditions/Facebook).

Cảnh sát bang Queensland cùng Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) đang tiến hành điều tra vụ việc. ABC News Australia dẫn lời giới chức cho hay, sự cố này đặt ra câu hỏi lớn về “trách nhiệm bảo đảm an toàn và quy trình theo dõi hành khách” đối với các tour du lịch biển xa bờ.

Theo People, du thuyền Coral Adventurer là tàu du lịch hạng sang, khai thác các tuyến hành trình khám phá vùng biển phía bắc Australia.

Đảo Lizard là khu vực xa bờ, thời tiết khắc nghiệt, thảm thực vật rậm rạp, khiến việc tự di chuyển trên đảo trở nên nguy hiểm đối với người lớn tuổi.

Cộng đồng du lịch và an toàn hàng hải tại Australia đang yêu cầu siết chặt các quy trình kiểm tra, đặc biệt đối với những tour có hoạt động tách đoàn.