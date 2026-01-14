Vốn có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt, anh Hà Đình Thi (42 tuổi, ở xã Hồi Xuân, Thanh Hóa) không bỏ sót bất cứ trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt trong vòng Chung kết U23 Châu Á 2026, anh luôn theo dõi bất cứ các trận.

Ngày 12/1, cũng như hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, anh Thi hồi hộp theo dõi đội tuyển U23 qua màn hình ti vi. Trận đấu có những giai đoạn căng thẳng khiến người đàn ông 42 tuổi thấy lo lắng.

Chú chó nhảy lên ăn mừng cùng chủ nhân khi đội tuyển U23 Việt Nam ghi bàn thắng (Ảnh cắt từ video).

Tuy nhiên, mọi cảm xúc dồn nén như vỡ òa khi vào phút 64, cầu thủ Đình Bắc sút tung lưới của đội U23 Saudi Arabia. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này.

Quá vui sướng, anh Thi nhảy lên vì hạnh phúc. Thấy chủ nhà hét lớn, một chú chó vội vã chạy ra phòng khách và vẫy đuôi liên hồi. Chú chó nhỏ cũng nhảy cẫng lên như muốn chia sẻ niềm vui với chủ.

Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng trở thành kỷ niệm rất đáng nhớ. Anh Thi khi xem lại đoạn video trong camera giám sát của gia đình cũng thấy bật cười. Vì muốn lan tỏa niềm hạnh phúc, anh chia sẻ lên trang cá nhân, bất ngờ video thu hút hàng triệu lượt xem.

Chú chó nhảy cẫng "ăn mừng" khi Đình Bắc ghi bàn thắng cho đội U23 Việt Nam (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Bên dưới bài viết của anh, nhiều cộng đồng mạng cũng gửi lời nhắn và nói đùa rằng "chú chó ăn mừng còn nhảy sung sức hơn cả chủ nhân".

"Cậu Vàng đang mải ngủ bỗng nghe thấy tiếng hò hét nên vội chạy ra. Dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng phải ăn mừng đã", tài khoản Bình Nguyên nói vui.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Thi cho biết bản thân rất bất ngờ khi đoạn video vốn để lưu giữ kỷ niệm, lại nhận về sự chú ý nhiều như thế. Theo anh Thi, trong video là chú chó nhỏ tên Cọc, 2 tuổi, được gia đình nuôi khoảng một năm nay.

Anh Thi tiết lộ, sở dĩ đặt tên chó là Cọc vì gương mặt con vật có phần cọc cằn. Nhưng khác với vẻ ngoài, Cọc hiền lành, chưa từng quấy phá người. Con vật cũng dễ nết trong chuyện ăn uống, chủ cho gì ăn nấy.

Cọc có tính cách hiền lành, dễ nết nên được gia chủ yêu quý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Thi, tính tình của chú chó khá lành và thông minh. Chỉ cần chủ nhân ra tín hiệu, con vật liền làm theo và chưa từng từ chối điều gì. Do nhà ngay ở mặt đường lớn nên đôi khi anh phải xích con vật để đảm bảo an toàn.

Mỗi khi thấy chủ nhân ngồi xem ti vi để cổ vũ đội tuyển đá bóng, Cọc đôi khi cũng mon men ngồi gần. Con vật khi biết chủ nhân vui mừng liền bộc lộ sự vui vẻ, hứng khởi như để hưởng ứng.

"Tôi coi nó như một thành viên quan trọng trong gia đình. Bình thường, nó cũng giúp tôi trông coi nhà cửa và chưa từng cắn người. Gia đình cũng xác định sẽ nuôi nó lâu dài, không có ý định bán cho bất cứ ai", anh Thi bộc bạch.