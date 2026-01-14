Sống cạnh sân pickleball: Cư dân ở Hà Nội đeo bịt tai, không muốn về nhà

21h30, trước khi đi ngủ, chị Ngọc Tuyết (sống tại chung cư Golden West) vội khép tấm rèm cửa sổ, đeo nút bịt tai để ngăn những tiếng póc póc vọng lên từ sân pickleball PSV trong Làng sinh viên Hacinco (số 79, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Cửa ban công đã đóng kín, thỉnh thoảng chị vẫn nghe được âm thanh đập bóng, xen lẫn những tiếng hò reo của người chơi.

Sân pickleball PSV nằm cạnh khu chung cư (Ảnh: Hồng Anh).

Theo nữ cư dân, thời gian gần đây, khi mái che của sân được kéo lại, tiếng ồn giảm hơn. Trước đó, mỗi lần mái che mở ra, cư dân sống trong những căn hộ ở tầng cao có thể nghe thấy tiếng động rất rõ ràng.

Cứ về đến nhà là phải đeo bịt tai

Giữa tháng 12, chứng kiến sân pickleball được xây dựng, chị Ngọc Tuyết bắt đầu lo lắng về nguy cơ ô nhiễm tiếng ồn. Nữ cư dân từng đọc thông tin cho biết, một số nơi trên thế giới cấm môn thể thao này vì ảnh hưởng đến đời sống của cư dân xung quanh.

Sân pickleball hoạt động 16 tiếng/ngày, người dân ở gần khốn khổ (Video: Hồng Anh, Tuệ Minh; Biên dựng: Cẩm Tiên).

“Ngay buổi sáng đầu tiên sân chính thức đón khách, gia đình tôi đã nghe thấy âm thanh ồn ào. Tôi lo sợ mình sẽ phải sống chung với tình trạng này lâu dài”, chị phản ánh.

Mỗi khi đi làm, âm thanh póc póc vẫn văng vẳng trong tâm trí chị, ám ảnh không dứt. Người phụ nữ xuất hiện các triệu chứng đau đầu, mất ngủ.

Sân bắt đầu hoạt động từ 6h nhưng khoảng 4h sáng, chị Ngọc Tuyết đã tỉnh giấc với tâm trạng thấp thỏm khi nghĩ về âm thanh ồn ào sắp tới.

"Trước đây, tôi có giấc ngủ trọn vẹn đến 6-7h. Bây giờ, tôi có cảm giác lo âu, tim đập nhanh, thậm chí không muốn về nhà vì sợ nghe tiếng póc póc", chị nói thêm.

Đối mặt với tình trạng tiếng ồn những ngày qua, chị Ngọc Tuyết từng nghĩ đến chuyện bán căn hộ để chuyển tới nơi khác sinh sống.

Nút bịt tai được chị Ngọc Tuyết chuẩn bị để ngăn tiếng ồn ảnh hưởng đến tai (Ảnh: Tuệ Minh).

“Vào ngày nghỉ, sân càng đông người chơi, tiếng hò reo lại càng lớn. Tôi không biết mình sẽ nghỉ ngơi vào khoảng thời gian nào”, chị Ngọc Tuyết bày tỏ.

Bức xúc về vấn đề tiếng ồn từ sân pickleball và lo ngại cho tình trạng sức khoẻ của bản thân, chị Ngọc Tuyết đã có đơn gửi tới cơ quan chức năng.

Cũng mang nỗi bức xúc như chị Ngọc Tuyết, anh Tuấn Minh (sống ở chung cư Golden West) cho rằng, từ nguồn thu của sân pickleball, người quản lý cần đầu tư hệ thống vách ngăn và lắp đặt mái che cách âm, đảm bảo không gian sống hài hoà giữa hai bên.

Chuyển về sinh sống tại chung cư này đã 7 năm, gia đình anh từng có quãng thời gian bình yên trong căn hộ rộng hơn 100m². Khi sân pickleball được xây dựng, vợ chồng không lường hết được mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của tiếng ồn phát sinh từ môn thể thao này.

Thời điểm sân đi vào vận hành, giấc ngủ của anh lập tức bị ảnh hưởng. Người đàn ông ví tiếng đập bóng pickleball như âm thanh tàu hỏa va vào đường ray. Buổi sáng, khi sân pickleball đón khách, anh cũng thức giấc, sau đó không thể ngủ tiếp.

Anh Tuấn Minh không yêu cầu cấm hoàn toàn môn thể thao này, mong muốn có giải pháp để “cùng nhau tồn tại”. Trong đó, tiếng ồn phải được kiểm soát để không ảnh hưởng đến không gian riêng tư của gia đình.

Người đàn ông này cho rằng, theo Nghị định 282/2025, từ ngày 15/12, hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư sẽ bị xử phạt khi tiếng ồn vượt ngưỡng mà không hạn chế khung giờ. Nam cư dân mong muốn quy định này cũng được áp dụng với pickleball. Bởi, âm thanh của tiếng đập bóng kéo dài liên tục từ 6h đến 22h kể cả ngày nghỉ.

“Về lâu dài, nếu pickleball còn tiếp tục được nhiều người chơi, cơ quan chức năng nên đưa loại hình này vào danh mục kinh doanh có điều kiện, tương tự như karaoke. Chủ kinh doanh phải đảm bảo quy chuẩn về vị trí xây dựng sân, tiêu chuẩn cách âm khi đặt gần khu dân cư”, anh bày tỏ.

Không chỉ có các hộ dân tại chung cư Golden West mà nhiều bạn trẻ, sinh viên thuê trọ tại Làng sinh viên Hacinco cũng cảm thấy mệt mỏi.

Quỳnh Trang (22 tuổi) và 3 bạn nữ khác thuê một phòng tại Làng sinh viên. Không gian sống vốn đã chật chội, lại càng thêm ngột ngạt khi suốt nhiều ngày qua phải đóng kín cửa.

Trang cho biết, cô không thể mở cửa sổ bởi chỉ cần hé một khe nhỏ là tổ hợp âm thanh póc póc từ sân pickleball PSV phía dưới lại dội vào phòng.

Các cư dân cho biết, sân pickleballl hoạt động liên tục từ 6h đến 22h hàng ngày kể cả cuối tuần (Ảnh: Hồng Anh).

Cụm sân này nằm phía đối diện, chỉ cách lối lên tòa nhà chưa đến 10m. Cùng lối đi từ cổng vào, nếu người chơi rẽ trái đi vào sân pickleball thì các cư dân rẽ phải để về nơi ở của mình. Suốt nhiều ngày nay, đối lập với sự hân hoan, phấn khởi của những “pick thủ” (người chơi pickleball) là tâm trạng mệt mỏi, nặng nề của những người trẻ, sinh viên sống trong Làng sinh viên Hacinco.

Cũng theo nữ sinh này, khu đất được dùng để dựng sân pickleball trước đây là nhà gửi xe của Làng sinh viên Hacinco. Việc chuyển đổi công năng đột ngột khiến không gian sinh hoạt chung trở nên chật chội, trong khi xe cộ của sinh viên phải di chuyển sang khu vực khác, thiếu mái che, gây nhiều bất tiện.

“Những phòng ở căn góc hay tầng thấp còn nghe rõ hơn. Ở đây chủ yếu là sinh viên sinh sống, thời gian này lại đúng vào mùa thi nên việc ôn tập bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đi làm cả ngày đã mệt, về phòng chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng lại phải nghe tiếng bóng, tiếng cười nói liên tục, cảm giác càng mệt hơn”, Trang chia sẻ.

Trong khi các sân nhỏ bên trong sân pickleball PSV kín chỗ, nhiều người vẫn chờ đợi đến lượt chơi (Ảnh: Hồng Anh).

Giờ "vàng" luôn kín khách

Sau gần một tháng đi vào hoạt động, cụm sân pickleball PSV đã nhanh chóng trở thành điểm chơi thể thao đông đúc.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dịp cuối tuần, vào các khung giờ chiều tối - giờ “vàng” - 9 sân pickleball tại đây luôn kín người chơi. Phía ngoài mỗi sân luôn có thêm khoảng 4-8 người chờ tới lượt chơi. Tiếng đập bóng kèm tiếng cười đùa, hò hét phấn khích dường như không dứt.

Phía sau những khung giờ “vàng” hái ra tiền của chủ sân là nỗi ám ảnh kéo dài của đông đảo sinh viên, người lao động đang sinh sống xung quanh vì tiếng ồn phát ra suốt ngày.

Nhiều người phỏng đoán, do sân nằm gần 2 tòa chung cư cao tầng nên âm thanh dội đi dội lại và ảnh hưởng cả đến những tầng cao hơn.

Nhân viên trông giữ sân pickleball PSV cho biết, phía sân từng nhận được phản ánh của người dân sống ở chung cư xung quanh về việc tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt. Để giảm thiểu tiếng ồn, ban quản lý sân đã cho bắn tôn lạnh, cách âm 2 lớp ở khu vực tiếp giáp với nhà dân, chung cư, đóng kín toàn bộ mái che.

Mái được kéo vào đã hạn chế tiếng ồn so với trước đây song cư dân mong muốn chủ sân nên có loại mái cách âm để ngăn tiếng ồn lọt ra ngoài (Ảnh: Tuệ Minh).

Người này cũng thừa nhận, những trái bóng đập xuống sân không gây ra âm thanh khó chịu, nhưng khi bóng chạm vào vợt có thiết kế lỗ tổ ong lại gây ra âm thanh vang xa và tiếng póc póc gây khó chịu nếu nghe liên tục trong thời gian dài.

Cũng theo người này, dù mới đi vào hoạt động nhưng sân khá đông khách, đặc biệt vào những khung giờ “vàng”, cuối tuần hay chiều tối. Giá thuê sân giờ cao điểm là 300.000 đồng/tiếng, giờ thường là 150.000 đồng/tiếng. Sân còn cung cấp các dịch vụ như nước uống, đồ ăn nhẹ…

Theo nhẩm tính của phóng viên, cụm 9 sân này trong 1 giờ cao điểm sẽ thu về gần 3 triệu đồng.

Sự phát triển nhanh chóng của pickleball tại Hà Nội đang mở ra cơ hội kinh doanh béo bở cho nhiều chủ sân. Tuy nhiên, việc đặt sân chơi thể thao có độ ồn lớn ngay trong khu dân cư, đặc biệt là khu vực tập trung đông sinh viên, người lao động, đang đặt ra câu hỏi về quy hoạch, đánh giá tác động môi trường và quyền được nghỉ ngơi, học tập của người dân.

Nhiều cư dân Làng sinh viên Hacinco và các cư dân sinh sống gần cụm sân này mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc hỗ trợ người dân, đồng thời có biện pháp giảm tiếng ồn, điều chỉnh thời gian hoạt động… để trả lại không gian sống yên tĩnh cho người dân.

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)