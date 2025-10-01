Điều gì xảy ra khi du thuyền chở khách gặp những cơn bão ngoài biển khơi?

Khi nhắc tới du thuyền, hầu hết chúng ta đều tưởng tượng tới cảnh những con tàu sang trọng lênh đênh trên biển với tầm nhìn ngoạn mục, bể bơi trên boong, hàng loạt nhà hàng, quầy bar và phòng nghỉ tiện nghi. Nhưng việc vận hành những du thuyền khổng lồ không hề dễ dàng.

Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng hé lộ cảnh thực sự trên du thuyền khi gặp thời tiết giông bão.

Du thuyền khi gặp bão, tính mạng con người luôn được đặt lên hàng đầu (Ảnh minh họa: News).

Theo trang Cruise Critic, khi cơn bão biển ập tới, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm an toàn cho tàu cũng như hành khách. Thực tế, hầu hết du thuyền đều có thể "chạy thoát" khỏi cơn bão, song du khách vẫn phải đối mặt với những cơn sóng dữ.

Một kênh với tên gọi "Days Out Worldwide" là nơi thường chia sẻ kinh nghiệm về du thuyền và du lịch, đăng tải đoạn video cho thấy cảnh bể bơi trên tàu trong lúc bão.

Dù bể đã được che bằng lưới bảo vệ, sức gió mạnh vẫn khiến nước tràn lênh láng ra boong tàu. Dĩ nhiên vào lúc thời tiết không thuận lợi, hành khách bị cấm sử dụng bể bơi, công viên nước ngoài trời trên du thuyền.

Theo đại diện của Hiệp hội Du thuyền Quốc tế (CLIA), đối với CLIA và các thành viên, sự an toàn của hành khách và thủy thủ đoàn luôn là ưu tiên cao nhất và là nền tảng trong hoạt động.

Dù công suất du thuyền ngày càng tăng, các hãng vẫn duy trì được kỷ lục an toàn khiến du lịch bằng du thuyền trở thành một trong những hình thức an toàn nhất. Trên thực tế, đi du thuyền còn an toàn hơn gần như mọi loại hình di chuyển khác.

Trên thực tế, những chuyến đi gặp bão biển đã trở thành nỗi kinh hoàng với bất cứ hành khách nào khi gặp phải.

Một chuyến đi tưởng như trong mơ với 1.000 hành khách trên du thuyền bị bão tấn công giữa biển, khiến 100 người bị thương. Đó là hành trình đi châu Âu kéo dài 14 ngày của du thuyền Spirit of Discovery khởi hành cuối tháng 10/2023, bất ngờ gặp thời tiết xấu tại vịnh Biscay - một phần của Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển phía tây nước Pháp và bờ biển phía bắc của Tây Ban Nha.

Do bão ập tới bất ngờ, thủy thủ đoàn quyết định hủy bỏ điểm dừng như dự kiến ban đầu để tìm tới cảng an toàn. Tuy nhiên hành khách trên tàu có trải nghiệm nhớ đời. Họ mô tả khoảng thời gian 18 tiếng trên tàu, chứng kiến sóng cao tới 9m xé toạc mạn tàu là thời khắc kinh khủng nhất.

Theo Saga Cruises, khoảng 100 trong số 1.000 hành khách trên tàu bị thương. Được biết, phần lớn trong số họ bị thương khi hệ thống an toàn của tàu được kích hoạt. Điều này khiến con tàu chuyển hướng đột ngột và rung chuyển rồi dừng lại.

Khi du thuyền bị rung lắc không ngừng nghỉ trong 18 giờ, một số hành khách tuyệt vọng đã viết những lời nhắn cho người thân đề phòng họ không thể về nhà. Trong khi đó, những du khách bị chấn thương khác phải mặc áo phao suốt hai ngày.

Sau khi du thuyền cập bến an toàn, đại diện hãng du thuyền thừa nhận trải nghiệm lần này "cực kỳ đáng sợ với hành khách". Trong bức thư gửi tới khách hàng, ông Nigel Blanks cho biết có khoản bồi thường tổn thất tinh thần dành cho khách.

Đồng thời vị này khẳng định hãng du thuyền luôn hoạt động theo các quy trình an toàn, đặt sức khỏe của hành khách lên hàng đầu. Họ sẽ làm mọi cách hỗ trợ khách vượt qua cơn bão.