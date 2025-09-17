Du thuyền chở khách bị cá voi sát thủ đánh chìm

Một du thuyền chở khách du lịch đã bị cá voi sát thủ tấn công và nhấn chìm ngoài khơi bờ biển Fonte da Telha, gần Lisbon, Bồ Đào Nha. Toàn bộ 9 người trên hai tàu bị tấn công trong cùng một ngày và may mắn được cứu hộ kịp thời.

Cá voi sát thủ lao vào tấn công, một du thuyền bị đánh chìm xuống biển (Nguồn video: Ocean).

Vụ việc xảy ra vào trưa 13/9, theo giờ địa phương khi du thuyền của câu lạc bộ Nautic Squad đang hoạt động ngoài khơi vùng biển Fonte da Telha.

Một đoạn video do công ty du thuyền Mercedes-Benz Oceanic Lounge cung cấp cho thấy, một con cá voi sát thủ liên tục lao vào phần hông tàu, khiến tàu lắc mạnh và bắt đầu chìm. Sự cố bất ngờ khiến các du khách chỉ biết thét lớn.

Theo thông báo từ Cơ quan Hàng hải Quốc gia Bồ Đào Nha, toàn bộ 5 du khách trên tàu được sơ tán thành công trước khi du thuyền chìm hẳn. Họ được một tàu du lịch gần đó hỗ trợ và chuyển sang nơi an toàn. Rất may mắn không ai bị thương sau vụ việc.

Cùng ngày, 4 du khách khác trên một du thuyền riêng biệt cũng bị cá voi sát thủ tấn công khi đang ở ngoài khơi vịnh Cascais, phía bắc Lisbon, Bồ Đào Nha. Cả 4 người đều không bị thương và được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Du thuyền chìm xuống biển sau vụ tấn công của cá voi sát thủ (Ảnh cắt từ clip).

“Chúng tôi nhận được tín hiệu cấp cứu lúc 12h30 ngày 13/9 do sự cố cá voi sát thủ tấn công du thuyền. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ từ trạm Cascais và cảng vụ Lisbon được điều động đến hiện trường.

Khi đến nơi, các nạn nhân đều được giải cứu thành công, chuyển tới tàu du lịch đậu gần đó và không cần hỗ trợ y tế", đại diện Cơ quan Hàng hải Bồ Đào Nha cho biết.

Một số nhân chứng chia sẻ, họ nhìn thấy 4 con cá voi sát thủ cùng bơi lội ở vùng biển trước khi tai nạn xảy ra. Trong khi thuyền trưởng của một du thuyền nói rằng, chỉ một con cá voi sát thủ đâm vào bánh lái tàu.

Tấn công tàu thuyền - Xu hướng đáng báo động của cá voi sát thủ

Được biết, vụ cá voi sát thủ tấn công du thuyền thời gian qua đã trở thành xu hướng đáng báo động, được các chuyên gia ngành hàng hải cảnh báo.

Từ tháng 5/2020 đến nay, các nhà nghiên cứu ghi nhận hàng trăm vụ cá voi sát thủ tấn công tàu thuyền gần bán đảo Iberia.

Những vụ va chạm xảy ra nhiều hơn tại vùng biển của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cũng như khu vực eo biển Gibraltar - nơi ngăn cách giữa phía nam Tây Ban Nha và Maroc.

Theo tổ chức nghiên cứu Orca Iberica GTOA, các cuộc tương tác này thường bao gồm việc cá voi húc mạnh vào thân tàu, đẩy tàu lệch hướng, thậm chí làm lật tàu hoặc gây hư hỏng nặng cho bánh lái và động cơ.

Sau các vụ tấn công liên tiếp, nhiều cảnh báo mới được đưa ra.

Cá voi sát thủ có xu hướng tấn công tàu thuyền suốt thời gian qua (Ảnh: Discover).

Được biết, vụ tai nạn tại Bồ Đào Nha xảy ra chỉ vài tuần sau một cảnh báo từ giới chức Tây Ban Nha, khi hai tàu buồm bị cá voi sát thủ tấn công ở ngoài khơi vùng Galicia.

Một tàu cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha được điều động đến hiện trường khi hai vụ tấn công xảy ra chỉ cách nhau vài phút. Một tàu bị hư hại được kéo về cảng, trong khi đội cứu hộ tiếp tục ứng cứu tàu còn lại.

Hiện các chuyên gia hàng hải và nhà sinh vật học tiếp tục nghiên cứu nguyên nhân khiến hành vi tấn công tàu thuyền của cá voi sát thủ có xu hướng ngày càng gia tăng.

Một số giả thuyết cho rằng, có thể cá voi đang phản ứng lại việc bị làm phiền hoặc tổn thương trong quá khứ. Hoặc có thể đó là hành vi chúng học được trong nhóm.

Giới chức Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều khuyến cáo các tàu du lịch và tàu cá khi di chuyển qua khu vực có cá voi sát thủ nên tắt máy, giữ im lặng và không tiếp xúc trực tiếp nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tấn công.