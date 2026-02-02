Hà Nội: Sống ở chung cư có giá chục tỷ đồng vẫn phải đeo bịt tai vì ồn ào

Phát sinh… vài triệu mỗi tháng vì phải “đi trốn tiếng ồn” ở quán cà phê

Năm 2023, chị Phạm Minh Chi (29 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi) quyết định mua một căn hộ tại khu chung cư cao cấp trên phố Liễu Giai, Hà Nội.

“Tôi thường phải đeo bịt tai khi làm việc tại nhà vì quá ồn, nhưng vẫn không hết được tiếng ồn”, chị Minh Chi chia sẻ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Khi đi xem nhà, tôi bị thu hút bởi tầm nhìn thoáng đãng, cách âm khá tốt và hành lang gọn gàng nên đã mua ngay. Tôi cũng lựa chọn tầng cao nhất vì hy vọng sẽ yên tĩnh”, chị Minh Chi kể.

Làm việc cho một công ty nước ngoài, chị thường xuyên phải họp trực tuyến vào buổi tối và xử lý công việc ngay tại nhà. Thế nhưng, mỗi buổi chiều, khi trẻ con trong khu chung cư đi học về, hành lang trước cửa căn hộ của chị bắt đầu trở nên ồn ào.

Trái với suy nghĩ sống ở chung cư cao cấp sẽ yên tĩnh, chị Minh Chi cho biết, tiếng ồn xuất hiện gần như mỗi ngày, chủ yếu vào khung giờ khoảng 19h-22h30, khi trẻ con trong khu chung cư đi học về. Đây cũng là lúc chị vẫn đang làm việc hoặc cần nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Tiếng chạy nhảy, hò hét, đá bóng ngoài hành lang vang vọng liên tục, len lỏi vào căn hộ dù cửa đã đóng kín. Nhiều khi, chị vừa làm việc vừa phải đeo bịt tai để giảm bớt âm thanh bên ngoài.

“Có hôm tôi đang họp với đối tác thì bên ngoài là tiếng bóng đập vào tường, tiếng trẻ con hét lớn, khiến tôi phải liên tục xin lỗi và tắt mic”, chị Chi chia sẻ.

Chị Minh Chi cho biết, bản thân thường xuyên đau đầu, suy nhược cơ thể vì không ngủ đủ giấc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không ít hôm tan sở, biết tối đó cần tập trung xử lý công việc hoặc họp trực tuyến, chị Chi không dám về nhà ngay. Thay vào đó, chị nán lại cơ quan hoặc ra quán cà phê gần nhà làm việc đến khoảng 23h, khi không gian chung cư đã yên ắng hơn mới trở về.

Không chịu được tình trạng kéo dài, vài tháng gần đây, việc mang máy tính ra quán cà phê làm việc trở thành lựa chọn bất đắc dĩ của chị Minh Chi. Trung bình mỗi tháng, chị mất khoảng 3 triệu đồng cho tiền cà phê, nước uống - khoản chi phát sinh chỉ để đổi lấy vài giờ yên tĩnh.

“Có nhà mà vẫn phải đi tìm chỗ làm việc như người không có không gian riêng, tôi nghĩ cũng buồn, nhưng bất lực vì không biết làm sao”, chị Chi bộc bạch.

Minh Chi cho biết đã nhiều lần góp ý trực tiếp với hàng xóm, đồng thời phản ánh với bảo vệ và ban quản trị chung cư. Tuy nhiên, tình trạng ồn ào chỉ lắng xuống trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tái diễn.

Có thời điểm, bảo vệ lên nhắc nhở, trẻ được gọi vào nhà, nhưng chỉ sau đó một ngày, hành lang lại tiếp tục trở thành nơi đá bóng, chạy nhảy.

Theo Minh Chi, tầng chị sinh sống với gần chục căn hộ, hầu hết đều có trẻ nhỏ. Mỗi gia đình chỉ một, hai em ra hành lang nô đùa, nhưng cộng lại thành nhóm đông, khiến tiếng ồn kéo dài và gần như không nhà nào cảm thấy bị làm phiền.

“Tôi hiểu trẻ con cần không gian vui chơi, nhưng trớ trêu ở chỗ, giờ các em được nghỉ ngơi, chạy nhảy cũng chính là khoảng thời gian tôi vừa kết thúc một ngày làm việc, hoặc vẫn đang phải xử lý công việc tại nhà.

Nhiều khi, tôi thấy bất lực khi không thể tìm được sự yên tĩnh ngay trong chính căn hộ của mình. Cực chẳng đã, có những lúc tôi thực sự nghĩ đến việc phải… bán nhà”, chị Minh Chi bộc bạch.

Ngủ dậy là tìm… bịt tai

Không chỉ người trẻ bị “đuối sức” vì tiếng ồn, với nhiều người lớn tuổi, cuộc sống ở chung cư cao tầng cũng dần trở thành một nỗi ám ảnh tâm lý.

Buổi sáng ở tầng 34 trong một căn chung cư cao cấp trên phố Minh Khai, chị Phan Bích Hạnh (58 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi) đã bắt đầu ngày mới bằng việc… tìm chiếc bịt tai. Không phải để ngủ, mà để dọn dẹp nhà cửa.

“Tôi đeo bịt tai nhiều đến mức… thành thói quen. Ngủ dậy thường sẽ đi tìm bịt tai để đeo”, chị Bích Hạnh chia sẻ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Căn hộ có tầm nhìn rộng, ban công nhìn thẳng ra hồ và những dãy phố trung tâm, từng là niềm tự hào của chị khi dọn về ở sau nhiều năm tích góp.

Theo mặt bằng thị trường, căn hộ tại khu chung cư trên phố Minh Khai mà gia đình chị sở hữu được xếp vào phân khúc cao cấp, với mức giá có thời điểm lên tới khoảng 150 triệu đồng/m².

“Lúc mua nhà, tôi chỉ nghĩ đơn giản là lên cao thì sẽ yên tĩnh, thoáng đãng, phù hợp cho tuổi già. Ai mua nhà cũng mong đổi lại được sự thoải mái, riêng tư, nhất là khi đã lớn tuổi”, chị Hạnh bộc bạch.

Nhưng thực tế lại khác. Những buổi chiều, khi chị bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn hoặc tranh thủ nghỉ ngơi, tiếng ồn từ các căn hộ xung quanh lại dội xuống. Khoảng từ 19h, tiếng karaoke bắt đầu vang lên từ các căn hộ xung quanh, thậm chí, có hôm hàng xóm đã mở loa từ… 8h sáng.

Khi thì là giọng người lớn hát bolero kéo dài theo nhịp nhạc chậm, khi lại là tiếng hát rú lên, dội qua các bức tường. Có hôm, một bài hát được lặp đi lặp lại nhiều lần, kéo dài hàng giờ.

“Có lúc hàng xóm hát karaoke 6 tiếng, tôi nghe đến thuộc lời”, chị Hạnh nói nửa đùa, nửa thật.

Chị Bích Hạnh thường phải đeo bịt tai, tăng âm lượng tivi để át tiếng nhạc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Gia đình chị Hạnh có cháu nhỏ, thỉnh thoảng về chơi và ngủ lại. Những buổi tối cháu ngủ, chị phải đóng kín cửa, kéo rèm, bật quạt để át bớt âm thanh từ bên ngoài.

“Có hôm đang ru cháu ngủ, tiếng karaoke vang lên đúng đoạn cao, cháu giật mình khóc thét. Tôi từng góp ý nhẹ nhàng với hàng xóm, báo với bảo vệ nhưng rồi đâu lại vào đấy, nhà này không hát thì nhà khác hát. Tính tôi cũng hay ngại và cả nể, nên đành bất lực”, chị Hạnh kể.

Từ đó, chiếc bịt tai trở thành vật bất ly thân của chị, kể cả khi chỉ đang lau nhà, rửa bát hay gấp quần áo trong căn hộ của mình. Ở tuổi gần 60, chị Hạnh không còn mong cầu nhiều tiện nghi. Điều chị cần chỉ là vài giờ yên tĩnh để nghỉ ngơi, trông cháu, hoặc đơn giản là đọc sách.

“Tôi cứ nghĩ lên chung cư cao tầng sẽ bớt ồn hơn so với nhà đất, nhưng không yên tĩnh như tôi tưởng”, chị Hạnh bộc bạch (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Khoảng hai tuần trở lại đây, hàng xóm sau khi được góp ý cũng đỡ ồn ào hơn, tôi cũng được nghỉ ngơi thoải mái chút. Giờ họ chỉ hát vào cuối tuần, như vậy đã đỡ nhiều”, chị Hạnh nói.

