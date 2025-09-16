8 học sinh Ấn Độ bị bạn học đổ keo vào mắt lúc ngủ, suýt mù vĩnh viễn

Theo NDTV, sự việc xảy ra vào đêm 11/9 tại ký túc xá Trường Sevashram ở làng Salaguda (huyện Kandhamal, Ấn Độ). Khi đó, 8 học sinh lớp 3, 4 và 5 đang ngủ thì bị bạn cùng phòng đổ keo dán nhanh Fevikwik vào mí mắt.

Sáng hôm sau, các em tỉnh dậy trong tình trạng đau rát, không thể mở mắt, buộc thầy cô và quản lý ký túc phải đưa đi cấp cứu tại một trung tâm y tế gần đó. Sau đó, các em được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Các bác sĩ xác nhận keo dán đã gây tổn thương mắt, nhưng nhờ điều trị kịp thời nên tránh được nguy cơ mù lòa vĩnh viễn.

Các em đến bệnh viện trong tình trạng mí mắt bị dính, sưng đau (Ảnh: Maharashtra Times).

Trong khi đó, The New Indian Express đưa tin, các em hiện trong tình trạng ổn định. Một em đã xuất viện, 7 em khác đang được theo dõi. Chính quyền huyện đã đình chỉ hiệu trưởng Manoranjan Sahu vì lơ là trách nhiệm, đồng thời mở cuộc điều tra cấp cao.

Trưởng thôn Rohit Kanhar cho biết, ông nhiều lần báo cáo tình trạng quản lý yếu kém lên chính quyền địa phương nhưng chưa được xử lý. Ông yêu cầu phải có biện pháp mạnh tay với các giáo viên và nhân viên ký túc xá. Phụ huynh cũng bày tỏ phẫn nộ vì sự thiếu trách nhiệm trong giám sát học sinh.

Cán bộ phúc lợi trẻ em cùng quan chức địa phương đã trực tiếp tới thăm, khẳng định các học sinh sẽ được hỗ trợ y tế đầy đủ và sự việc sẽ được điều tra đến nơi đến chốn.

Sự cố này đã làm dấy lên lo ngại về an toàn và công tác giám sát tại các trường học ở Ấn Độ. Chỉ hai ngày trước đó, tại một trường trung học ở huyện Phulbani, một nam sinh lớp 9 bị nhóm bạn học hành hung nghiêm trọng vì cáo buộc trộm cắp.