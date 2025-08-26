Biệt thự nhà giàu ở Hà Nội ngập nặng, người dân nháo nhào “cứu” xế hộp

Nóng ruột nhìn mưa tràn vào xế hộp

Do mưa nặng hạt nhiều giờ, các tuyến đường xung quanh khu chung cư Gemek 1 (xã An Khánh) ngập sâu trong biển nước. 7h sáng, chị Đinh Thị Thanh đưa hai con trai đi học song vì mưa lớn, cả ba mẹ con quyết định lội nước qua khu vực ngã tư tại cổng chào khu đô thị An Khánh, cách nhà 500m để bắt xe.

“Ra đến nơi mẹ con tôi không thể đi thêm vì đường ngập quá sâu, có nơi nước dâng cao đến ngang hông người lớn. Tôi đành quay trở về, các con nghỉ học, còn mẹ thì phải nghỉ làm”, chị Thanh nói.

Tuyến đường khu biệt thự ven đường Lê Trọng Tấn ngập sâu (Ảnh: Thanh Đinh).

Cũng theo chị Thanh, tại khu chị sinh sống, nhiều hộ dân vì không có suất để ô tô dưới hầm nên đã đỗ xe dưới các trục đường xung quanh nhà. Từ sáng sớm, nhiều chiếc xe đã bị ngập ngang bánh, nước tràn vào sàn.

“Trên nhóm cư dân liên tục xuất hiện các bài đăng hô hào chủ xe ra di chuyển xe lên vị trí cao hơn. Tuy nhiên, dù đã đưa xe từ lòng đường lên vỉa hè, nhiều xe vẫn ngập ngang bánh”, chị Thanh nói.

Anh Phạm Trung Kiên (sống tại chung cư ven đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh) cũng cho biết, trục đường này cứ mưa là ngập. Thường ngày, anh Kiên phải đỗ ô tô ở ven đường. Sáng nay, khi vừa tỉnh dậy, người đàn ông nóng lòng đội mưa xuống kiểm tra xe thì phát hiện nước đã tràn vào sàn.

“Tôi đã đưa xe lên vị trí cao nhất, nhờ thêm một số hàng xóm kê gạch lên tạm được mấy centimet nhưng không thấm vào đâu”, anh Kiên nói.

Người dân ven đường Lê Trọng Tấn ngao ngán với cảnh cứ mưa là ngập (Ảnh: Hải Long).

Người đàn ông quyết định nghỉ làm, một phần vì đường ngập không thể di chuyển, một phần vì muốn ở nhà ứng trực “cứu xe” khỏi mưa lớn. Nhiều người sinh sống cùng khu cũng nháo nhào xuống đường kiểm tra xe, tìm cách chống ngập.

Theo ghi nhận của phóng viên, ven hai bên đường Lê Trọng Tấn tiếp tục tái diễn tình trạng cứ mưa là ngập. Hai bên đường là các căn biệt thự, nhà liền kề. Nhiều căn ngập sâu trong biển nước, nước tràn vào hầm, sân nhà.

Những chiếc xe máy trong hầm để xe của một căn nhà liền kề mặt đường bị ngập (Ảnh: Hải Long).

Tại khu A Geleximco nằm trên đường Lê Trọng Tấn, nhiều người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển. Nhiều gia đình buộc phải cõng con đi bộ để vượt qua các đoạn đường ngập sâu.

Tình trạng giao thông thêm hỗn loạn tại khu vực ngã tư khi lượng phương tiện và người đứng chôn chân giữa đường khi mực nước ngập sâu từ 30-60cm.

Nơi đây có giá bất động sản rất đắt đỏ, giá nhà liền kề được rao bán từ 220 triệu đồng/m2, nhiều căn có giá bán từ 25 tỷ đồng trở lên. Dẫu vậy, nếu gặp trời mưa lớn, dai dẳng như hôm qua và hôm nay, nhiều căn nhà như biến thành “ốc đảo” vì cảnh nước ngập bốn bề.

Nhiều nhà liền kề hàng chục tỷ bị nước tràn vào trong (Ảnh: Hải Long).

Trên đường Hoàng Tùng (khu đô thị Geleximco), nước ngập sâu phía ngoài đường 0,7m. Đa số các nhà dân trước mặt đường đều bị ngập hầm.

Ông Hà Huy Vọng, bảo vệ ngân hàng VPbank cho hay, nước ngập sâu vào hầm hơn 1m, phải hút nước liên tục và đắp tường chắn nước, nếu không còn sâu hơn nhiều.

Trong khi đó các nhà dân bên cạnh không kịp làm tường ngăn nước, đa số đều ngập gần tới trần hầm xe, sâu hơn 2m.

Mẹ nghỉ làm, con nghỉ học vì ngập nặng

Sinh sống tại khu đô thị Vinsmart Tây Mỗ, chị Nguyễn Thanh cũng không thể đưa con đến trường sáng 26/8.

Hai mẹ con chị Thanh đứng “chôn chân” giữa cơn mưa lớn bởi khu vực chân cầu vượt bị ngập nặng. Chị Thanh buộc phải xin phép cô giáo cho con nghỉ học. “Tôi lo trời sẽ mưa cả ngày, có đến được trường thì chiều về cũng rất vất vả”, chị Thanh nói.

5h30, chị Lan sống tại chung cư CT1 Bắc Linh Đàm, Định Công thức giấc, nhìn qua cửa sổ chị thấy mưa trắng trời. Chị vội vã chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình, rồi gọi con dậy, nghe ngóng tình hình trong nhóm lớp xem con có được nghỉ học không, tuy nhiên không thấy ai nói gì.

Đường Nguyễn Xiển ngập sâu, nhiều phương tiện gặp khó khăn (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

“Khoảng 6h30 tôi chuẩn bị xong cho 2 đứa con rồi đèo nhau ra khỏi nhà”, chị Lan nói.

Theo người phụ nữ, trường cách nhà 3km, tuy nhiên ngay cửa chung cư đường tắc cứng, cố nhích được hơn 500m, chị không thể đi nổi, mưa xối xả chị quyết định rẽ vào ngách để đi về.

“Tôi chật vật 15 phút mới đi về được tới nhà dù khoảng cách rất gần”, người phụ nữ chia sẻ.

Xem tin nhắn chị thấy nhiều phụ huynh đưa con tới lớp thông báo trường ngập, không thể tiếp cận vào lớp, nhiều em quần áo ướt hết phải quay về nên chị quyết định cho con nghỉ học.

Hai đứa nhỏ không thể tự chăm sóc nhau nên chị Lan gọi điện xin phép nghỉ làm sáng nay để ở nhà lo cho các con.

“Tôi nghe thông báo bão về Nghệ An - Hà Tĩnh, nhưng không ngờ Hà Nội mưa lại lớn và ngập nặng như vậy”, chị Lan nói.

Người phụ nữ cho biết thêm, các đồng nghiệp của chị cũng cập nhật trong nhóm tình trạng phố phường ngập nước, xe cộ tắc cứng, nhiều người cũng phải quay về sau khi đứng dưới mưa không đi nổi tới cơ quan.

Cũng trong sáng nay, chị Hồng, (ở Nguyễn Xiển) nhân viên y tế một bệnh viện ở Hà Nội cũng rơi vào tình cảnh bất khả kháng, không thể đi làm vì mưa lớn.

“Cả đêm qua tôi nghe thấy tiếng mưa, không thể ngủ được, dậy đóng hết cửa, kiểm tra mọi thứ trên sân thượng”, chị Hồng nói.

Người dân loay hoay khi con đường bỗng biến thành dòng sông (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Sáng nay 5h chị đã rời giường, lướt mạng xã hội thấy đâu đâu cũng ngập nước. Bên ngoài cửa sổ mưa trắng trời kèm gió mạnh, xem thông tin thấy tuyến đường con chị đi học ngập nặng nên chị xin phép cô cho con trai nghỉ học.

Người phụ nữ dậy đi chợ để mua chút đồ ăn, tuy nhiên theo chị khu vực nhà chị chìm trong biển nước, cuối cùng đành đi về vì xe không đi nổi.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 (từ chiều và đêm ngày 25/8 đến rạng sáng ngày 26/8, trên địa bàn thành phố có mưa lớn diện rộng). Tổng lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6h30 khá lớn từ 200 đến 315mm. Cụ thể tại phường Hai Bà Trưng 315,4mm, phường Hoàng Liệt 235,7mm, phường Đại Mỗ 269,5mm, phường Hà Đông 214,7mm…