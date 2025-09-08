Thanh niên Ấn Độ mất tích sau cú nhảy sông vì khoản cá cược 150.000 đồng

Theo tờ Times of India, Mohd Junaid (21 tuổi, hoặc 19 tuổi theo The Sun) là lao động thời vụ, hôm đó nghỉ làm vì mưa lớn. Trước sự khích bác của bạn bè, anh bất ngờ nhảy xuống sông với lời hứa sẽ nhận tiền thưởng 500 rupee (khoảng 150.000 đồng) và một bữa tiệc nếu bơi được sang bờ bên kia.

Thanh niên Ấn Độ mất tích sau khi bạn bè thách bơi qua sông mùa lũ (Video: The Sun).

The Sun cho hay, toàn bộ sự việc đã được nhóm bạn ghi lại bằng điện thoại. Đoạn clip lan truyền mạnh trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ.

Theo hình ảnh từ video, Junaid mặc áo ba lỗ trắng, quần jeans xanh, trèo lên lan can cầu rồi lao xuống dòng nước chảy cuồn cuộn. Anh ngoi lên trong giây lát, cố gắng bơi vào bờ, nhưng chỉ ít phút sau đã kiệt sức và bị dòng nước mạnh cuốn đi.

Anh trai nạn nhân, Mohd Javed, cho biết nhóm bạn thay vì cứu giúp, lại hoảng loạn bỏ chạy.

Người dân địa phương đã lao tới cứu nhưng bất lực trước dòng nước dữ. Cảnh sát cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ và thợ lặn được triển khai, song vẫn chưa tìm thấy tung tích Junaid.

Nam thanh niên nhảy xuống sông sau lời thách thức của bạn bè (Ảnh: Chụp màn hình).

Cảnh sát Ấn Độ xác nhận sẽ khởi tố nhóm bạn đã xúi giục và quay lại cảnh Junaid nhảy xuống sông. Người dân làng Niwada bày tỏ sự bàng hoàng, kêu gọi siết chặt an ninh dọc bờ sông Yamuna để ngăn ngừa các hành vi liều lĩnh.