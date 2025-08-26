Hàng loạt khu biệt thự nhà giàu ở Hà Nội ngập sau mưa

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua đã khiến nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội chìm trong biển nước.

Nước ngập sâu ngang đầu gối tại nhiều khu như Nguyễn Xiển, Ông Ích Khiêm, Tố Hữu; Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh... Theo ghi nhận, hàng chục xe máy phải dắt bộ, đường ùn tắc nghiêm trọng, nhiều người phải quay đầu tìm lối đi khác.

Tại nhiều khu được mệnh danh là "khu nhà giàu" ở Hà Nội với nhiều biệt thự có giá hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng cũng không thoát khỏi cảnh ngập lụt.

Tuyến đường khu biệt thự ven đường Lê Trọng Tấn ngập sâu (Ảnh: Thanh Đinh).

Ghi nhận sáng 26/8, hai bên đường Lê Trọng Tấn là những căn biệt thự, nhà liền kề trị giá hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều căn nhà vẫn chìm sâu trong nước, sân và tầng hầm bị ngập, biến nơi vốn được coi là “khu nhà giàu” thành những “ốc đảo” bị bao vây bốn bề bởi nước mưa. Giá bất động sản tại đây vốn “đắt đỏ” - nhà liền kề được rao bán từ 220 triệu đồng/m², có căn lên tới 25 tỷ đồng - nhưng cư dân vẫn không thoát khỏi cảnh ngập úng triền miên.

Anh Phạm Trung Kiên, cư dân một chung cư ven đường Lê Trọng Tấn (xã An Khánh), chia sẻ với phóng viên Dân trí, cứ mỗi khi mưa lớn, con đường này lại rơi vào cảnh ngập nặng. Người dân quanh khu vực luôn trong tình trạng lo lắng, phải tìm đủ cách để bảo vệ tài sản và chật vật di chuyển trong biển nước.

Không riêng Lê Trọng Tấn, tại khu đô thị Ciputra, tình trạng ngập lụt cũng khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Con đường đi làm của chị Nhung ngập sâu trong nước (Video: Nhân vật cung cấp).

Chị Nguyễn Nhung kể lại, sáng nay dù mưa lớn chị vẫn cố đi làm vì cơ quan có buổi họp. Tuy nhiên, vừa ra khỏi nhà, chị đã gặp mưa lớn, đường ngập sâu. Suốt quãng đường gần 3km, chị vừa chạy xe máy vừa cầu mong xe không chết máy. Nghĩ rằng đi đường nội khu Ciputra sẽ đỡ ngập và ùn tắc hơn, nhưng khi vào bên trong, chị bất ngờ khi thấy nước dâng tới 50-60cm, đường sá mênh mông nước.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, sau 20 phút trú tạm bên đường, nước vẫn không rút mà còn có dấu hiệu dâng cao, buộc chị phải quay xe trở về nhà.

Theo khảo sát của phóng viên trên các sàn bất động sản, Ciputra là một trong những khu đô thị cao cấp bậc nhất Hà Nội. Giá biệt thự tại đây dao động từ 110 đến 600 triệu đồng/m2, tùy vị trí và phân khu.

Những căn diện tích lớn ở các khu trung tâm có tổng giá trị lên tới 150-200 tỷ đồng. Căn hộ chung cư tại Ciputra cũng dao động từ 30 đến 110 triệu đồng/m2, với các tòa cao cấp có mức giá chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m2.

Thế nhưng, nghịch lý là ngay cả khi bỏ ra hàng trăm triệu đồng cho mỗi mét vuông đất, cư dân Ciputra vẫn phải sống chung với ngập lụt mỗi khi mưa lớn trút xuống.

Khu đô thị Ciputra ngập nước sau cơn mưa lớn (Ảnh: Phương Giang).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kajiki, khu vực Hà Nội chiều nay tiếp tục có mưa to nhưng gián đoạn, từ nay đến đêm vẫn có những đợt mưa ngắt quãng.

Ông Khiêm nhận định mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại một số tuyến phố nội thành và ngập úng một số khu thấp trũng khu vực ngoại thành như Xuân Mai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Hương Sơn, Phú Xuyên, Vân Đình, Thường Tín, Đan Phượng, Đông Anh…

Ngoài ra, ông Khiêm lưu ý cần đề phòng sạt lở đất ở một số xã khu vực ngoại thành Hà Nội như Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn…

Theo vị đại diện Công ty thoát nước Hà Nội, một số khu vực như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa… hiện nay đã giảm ngập nhưng một số khu vực như Đại lộ Thăng Long vẫn ngập.

Vị này cho hay, lưu vực này lượng mưa trong hai ngày qua vượt mức thiết kế nên xảy ra ngập, công ty đã huy động tối đa lực lượng ứng trực, đảm bảo tiêu thoát nước.