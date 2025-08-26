Ô tô ở Hà Nội chết máy do ngập, bộ đội "hò nhau" khiêng giúp dân

Sáng 26/8, cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh các chiến sĩ quân đội cùng người dân dốc sức đưa chiếc ô tô mắc kẹt giữa đường thoát khói vị bị ngập sâu để chờ xe cứu hộ đến.

Theo hình ảnh trong video, các chiến sĩ bộ đội dầm mưa, lội bì bõm giữa dòng nước ngập, cùng nhau khiêng và đẩy chiếc ô tô nặng hàng tấn lùi khoảng 50m về phía sau.

Ô tô mắc kẹt giữa nước ngập ở Hà Nội, chiến sĩ bộ đội giúp đỡ tài xế (Video: Thành Công - Cẩm Tiên).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Bùi Lừng Danh (sống ở phường Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận là người quay video và chứng kiến việc làm tốt đẹp của các chiến sĩ.

Theo anh Danh, khoảng 7h20, anh di chuyển từ làng Tân Mỹ ra phố Đỗ Xuân Hợp để đến văn phòng trên phố Duy Tân.

Lúc đi qua đoạn đường phía trước bệnh viện Thể Thao Việt Nam, phát hiện một chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi bị chết máy, nam tài xế quyết định phanh lại, không dám mạo hiểm băng qua đường ngập.

Chiếc xe được các chiến sĩ hỗ trợ đẩy lùi lại, qua chỗ ngập sâu (Ảnh: Cắt từ clip).

"Thời điểm đó, trời mưa rất to, thấy chiếc ô tô bị mắc kẹt giữa bốn bề là nước, 10 chú bộ đội cùng nhau khiêng, hợp lực đẩy xe thoát khỏi chỗ trũng. Sau đó, ô tô được đưa lên xe cứu hộ", anh Danh kể.

Chứng kiến sự hỗ trợ tận tình, anh Danh không khỏi xúc động, cho rằng tài xế may mắn khi nhận được sự giúp đỡ kịp thời của các chiến sĩ.

“Các chú bộ đội rất nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn giữa mưa lớn, không quản ngại vất vả. Hình ảnh đó khiến tôi cảm thấy vô cùng trân trọng”, anh Danh chia sẻ.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ngập sâu trong sáng 26/8 gây ảnh hưởng đi lại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau cơn mưa không ngớt suốt đêm, sáng 26/8, nhiều khu vực ở Hà Nội bị ngập sâu khiến giao thông hỗn loạn. Dân văn phòng chật vật đến chỗ làm, nhiều người phải ở nhà làm việc trực tuyến do các tuyến phố bị chia cắt.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 từ chiều và đêm 25 đến sáng 26/8, trên địa bàn thành phố có mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6h30 ngày 26/8 như sau: Phường Hai Bà Trưng 315mm, Hoàn Kiếm 140mm, Ba Đình 133mm, Văn Miếu 168mm, xã Vĩnh Thanh 180mm,...