Giải chạy khám phá di sản bị huỷ, vận động viên chưa được hoàn phí

Ngày 20/3, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế thông tin, đã nhận được phản hồi của đơn vị tổ chức giải chạy Huế Heritage Trail về việc hoàn tiền cho các vận động viên đăng ký tham gia sau khi sự kiện bị hủy bỏ.

Trước đó, giải chạy bộ Hue Heritage Trail, hành trình chạm đến di sản được công bố và dự kiến tổ chức vào ngày 2/11/2025. Nhiều vận động viên đã đăng ký tham gia, đóng kinh phí theo từng chặng phù hợp.

Hình ảnh mô phỏng giải chạy được đăng tải trên trang Facebook của ban tổ chức (Nguồn: Huế Heritage Trail).

Giải chạy có các cự ly 10-60km, lệ phí từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1,1 triệu đồng, được giới thiệu kết hợp trải nghiệm thể thao với khám phá các di sản cố đô, đi qua nhiều điểm di tích và thắng cảnh nổi tiếng như Hoàng thành Huế, chùa Thiên Mụ, đồi Vọng Cảnh, Hòn Vượn, Văn Thánh và hồ Khe Ngang.

Sau đó, do ảnh hưởng của mưa lũ liên tiếp hồi cuối năm 2025, ban tổ chức thông báo dời giải sang ngày 1/3, đồng thời đưa ra các phương án cho những người đã đăng ký chạy để lựa chọn, gồm bảo lưu, chuyển nhượng hoặc hoàn vé.

Đến ngày 20/2, ban tổ chức quyết định dừng hẳn giải chạy với lý do số lượng vận động viên xác nhận tham gia giảm so với kế hoạch, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Ban tổ chức giải cam kết hoàn trả 100% lệ phí cho tất cả vận động viên, thực hiện theo từng đợt và cập nhật tiến độ qua thư điện tử (email).

Sau khi giải bị hủy bỏ, nhiều vận động viên đã phản ánh chưa được hoàn phí đăng ký. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã yêu cầu đơn vị tổ chức hoàn trả lệ phí cho vận động viên một cách công khai, minh bạch, nếu để chậm trễ thêm sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Được biết, đơn vị tổ chức giải chạy khám phá di sản nêu trên là Công ty cổ phần Ecotrek Journeys (TPHCM). Theo báo cáo của doanh nghiệp, đơn vị đã gửi email đến các vận động viên đăng ký tham gia nhằm thu thập tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân để hoàn tiền. Số lượng vận động viên cần tiếp nhận thông tin là 590 người, nhưng đến nay mới có 105 trường hợp phản hồi.

Theo đơn vị tổ chức, việc hoàn trả lệ phí tham gia giải chạy cho vận động viên sẽ thông qua chuyển khoản nên cần thông tin đầy đủ và chính xác. Những trường hợp đã cung cấp thông tin đang được đối soát với dữ liệu đăng ký trước khi thanh toán.