Vợ chồng ở Hà Nội chi 200 triệu đồng biến sân thượng thành vườn trồng rau

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của chị Võ Huyền Trang (phường Kiến Hưng, Hà Nội) là lên sân thượng thăm khu vườn nhỏ 20m2 của mình. Người phụ nữ tưới nước, tỉa bớt những khóm rau mọc dày rồi chuyển sang các chậu trống trồng để cây có không gian phát triển.

“Ngày nào tôi cũng lên đây vài lần. Sáng hái rau cho bữa cơm, chiều tối lại tưới cây. Làm vườn thành thói quen rồi, hôm nào không lên ngắm lại thấy thiếu”, chị Trang chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Vợ chồng chị Trang mỗi ngày cùng nhau chăm sóc khu vườn sân thượng của mình.

Chi 200 triệu đồng cải tạo sân thượng thành vườn rau hai tầng

Chị Trang có gần 10 năm gắn bó với công việc làm vườn. Vợ chồng chị vốn thích chăm chút cây cối, trước khi chuyển về nhà mới, chị từng tận dụng khoảng sân nhỏ ở chung cư để trồng rau.

Sau này, khi có nhà riêng, chị tiếp tục dành một góc sân thượng biến nó thành khu vườn nhỏ của mình. Ban đầu chị nghĩ gieo vài luống rau cho gia đình ăn, sau rồi thành đam mê lúc nào không biết.

"Lúc mới về đây, tôi trồng trên sân thượng rộng khoảng hơn 20m2 thôi. Sau thấy diện tích chật nên hai vợ chồng mới nghĩ đến việc làm thêm khung sắt tầng hai", chị kể.

Khu vườn của chị Trang sau cải tạo gồm 2 tầng. Tầng dưới là không gian cho chồng chị trồng hơn chục loại cây ăn quả như nho thân gỗ, lựu, hồng sim, cây vú sữa, khế ngọt.... Còn tầng trên là nơi chị Trang gieo các loại hạt rau yêu thích của mình.

Hai vợ chồng chị Trang đều yêu thích làm vườn.

Với chị, việc tự tay trồng rau không chỉ để có thực phẩm sạch cho gia đình mà còn giúp các con hiểu hơn về thiên nhiên.

Khác với vườn dưới đất, việc làm vườn trên sân thượng đòi hỏi nhiều công sức và tính toán hơn. Trước khi đặt chậu trên nền bê tông, vợ chồng chị Trang thuê đội thi công xử lý chống thấm rất kỹ để tránh nước ngấm xuống trần nhà.

Để hoàn thiện khu vườn mới, gia đình chị Trang đầu tư 200 triệu đồng. Riêng hệ khung sắt đã tiêu tốn khoảng 140 triệu đồng, hệ chậu nhựa gần 40 triệu đồng, còn lại là tiền đất, phân bón, cây giống và vật tư.

Rau được trồng trong các chậu nhựa chuyên dụng.

Theo chị Trang, loại chậu được sử dụng đều là chậu nhựa chuyên dụng cho trồng cây, có khả năng chịu nắng nóng tốt và không bị giòn vỡ theo thời gian. Mỗi loại cây sẽ có khoảng cách và lượng đất khác nhau để đảm bảo phát triển ổn định.

"Đối với rau tôi trồng trong chậu vuông, cao khoảng 30-40cm, còn cây thì phải trồng trong thùng phi nhựa 220 lít để đảm bảo lượng đất cho cây phát triển", chị Trang cho hay.

Theo chủ vườn, một trong những công đoạn cực nhất là vận chuyển đất lên sân thượng. Chị cho biết vợ chồng phải dùng khoảng 3-4 khối đất cho toàn bộ khu vườn.

“Có phần đất thì mua, có phần hai vợ chồng tự đi lấy ngoài đồng chở về, sau đó phải thuê người vác từng bao lên sân thượng”, chị Trang chia sẻ.

Không chỉ đi lấy đất, hai vợ chồng còn tự tìm nguồn phân bò ở các trang trại gần nhà để làm phân hữu cơ.

Chị Trang trồng hơn chục loại cây ăn quả trên sân thượng.

Học trồng rau trên mạng

Hiện toàn bộ rau trong vườn đều được trồng theo hướng hữu cơ. Chị tận dụng rác nhà bếp để ủ phân, kết hợp với phân trùn quế và các loại nước tưới tự làm.

Nhìn những khóm rau xanh tốt trong khu vườn của chị Trang, ít ai ngờ chị từng có thời gian thất bại vì dùng phân hóa học không đúng cách. Chị kể, có lần mua phân tổng hợp về bón nhưng do quá tay khiến cây bị xót, chết hàng loạt.

“Sau lần ấy tôi bỏ hẳn phân hóa học, vì thấy rau nhà mình ăn thì cứ tự nhiên là tốt nhất”, chị chia sẻ.

Chị Trang trồng các loại rau theo mùa để đảm bảo rau xanh tốt, tươi, ngon.

Làm vườn trên sân thượng, điều khiến chị Trang lo lắng nhất là nắng nóng và gió mạnh. “Do ở vị trí cao nên cây thoát hơi nước nhanh, đặc biệt vào mùa hè phải tưới rất nhiều nước. Ngày nắng có khi sáng tưới một lần, chiều lại phải tưới tiếp”, chị nói.

Trong nhà, chị chăm vườn rau còn khu vực cây ăn quả do chồng phụ trách. Khi một người bận, người còn lại sẽ hỗ trợ tưới cây hoặc bón phân.

“Anh ấy mê cây ăn quả còn tôi thích trồng rau. Mỗi người một khu nên cũng vui”, chị cười nói.

Hiện khu vườn có khoảng 6-7 loại rau được luân phiên trồng theo mùa. Một số loại như rau dền, rau đay được gieo từ hạt; trong khi rau muống, rau lang hay cải bó xôi có thể trồng bằng cây con để nhanh thu hoạch hơn. Hạt giống chị thường mua online, còn cây giống chủ yếu lấy ở chợ Hà Đông.

Vườn rau bội thu, mỗi lần thu hoạch chị Trang đều chia cho bạn bè, hàng xóm ăn cùng.

Không chỉ đủ rau sạch cho gia đình 4-5 người, khu vườn còn thường xuyên cho sản lượng dư. Mỗi lần thu hoạch nhiều, chị Trang lại mang chia cho hàng xóm hoặc người quen xung quanh.

“Rau vừa hái xong mang nấu luôn nên lúc nào cũng ngọt và thơm hơn ngoài chợ. Hàng xóm ăn ai cũng thích”, chị nói.

Sau nhiều năm gắn bó, với chị Huyền Trang khu vườn trên sân thượng không đơn thuần là nơi trồng rau mà còn là góc thư giãn giúp cả gia đình sống chậm lại giữa nhịp sống đô thị.

Những buổi chiều cùng nhau tưới cây, hái rau hay đơn giản chỉ là ngồi ngắm khoảng xanh trên cao đã trở thành niềm vui nhỏ nhưng bền bỉ của cả hai vợ chồng suốt nhiều năm qua.

Người Hà Nội "biến" ban công thành vườn rau mini.

Ảnh: Nguyễn Ngoan - Trần Thành Công