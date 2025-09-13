Nợ tiền du thuyền hơn 422 triệu đồng, du khách nhảy xuống biển để trốn nợ

Một du khách nam đã nhảy khỏi du thuyền hạng sang Rhapsody of the Seas của hãng tàu biển Royal Caribbean khi con tàu cập cảng San Juan (Puerto Rico) vào ngày 7/9. Nguyên nhân được cho là tránh việc thanh toán khoản nợ cờ bạc hơn 16.000 USD (hơn 422 triệu đồng).

Theo thông tin từ giới chức Mỹ, đối tượng hiện bị truy tố với tội danh liên bang.

Căn cứ theo đơn khiếu nại hình sự được nộp lên Tòa án Quận Liên bang tại Puerto Rico hôm 8/9, đối tượng Jey Gonzalez-Diaz đã lên du thuyền từ cảng San Juan vào ngày 31/8.

Đến ngày 8/9, khi tàu trở về từ Barbados và đang làm thủ tục kiểm tra với Lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) vào khoảng 9h15 (theo giờ địa phương), Gonzalez-Diaz bất ngờ nhảy khỏi tàu.

Khoảnh khắc này đã được camera giám sát ghi lại. Một người dân đi mô tô nước gần đó đã đưa Gonzalez-Diaz vào bờ.

Hành khách nam nhảy khỏi du thuyền để trốn khoản nợ chơi bạc, được người đi mô tô trên biển cứu và đưa về bờ (Ảnh: Fox Bussiness).

Lực lượng CBP sau đó đã phát hiện nam du khách gần tòa nhà Quốc hội Puerto Rico, mang theo 14.600 USD (385 triệu đồng) tiền mặt, 2 điện thoại di động và 5 giấy tờ tùy thân khác nhau.

Theo cáo trạng, du khách Gonzalez-Diaz bị cáo buộc cố ý trốn tránh quy định về khai báo tài chính khi nhập cảnh vào Mỹ. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai bằng tiếng Tây Ban Nha rằng anh ta nhảy khỏi tàu vì "không muốn khai báo số tiền mang theo do lo sợ sẽ bị đánh thuế".

Tuy nhiên trong cuộc điều tra tiếp theo của hãng tàu biển Royal Caribbean, Gonzalez-Diaz đã đăng ký lên tàu dưới tên Jeremy Diaz. Hiện người này nợ công ty lên tới 16.710 USD (440 triệu đồng). Số tiền nợ chủ yếu phát sinh từ hoạt động cờ bạc và chơi game tại sòng bạc trên du thuyền.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện thêm, một người mang tên Jeremy Omar Gonzalez-Diaz, trùng với một trong những giấy tờ mà đối tượng mang theo, hiện bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Liên bang ở Guaynabo, Puerto Rico từ tháng 1 năm nay. Gonzalez-Diaz khai rằng đó là anh trai mình.

Khi được yêu cầu cung cấp họ tên đầy đủ, đối tượng này đáp trả theo giọng điệu thách thức.

Theo đài Wapa.TV, Gonzalez-Diaz hiện được tại ngoại. Tuy nhiên, nếu bị kết án, người này có thể đối mặt với mức phạt lên tới 250.000 USD (6,5 tỷ đồng), án tù tối đa 5 năm hoặc cả hai. Tới thời điểm hiện tại chưa rõ Gonzalez-Diaz đã có luật sư bào chữa hay chưa.

Du thuyền Rhapsody of the Seas là một tàu du lịch 5 sao của hãng tàu biển Royal Caribbean, được đưa vào hoạt động năm 1997, có sức chứa trên 2.400 hành khách. Siêu du thuyền chủ yếu khai thác các hành trình tại Thái Bình Dương, bao gồm Alaska và Australia.

Siêu du thuyền 5 sao Rhapsody of the Seas với sức chứa trên 2.400 khách, là nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Cruise).

Tàu mang đến trải nghiệm du lịch cao cấp với các tiện ích như sảnh 6 tầng có rừng cây, sòng bạc, spa và cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ.

Du thuyền đóng năm 1997 có tải trọng gần 70.000 tấn. Kể từ ngày hoạt động tới nay, du thuyền thu hút lượng lớn khách đa dạng về độ tuổi, từ những cặp đôi trẻ cho tới gia đình có con nhỏ và người lớn tuổi.