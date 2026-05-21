Bên trong dinh thự 27 tầng trị giá 2 tỷ USD của gia tộc giàu nhất Ấn Độ

Được ví như “cung điện trên mây”, Antilia - dinh thự của gia tộc giàu có bậc nhất Ấn Độ Ambani - là một trong những tư dinh đắt đỏ và xa hoa bậc nhất thế giới. Tòa nhà tọa lạc tại Mumbai (Ấn Độ), có giá trị ước tính hơn 2 tỷ USD.

Mukesh Ambani là Chủ tịch Tập đoàn Reliance Industries, đồng thời sở hữu hệ thống bán lẻ lớn hàng đầu Ấn Độ. Trong hơn một thập niên qua, ông liên tục nằm trong nhóm những người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 99 tỷ USD.

Ngoài các khoản đầu tư khổng lồ, vị tỷ phú sinh năm 1957 còn nổi tiếng với bộ sưu tập bất động sản xa xỉ trải khắp nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, tòa nhà Antilia vẫn là công trình được truyền thông quốc tế nhắc đến nhiều nhất. Đây hiện là nơi sinh sống của gia đình 6 người trong gia tộc tỷ phú, cùng đội ngũ nhân viên phục vụ.

Tòa dinh thự được xây dựng trên khu đất rộng hơn 4.000m² tại đường Altamount, Mumbai. Công trình cao khoảng 173m, gồm 27 tầng và được thiết kế có khả năng chịu động đất tới 8 độ Richter.

Không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô, Antilia còn nổi bật với phong cách thiết kế xa hoa như một cung điện hiện đại. Tòa nhà được cho là tư dinh có giá trị cao nhất thế giới. Để phục vụ sinh hoạt hằng ngày, gia tộc Ambani thuê khoảng 600 nhân viên và bố trí khu lưu trú riêng ngay trong tòa nhà.

Điểm đặc biệt là Antilia không có tầng hầm dù sở hữu chiều cao tương đương nhiều cao ốc hiện đại. Thay vào đó, 6 tầng đầu tiên của nhà được sử dụng làm bãi đỗ xe và khu trưng bày bộ sưu tập siêu xe của gia đình. Mukesh Ambani được cho là sở hữu khoảng 168 chiếc xe sang, gồm nhiều thương hiệu đình đám như Rolls-Royce, Bentley hay Ferrari.

Tầng 7 được thiết kế như gara bảo dưỡng cao cấp với đội ngũ kỹ sư và thợ kỹ thuật làm việc thường xuyên để chăm sóc dàn siêu xe của gia tộc.

Từ tầng 8 đến tầng 10 là không gian “vườn trên mây” được Mukesh Ambani dành tặng vợ. Khu vực này được thiết kế với cây xanh, thác nước nhân tạo và các khoảng không mở, tạo cảm giác thư thái giữa lòng Mumbai đông đúc.

Hai tầng tiếp theo được bố trí như nhà hàng 5 sao, nơi gia đình Ambani thưởng thức các bữa ăn riêng tư. Theo nhiều nguồn tin, tỷ phú Ấn Độ thường mời các đầu bếp danh tiếng phục vụ trực tiếp tại dinh thự.

Antilia còn được ví như một “thành phố thu nhỏ” khi tích hợp đầy đủ tiện ích cao cấp bên trong. Từ tầng 13 đến tầng 16 là khu chăm sóc sức khỏe với hệ thống thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ, y tá túc trực thường xuyên.

Tầng 17 và 18 được sử dụng làm khu phòng VIP để tiếp đón khách quý. Mỗi không gian đều có phong cách thiết kế riêng, mang đậm dấu ấn sang trọng và đẳng cấp.

Khu vực từ tầng 19 đến tầng 22 là không gian sinh hoạt chính của gia đình Mukesh Ambani. Các phòng ngủ đều được thiết kế riêng biệt với tầm nhìn toàn cảnh thành phố Mumbai.

Dù chỉ có 6 thành viên sinh sống, dinh thự này vẫn cần tới hàng trăm nhân viên để vận hành. Vì vậy, các tầng từ 23 đến 26 được dành làm nơi lưu trú và làm việc cho đội ngũ phục vụ.

Tầng 27 - tầng cao nhất của Antilia - là khu giải trí với rạp chiếu phim riêng sức chứa khoảng 80 người, hồ bơi bốn mùa và phòng băng tuyết nhân tạo. Đây được xem là một trong những không gian độc đáo nhất của dinh thự.

Trên sân thượng, gia tộc Ambani còn xây dựng 3 bãi đáp trực thăng phục vụ nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không của các thành viên trong gia đình. Với quy mô và mức độ xa hoa hiếm có, Antilia nhiều năm qua vẫn được xem là biểu tượng cho sự giàu có của giới siêu tỷ phú châu Á.

