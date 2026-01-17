Đời thường của hot boy Đình Bắc - công thần U23 Việt Nam

Trận tứ kết U23 châu Á 2026 tối 16/1 cho thấy diện mạo mới của U23 Việt Nam trước U23 UAE. Trong chiến thắng lịch sử ấy, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc để lại dấu ấn đậm nét, nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Chân sút hiện có 3 bàn thắng và 1 kiến tạo tại giải. Theo đó, anh trực tiếp góp dấu giày vào 50% tổng số bàn thắng của U23 Việt Nam.

Phong độ ổn định giúp Đình Bắc trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất giải đấu và nằm trong nhóm cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á năm nay.

Sinh ngày 19/8/2004, Đình Bắc đến từ Hưng Nguyên, Nghệ An. Chính điều này là bệ phóng nuôi dưỡng ước mơ bóng đá của Đình Bắc từ nhỏ. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình Ấp, bố của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc từng cho biết, ngoài đời Đình Bắc là người vui vẻ, sống tình cảm và luôn hòa đồng với mọi người xung quanh.

Gia đình sớm nhận ra niềm đam mê bóng đá của Đình Bắc từ khi còn nhỏ khi cậu thường cuộn rơm làm bóng, chơi cùng bạn bè trên khoảng sân trước nhà. Thấu hiểu và trân trọng đam mê ấy, gia đình luôn ủng hộ Đình Bắc theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Đình Bắc trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, cái nôi nổi tiếng của bóng đá trẻ Việt Nam. Trước khi khoác áo Công an Hà Nội, anh từng thi đấu cho Quảng Nam và Hà Nội FC. Cuối năm 2023, Đình Bắc bắt đầu gây chú ý trong màu áo tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier.

Tháng 7/2025, anh lập cột mốc khi giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất U23 Đông Nam Á. Tiền đạo quê Nghệ An cũng góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.

Rời sân cỏ, tiền đạo U23 Việt Nam thích dạo phố, du lịch và tận hưởng không gian đời thường.

Ngoài sân cỏ, Đình Bắc có ngoại hình gọn gàng, săn chắc với chiều cao 1,8m, gương mặt trẻ trung đúng lứa tuổi. Nhiều cổ động viên nhận xét anh mang vẻ điển trai, gần gũi kiểu học sinh.

Gu thời trang đời thường của cầu thủ 22 tuổi khá đơn giản, ưu tiên sự thoải mái. Anh thường diện áo thun, quần short, giày thể thao khi tập luyện hoặc di chuyển.

Khi ra ngoài cùng bạn bè, Đình Bắc chọn phong cách năng động, kèm nón lưỡi trai, dép lê.

Trên mạng xã hội, Đình Bắc thường đăng tải khoảnh khắc đời thường, thu hút hơn 50.000 lượt theo dõi trên Instagram và hơn 140.000 trên Facebook. Người hâm mộ kỳ vọng Đình Bắc sẽ tiếp tục duy trì phong độ cao, đóng vai trò trụ cột trên hành trình của U23 Việt Nam.

