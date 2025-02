Hàng nghìn người đổ về chùa Ông TPHCM vay tiền lấy lộc đầu năm

Tối 11/2, hàng nghìn người Hoa và du khách ở TPHCM đã đổ về chùa Ông (còn gọi là Hội quán Nghĩa An) để vay tiền lấy lộc và trả lại khoản vay của năm trước.

Tương truyền rằng Quan Công - vị thần được thờ tại chùa Ông là biểu tượng của sự trung nghĩa và chí khí anh hùng, đồng thời cũng là vị thần bảo trợ, phù hộ cho việc làm ăn, buôn bán của người dân. Vì vậy, hàng trăm năm qua, nhiều người đã tin rằng nếu được Ông cho ''vay'' tiền thì sẽ mang lại may mắn, công việc làm ăn phát đạt.

Khác với nhiều ngôi chùa khác, khách đến chùa Ông hành hương ngoài xin lộc thỉnh về, còn có thể vay mượn lộc từ Ông sau đó quay lại trả vào năm sau. Tục lệ này đã tồn tại hàng trăm năm nay, dần trở thành một phong tục truyền thống độc đáo của cộng đồng người Hoa.

Trong phần lộc cho vay sẽ có một cặp quýt, một cặp phong bao lì xì và một tờ giấy quý nhân (loại giấy tiền cúng thần trong tín ngưỡng dân gian của người Hoa). Theo nguyên tắc ''có vay thì có trả'', người đến vay sẽ phải trả lại gấp đôi số lộc đã vay Ông vào đúng thời điểm này năm sau.

Hoạt động cho vay lộc Ông diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Từ sáng sớm cho đến tối muộn, hơn 20 tình nguyện viên tại chùa Ông luôn túc trực để hỗ trợ người dân, du khách hành hương đến vay, thỉnh và trả lại lộc đã vay từ năm ngoái.

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên Tiêu, chùa Ông sẽ chuẩn bị hơn 20.000 phần lộc cho người dân đến vay và thỉnh về.

Khách hành hương chỉ cần giơ ngón tay để báo hiệu cho tình nguyện viên số phần lộc muốn trả và vay vào năm nay. Buổi vay lộc Ông diễn ra trong không khí nhộn nhịp và vui vẻ.

Người kéo đến vay lộc quá đông khiến số lượng phong bao lì xì không đủ để đáp ứng nhưng nhiều người vẫn vui vẻ, hoan hỉ nhận lấy phần lộc vay của mình.

Về tối, lượng người đổ về xin lộc đông đúc hơn, ai cũng muốn được Ông ''cho vay'' tiền.

Người dân đến trả lễ phải mang theo gấp đôi số lộc đã vay đúng thời điểm này vào năm ngoái. Trước khi dâng trả lễ, người dân sẽ phải thắp nhang và mang phần lộc đến trước bàn thờ Ông để xưng tên tuổi, cầu nguyện và cảm ơn Ông đã phù hộ trong năm qua.

Anh Văn Cường (28 tuổi) cho biết, những người đến xin lộc thường là người muốn cầu mong bình an và sức khỏe, còn đa số người đến vay lộc sẽ là dân kinh doanh và buôn bán mong muốn được làm ăn phát tài.

''Tôi đã giữ thói quen đến vay và trả lộc gần 10 năm qua. Dù có bận đến mấy tôi cũng sẽ sắp xếp đến trả lễ đúng hẹn. Tôi tin rằng ngoài sự nỗ lực làm ăn của bản thân thì tài lộc còn do các vị thần linh phù hộ độ trì, ban phát cho'', anh Cường nói.

Khung cảnh dòng người xếp hàng đông đúc trước gian thờ Quan Thánh Đế Quân để chờ được vay và trả lộc. Chùa Ông hạn chế người dân cầm nhang đèn vào chính điện để tránh ngột ngạt.

Sau khi thắp hương đủ các điện thờ, vay và trả lễ xong, khách đến hành hương tại chùa Ông xếp thành hàng dài chờ được rung chuông, chạm và chui qua bụng ngựa Xích Thố của Quan Công để mong phước lành trong năm mới.

Bên cạnh gian vay lộc là khu vực bán và treo lồng đèn cầu may mắn phát tài và bình an. Chùa Ông bày bán hai loại lồng đèn: loại đèn phát tài được bán với giá 1 triệu đồng/cái và loại đèn tròn bình an có giá là 500.000 đồng/cái, khi mua sẽ được tặng kèm 1 cặp quýt và 1 cặp bao lì xì.

Khách có thể thỉnh các lồng đèn về nhà hoặc để lại treo ở Hội Quán để được Ông chứng dám, phù hộ.

Chị Mỹ Dung (30 tuổi), cầm trên tay chiếc lồng đèn phát tài đang cầu nguyện trước bàn thờ Ông trước khi gửi lại hội quán như một phần trả lễ của năm ngoái.

''Tuy giá của lồng đèn năm nay đắt hơn năm ngoái nhưng tôi vẫn quyết định mua và treo lại Hội Quán để trả lễ cho Ông vì đã phù hộ trong năm qua. Việc làm này có ý nghĩa trấn an tâm lý và tạo niềm tin để tôi phấn đấu phát triển sự nghiệp'', chị Mỹ Dung nói.

Ý nghĩa phía sau tục "vay tiền lấy lộc" thể hiện quan niệm về lòng biết ơn đối với các vị thần linh đã ban phước lộc cho con người cũng như sự công bằng có vay có trả, tiếp nhận và cho đi, hướng đến đời sống ấm no và tốt đẹp. Điều này khiến cho tính nhân văn của phong tục này được duy trì, gìn giữ hàng trăm năm qua.

Khi vay lộc về, trái quýt cùng tờ giấy quý nhân sẽ được đặt trên bàn thờ. Sau ba ngày, mọi người lấy trái quýt ra ăn còn tờ giấy quý nhân sẽ được cất nhét cẩn thận phía sau tượng Thần Tài hoặc ông Địa, đợi đến cuối năm âm lịch mang đi hóa vàng.