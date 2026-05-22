Ở nơi đáng sống nhất thế giới, gia đình cô gái Việt tiêu 200 triệu/tháng

Thuê nhà 70 triệu đồng, đi chợ mỗi lần tuần chục triệu đồng

Sinh sống tại Copenhagen (Đan Mạch) - nơi đạt danh hiệu thành phố đáng sống nhất thế giới - chị Bích Trâm cảm nhận rõ được những tiện ích và sự tuyệt vời của đô thị nổi tiếng với kiến trúc thanh lịch, cuộc sống xanh và chính sách xã hội toàn diện.

Chị cũng chia sẻ những điều bất ngờ về mức chi tiêu, với nhiều người, nếu quy đổi sang tiền Việt sẽ thấy rất đắt đỏ.

Chị Bích Trâm có chồng là người Đan Mạch, anh Thomas Bindzus, một kỹ sư công nghệ từng có quãng thời gian dài làm việc tại Việt Nam. Sau khi kết hôn, anh và vợ trở về Đan Mạch sinh sống về làm việc.

Chị Trâm cho biết, gia đình chị gồm 4 thành viên, vợ chồng chị và 2 thành viên khác. Mỗi tháng, cả nhà duy trì mức chi tiêu khoảng 175-200 triệu đồng, chưa tính những khoản phát sinh lớn như du lịch, sinh nhật hay mua sắm đặc biệt.

Con số này khiến nhiều người Việt bất ngờ, nhưng theo chị Trâm, đó lại là mức sinh hoạt khá phổ biến đối với một gia đình 4 người sống tại thành phố lớn ở Đan Mạch.

“Ở đây, lương cao nhưng chi phí sinh hoạt cũng cực kỳ đắt đỏ. Người mới sang thường bị sốc với giá cả”, chị Trâm chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Chia sẻ cụ thể hơn về các khoản chi tiêu, chị Trâm cho hay, tiền thuê nhà là khoản tốn kém nhất - khoảng 70 triệu đồng/tháng. Với số tiền này, cả hai thuê được một căn chung cư 3 phòng ngủ.

Dù sinh sống nhiều năm ở Đan Mạch, gia đình chị Trâm vẫn lựa chọn thuê thay vì mua nhà. Theo chị, giá nhà tại Copenhagen quá cao, vượt khả năng tài chính của nhiều gia đình trẻ. Một căn hộ khoảng 80m2, không nằm ở trung tâm có giá khoảng 20 tỷ đồng.

Mỗi tháng, chi phí xe cộ (trả góp mua xe và tiền xăng xe) của gia đình là khoảng 40 triệu đồng. Tiền ăn cho cả gia đình khoảng 40 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra còn có các khoản cố định khác như: Điện nước khoảng 5 triệu đồng, bảo hiểm 3 triệu đồng, internet và điện thoại khoảng 5 triệu đồng, vui chơi giải trí khoảng 10 triệu đồng…

“Đây là mức chi tiêu của gia đình 4 người sống trong thành phố. Nếu ở nhà nhỏ hơn hoặc chuyển về vùng nông thôn thì chi phí sẽ rẻ hơn khá nhiều”, chị nói.

Theo chị Trâm, riêng tiền đi siêu thị mỗi tuần đã dao động từ 8 đến 10 triệu đồng, nhưng thực phẩm chỉ đủ dùng trong khoảng 7-10 ngày. Khoản chi khiến chị “đau ví” nhất chính là các loại thực phẩm châu Á và rau củ quen thuộc với người Việt.

Bản thân chị và các thành viên trong gia đình đều thích món ăn Việt nên chị thường xuyên mua các loại rau xanh, rau gia vị châu Á. Chi phí mua các loại rau, nguyên liệu này tại Copenhagen không hề rẻ.

Nhiều loại rau gia vị, rau xanh ở Đan Mạch có giá rất cao so với Việt Nam, riêng cần tây gần 1 triệu đồng/kg

Người phụ nữ liệt kê: Tôm đông lạnh nhập từ Việt Nam khoảng 400.000 đồng/kg, rau muống khoảng 650.000 đồng/kg, rau nhút 1 triệu đồng/kg, bông điên điển khoảng 800.000 đồng/kg, sả gần 750.000 đồng/kg...

Nhiều loại rau củ có giá khiến người Việt bất ngờ như cần tây gần 1 triệu đồng/kg, đậu đũa khoảng 600.000 đồng/kg, đu đủ hơn 400.000 đồng/kg hay xoài chín khoảng 600.000 đồng/kg.

Copenhagen cũng thường được nhắc đến trong top những thành phố có mức chi tiêu cao trên thế giới, bởi vậy, chị Trâm cho biết bản thân từng mất khá nhiều thời gian để thích nghi với áp lực chi tiêu.

“Lúc mới sang đây sinh sống, tôi thường quy đổi sang tiền Việt nên thấy cái gì cũng đắt đỏ. 1DKK Đan Mạch bằng khoảng 4.000 đồng. Bởi vậy có những món nhìn giá xong tôi không dám mua”, chị kể.

Dần dần, chị buộc phải thay đổi suy nghĩ để thích nghi với cuộc sống mới. Anh Thomas thấy vợ luôn đắn đo suy nghĩ đã khuyên vợ khi đi siêu thị không đổi ra tiền Việt. Chị cứ chi tiêu hợp lý, không cần quá tằn tiện. Anh là một kỹ sư công nghệ, có mức thu nhập thuộc top cao ở Đan Mạch, chị không phải đau đầu tính toán chi tiêu.

Dẫu vậy, chị Trâm vẫn tìm mọi cách để tiết kiệm trong điều kiện có thể. Người phụ nữ thường săn khuyến mãi từ các siêu thị.

“Hầu như tuần nào các hệ thống bán lẻ cũng phát tờ rơi giảm giá để khách lựa chọn nơi mua phù hợp. Tôi sẽ chọn siêu thị nào rẻ nhất để đi, mua nhiều một chút nếu có giảm giá. Không riêng gì tôi, nhiều người lớn tuổi ở đây cũng có thói quen mua thịt hay thực phẩm giảm giá để trữ đông”, chị chia sẻ.

Theo chị Trâm, nhiều người khá sốc khi lần đầu tới Đan Mạch du lịch vì chi phí sinh hoạt cao. Một ly cà phê có giá gần 200.000 đồng, phòng khách sạn đơn giản nhất cũng khoảng 2,5 triệu đồng/đêm, chi phí ăn nhà hàng khá cao. Không ít người Đan Mạch sống khá tiết kiệm, họ thường nấu ăn ở nhà, tự tổ chức các bữa tiệc thay vì đi ăn bên ngoài.

Dự kiến về Việt Nam sinh sống

Theo người phụ nữ, chồng chị có thu nhập thuộc nhóm cao nhưng cũng phải đóng mức thuế rất lớn, bởi Đan Mạch cũng là quốc gia có mức đóng thuế thuộc hàng cao nhất thế giới. Thuế cao giúp hỗ trợ người nghèo và các nhóm yếu thế rất tốt, song với người có thu nhập cao, họ không thể tiết kiệm được nhiều.

Chia sẻ thêm về cuộc sống ở thành phố đáng sống nhất thế giới, chị Trâm cho hay, chị cảm nhận được thành phố này là hình mẫu tiêu biểu của một đô thị đáng sống bởi an toàn, xanh sạch, hạ tầng giao thông thông minh, giáo dục đẳng cấp và đặc biệt là sự cân bằng giữa hiện đại và môi trường sống bền vững.

Cũng theo chị Trâm, điều làm nên sự đặc biệt của đất nước nơi chị sinh sống chính là hệ thống an sinh xã hội và sự công bằng.

“Người nghèo được chính phủ hỗ trợ rất tốt. Trẻ em, phụ nữ không nơi nương tựa đều nhận được hỗ trợ tài chính. Giáo dục miễn phí ở mọi cấp học giúp người nghèo có cơ hội đổi đời dễ hơn”, chị chia sẻ.

Bên cạnh đó, vấn đề sức khỏe tinh thần cũng được chính phủ đặc biệt quan tâm. Những người gặp vấn đề về tâm lý hay bệnh tâm thần nhận được sự chăm sóc tận tình.

Điều khiến chị Trâm yêu thích cuộc sống ở Đan Mạch còn nằm ở ý thức cộng đồng của người dân. Mỗi người đều rất yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Đường phố hầu như không có rác.

Thành phố phủ kín các cây xanh và các loài hoa. Người dân Đan Mạch có ý thức xã hội rất tốt, nếu nhặt được đồ rơi, họ sẽ tìm cách trả lại chứ không quan tâm món đồ đó giá trị bao nhiêu.

Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp thấp, tệ nạn xã hội ít cũng góp phần tạo nên chất lượng sống cao tại quốc gia Bắc Âu này.

Dù rất yêu thích cuộc sống ở Đan Mạch, song chị Trâm cho biết, trong tương lai vợ chồng chị sẽ về Việt Nam hoặc một quốc gia thuộc châu Á để sinh sống. Đó cũng là lý do họ không mua nhà mà chỉ đi thuê hàng tháng. Họ sẽ chi tiêu hợp lý, dành tiền tiết kiệm cho cuộc sống sau này.