Người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay ở Ấn Độ: “Tôi đã mất tất cả”

Không thể thoát khỏi những hình ảnh vụ tai nạn

Theo tờ The Guardian, chuyến bay Boeing 787-8 Dreamliner mang số hiệu AI171 từ Ahmedabad đến London đã rơi ngay sau khi cất cánh ngày 12/6 và lao vào một trường học.

Vụ tai nạn khiến 241 người trên máy bay thiệt mạng, thêm 19 người dưới mặt đất tử vong, 67 người khác bị thương nặng.

Trong khoảnh khắc được camera ghi lại, Vishwash tập tễnh bước khỏi xác máy bay đang bốc cháy, người phủ bụi, run rẩy lặp đi lặp lại: “Máy bay nổ rồi!”. Anh ngồi ghế 11A cạnh cửa thoát hiểm, trong khi em trai anh - Ajay (35 tuổi) - ngồi ở hàng ghế 11J và không qua khỏi.

Vishwash Kumar Ramesh cho biết anh liên tục hồi tưởng về vụ tai nạn (Ảnh: PA).

“Trời cho tôi sống, nhưng lấy đi tất cả hạnh phúc của tôi và gia đình. Tôi mất em trai, mất cuộc sống của mình. Tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi đêm, còn lại là những hồi tưởng về vụ tai nạn. Tôi không thể thoát ra khỏi hình ảnh đó”, anh chia sẻ với truyền thông.

Theo Times of India, kể từ khi trở lại Leicester (Anh) để tiếp tục điều trị, Vishwash hầu như không rời khỏi phòng. Anh tránh tiếp xúc, không trò chuyện nhiều với vợ và con trai 4 tuổi, dù trước đó anh từng mô tả gia đình là “nơi bình yên”.

Anh kể: “Tôi không nói chuyện nhiều với vợ, không chơi với con. Tôi chỉ ngồi trong phòng, nghĩ về khoảnh khắc đó… Tất cả hình ảnh cứ hiện lại liên tục. Con tôi còn quá nhỏ để hiểu, nhưng khi thấy tôi đau, con liền hỏi: "Bố đau ở đâu?". Thế nhưng, tôi không trả lời được”.

Anh Vishwash khiêng quan tài của em trai, người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn (Ảnh: Reuters).

"Vì sao tôi sống sót?"

Ngoài sang chấn tâm lý, người đàn ông 39 tuổi còn chịu đau đớn thể chất khi vai, lưng, đầu gối, bên trái cơ thể thường xuyên bỏng rát, đi lại khó khăn và phải từ bỏ việc lái xe.

Gia đình anh vốn rời Leicester về Diu (Ấn Độ) để khởi nghiệp nghề cá sau đại dịch. Hai anh em là người điều hành chính của đội tàu.

Sau tai nạn, Vishwash không thể quay lại biển, tàu tạm dừng, ngư dân phải đi tìm việc khác. “Việc kinh doanh gần như đứt gãy. Cha tôi cố gắng duy trì nhưng rất khó. Chúng tôi mất tất cả”, anh nói.

Air India đã tạm ứng cho Vishwash 21.500 bảng Anh (khoảng 740 triệu đồng), bằng mức gia đình nạn nhân tử vong được nhận. Cố vấn của Vishwash cho rằng khoản hỗ trợ này “không tương xứng với hoàn cảnh đặc biệt”. Gia đình cho biết hãng bay và chính phủ Anh chưa tổ chức gặp trực tiếp dù đã được đề nghị nhiều lần.

“Tôi sống ở Anh, tôi trả tiền nhà, tôi có con nhỏ. Số tiền đó không đủ để tôi bắt đầu lại bất cứ điều gì”, anh nói.

Dù trở về Anh để tiếp tục điều trị, tính đến nay Vishwash vẫn chưa được khám tâm lý từ hệ thống y tế quốc gia (NHS). Trợ cấp Universal Credit của vợ anh cũng tạm dừng do cô phải ở Ấn Độ hơn 2 tháng sau tai nạn để lo hậu sự gia đình, vượt thời hạn quy định.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Reuters).

Báo cáo ban đầu của Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Ấn Độ kết luận hai công tắc nhiên liệu máy bay bị chuyển sang chế độ “cut-off” (ngắt) ngay sau cất cánh, khiến động cơ mất nhiên liệu. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra.

“Ngày nào tôi cũng tự hỏi vì sao tôi sống sót, còn em trai thì không. Tôi không biết khi nào mình vượt qua được. Thật sự tôi không biết tương lai sẽ thế nào”, Vishwash nói.