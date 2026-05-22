Người mẹ kế ở Bắc Ninh 30 năm chăm 4 con riêng của chồng như con ruột

"Nhìn 4 đứa trẻ nheo nhóc, tôi thương quá nên ở lại"

Suốt hơn 30 năm qua, chị Dương Thị Bắc Giang (SN 1995) tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh, được sống trong tình yêu thương của người mẹ kế - bà Giáp Hằng.

Tuy không chung tình máu mủ, nhưng với 4 chị em của Giang, người phụ nữ này không khác gì mẹ ruột. Bà yêu thương chăm sóc các con riêng của chồng với lòng bao dung và tình nhân hậu vô bờ bến.

Mẹ đẻ của chị Giang mất năm 1995. Khi đó, chị Giang mới được 40 ngày tuổi, còn đỏ hỏn và khát sữa nên ngằn ngặt khóc suốt ngày đêm. Người chị cả mới 12 tuổi, chị hai 7 tuổi và chị ba 6 tuổi. Vợ mất sớm khiến ông Dương Văn Biểu suy sụp tinh thần.

Chị lớn phải thay cha bế bồng, săn sóc các em.

Giang cho biết, suốt những năm tháng tuổi thơ của cô êm đềm và hạnh phúc nhờ sự yêu thương hết mực từ người mẹ kế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảng một năm sau, thông qua mai mối, ông Biểu được người thân giới thiệu và quen biết với bà Hằng. Khi đó, bà Hằng đã 30 tuổi, là giáo viên mầm non. Hai gia đình chỉ cách nhau hơn chục cây số.

Tới nhà chơi, bà Hằng không khỏi cám cảnh khi biết hoàn cảnh gia đình. Ông Biểu có 4 cô con gái riêng và một người mẹ già. Tuy nhiên, khi chứng kiến 4 đứa trẻ nheo nhóc, thiếu thốn tình yêu của người mẹ, bà Hằng có một quyết định không ai ngờ tới.

Thời điểm đó, bà Hằng chưa lập gia đình. Với nhiều người, chuyện chấp nhận lấy một người đàn ông có tới 4 con riêng là điều quá khó khăn. Nhưng với người phụ nữ này, điều níu bà ở lại không phải tình yêu đôi lứa, mà là tình thương dành cho những đứa trẻ thiếu mẹ.

Vốn sinh ra trong gia đình có 10 anh chị em, từ nhỏ bà đã quen chăm em. Khi lớn lên, anh chị đều dựng vợ gả chồng, các cháu lại qua tay bà săn sóc, nên việc nuôi dạy trẻ nhỏ với bà không phải là trở ngại.

Ngày về làm dâu, bà Hằng tự nhủ sẽ luôn yêu thương các con bằng tất cả sự chân thành.

"Tôi trò chuyện với các con rằng, tuy mẹ không sinh ra con, nhưng nếu muốn nên người hãy nghe lời mẹ. Nếu có gì mẹ nói không đúng, các con hãy góp ý để mẹ con thêm gắn kết", bà Hằng tâm sự.

Sau khi cưới, người phụ nữ dành toàn bộ thời gian đi làm và chăm sóc con cái cùng gia đình nhà chồng. Khi Giang 3 tuổi, bà mới quyết định sinh thêm con.

Cậu con trai út là người con chung duy nhất của hai ông bà. Mặc dù vậy, suốt hơn 30 năm, bà chưa từng phân biệt con chung, con riêng, luôn tâm nguyện sẽ nuôi dạy các con công bằng để lớn lên trong tình yêu thương.

"Mẹ chưa từng nói bà không phải mẹ ruột"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Giang cho biết, những năm tháng tuổi thơ của cô cũng như các chị trôi qua êm đềm, hạnh phúc nhờ sự yêu thương của người mẹ kế.

Khi bà Hằng về làm dâu, Giang còn rất nhỏ. Khi lớn lên, trong tâm thức của cô chưa từng mảy may nghĩ tới việc đây không phải mẹ ruột của mình.

"Tôi không cảm nhận được sự khác biệt vì bà luôn theo sát mấy chị em từng chút. Ngày tôi còn nhỏ, mẹ đi làm ở trường mẫu giáo nhưng luôn tranh thủ buổi trưa về nấu nướng cho chồng con. Tới khi các con lớn hơn có thể tự lập, bà mới được rảnh tay hơn một chút", chị nhớ lại.

Đại gia đình chụp ảnh sum họp trong dịp Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tới khoảng năm 10 tuổi, Giang mới biết bà Hằng không phải là người sinh ra mình. Khi đó, cô nghe được những lời trò chuyện xung quanh, mới lờ mờ nhận ra có điều gì đó khác lạ.

Và cũng trong dịp đó, hai mẹ con có một kỷ niệm đi theo suốt cuộc đời.

Trong ký ức của Giang, ngày cô biết bà Hằng không phải mẹ ruột, cô giận dỗi vô cớ rồi khóc liên tục suốt nhiều tiếng. Cả nhà xúm lại dỗ dành, nhưng bất thành. Bà Hằng biết con tủi thân, cũng chạy tới vỗ về yêu thương, nhưng không ngăn được cơn dỗi hờn của con.

Giữa cơn tức giận, Giang khóc mãi rồi nói: "Không cần mẹ này, muốn ở cùng mẹ ruột". Câu nói buột miệng nhưng như mũi dao đâm xuyên tim khiến bà Hằng buồn giận lại tủi thân. Bà lao ra ngoài cánh đồng và bảo: "Nếu không cần nữa, để mẹ đi cho các con khóc một thể".

Câu nói của mẹ khiến Hằng như bừng tỉnh. Cô hoảng sợ vội vàng cùng em trai chạy giữa đêm tối để níu chân mẹ.

"Tôi vừa khóc vừa xin lỗi mẹ. Sau cùng, mấy mẹ con lại đứng ôm nhau khóc giữa đường. Kể từ đó, tôi không bao giờ nhắc tới chuyện mẹ đẻ hay mẹ kế nữa", cô tâm sự.

"Nhìn con cháu hòa thuận sum vầy, tôi biết đây là hạnh phúc đời mình"

Bà Hằng bộc bạch, những năm đầu mới về làm dâu là ngày tháng khó khăn nhưng đáng nhớ. Bà là giáo viên mầm non với đồng lương ít ỏi. Trong khi đó, cả gia đình chỉ sống dựa vào một mẫu ruộng.

“Lúc ấy chỉ được hơn một tạ thóc tiền công thôi nhưng vẫn cố nuôi các con ăn học”, bà kể.

Với bà, điều may mắn nhất là gặp được người chồng tử tế luôn yêu thương vợ con và bà cũng nhận được sự hỗ trợ của gia đình nội ngoại hai bên. Khi cô con gái đầu lòng (chị Hương) có ý định nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ, bà kiên quyết động viên con gắng sức.

Các chị em trong nhà chụp ảnh cùng bố mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày chị Hương lấy chồng, dù kinh tế gia đình vẫn khó khăn, bà vẫn vay tiền để mua cho con một chiếc xe đạp và 1,5 chỉ vàng làm của hồi môn.

"Mẹ luôn là người đứng ra lo toan mọi việc. Vì sợ chị cả đi lấy chồng nhưng không có gì trong tay, mẹ vẫn vay mượn để có món đồ cho con đỡ tủi thân, khỏi thiệt thòi khi về nhà chồng", chị Giang nói.

Đám cưới của các con sau này cũng do bà Hằng tự tay vun vén mọi việc, từ chuyện cỗ bàn tới món hồi môn. Mỗi lần con gái đi lấy chồng, mấy mẹ con lại ôm nhau khóc vì không nỡ rời xa.

May mắn, các chị em của Giang đều lấy chồng gần nhà nên họ thường xuyên qua lại thăm nom cha mẹ. Suốt hơn 30 năm chung sống, chị Giang cho biết mối quan hệ của họ với mẹ kế chưa từng xảy ra xích mích. Thậm chí, bà Hằng luôn là người được con cái tâm sự chuyện lớn nhỏ, hỏi ý kiến mọi việc.

Như một cơ duyên, Giang cũng có cuộc hôn nhân khá giống với mẹ Hằng. Chồng của cô cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con gái riêng. Khi đến với nhau, cô trở thành mẹ kế của bé gái.

Ngày biết con yêu người đàn ông có con riêng, bà Hằng từng lo lắng. Bà tâm tư vì biết đây là lựa chọn không dễ dàng.

Tuy nhiên, nếu biết cách đối nhân xử thế, người phụ nữ sẽ nhận được những quả ngọt của riêng mình. Đó là những tâm sự của bà dành cho Giang trước ngày con lên xe hoa.

Nhờ sự động viên chỉ dẫn của mẹ, 10 năm hôn nhân của Giang trải qua êm đềm, nhẹ nhàng. Cô học được từ mẹ cách giữ lửa và kết nối cả gia đình.

Đến nay, bà Hằng có 5 người con và 9 cháu ngoại. Điều hạnh phúc những năm tháng tuổi già của bà là chứng kiến cảnh con cháu hiếu thuận, sum vầy.

"Nhiều khi con rể gọi điện, tôi còn lo lắng tưởng có chuyện gì. Cuối cùng con nói muốn gọi cho mẹ chỉ vì nhớ và thương mẹ quá", bà cười hiền.

Với Giang và các chị em trong nhà, khi càng trưởng thành rồi trở thành mẹ, họ càng thấu hiểu sự hy sinh của mẹ kế dành cho mình lớn tới nhường nào.

"Nếu mẹ không xuất hiện, có lẽ cuộc đời của chúng tôi đã rất khác. Mẹ không sinh ra, nhưng đã dành trọn vẹn tình yêu thương cho chị em chúng tôi nhưng không lời nào kể xiết", cô bộc bạch.