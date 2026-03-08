Đi làm về, người mẹ sững sờ trước điều hai con 5 và 9 tuổi âm thầm chuẩn bị

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Phan Thị Ngọc cho biết cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy thành quả của các con là “rất vui, hạnh phúc và bất ngờ”.

“Tôi chỉ muốn chạy lại hỏi con rằng vì sao con lại nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho mẹ”, chị kể.

Hai con 5 và 9 tuổi lên ý tưởng tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ (Clip: Nhân vật cung cấp).

Chị Ngọc kể tối hôm trước, cả gia đình vẫn sinh hoạt bình thường. Hai bé không hề hé lộ bất kỳ kế hoạch nào. Sáng hôm sau, khi chị đi làm về, không gian trong nhà đã được trang trí bằng bóng bay do hai anh em tự chuẩn bị.

Khoảnh khắc khiến chị xúc động nhất là hình ảnh bé Na (5 tuổi) cặm cụi thổi bóng để anh Candy (9 tuổi) treo lên cao.

“Bình thường Na vẫn còn nhõng nhẽo, hay dỗi như một em bé. Nhưng khi không có ba mẹ bên cạnh, hai con lại trưởng thành đến vậy. Tôi vui vì thấy các con biết hỗ trợ, yêu thương nhau”, chị chia sẻ.

Chị Ngọc cho biết bản thân hoàn toàn không biết hai con có ý định chuẩn bị sinh nhật cho mẹ, bởi cả gia đình đều bận rộn đi làm, đi học.

Ban đầu, đoạn video chỉ được chị đăng tải với mục đích tự mình xem lại để lưu giữ kỷ niệm, nhưng không ngờ lại vô tình lên xu hướng.

“Tôi bất ngờ vì không nghĩ mọi người lại yêu thích đến vậy. Rất nhiều bình luận yêu mến khiến tôi cảm thấy ấm áp”, chị cho hay.

Theo chị Ngọc, điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con là làm bạn và chia sẻ cùng con. “Mình sống và đối xử thế nào, con sẽ bắt chước lại như vậy. Bình thường gia đình tôi cũng hay tạo bất ngờ cho nhau. Mỗi dịp lễ, chúng tôi tặng quà bất ngờ cho con, để các bé nghĩ là ông già Noel tặng”, chị nói.

Người mẹ trẻ bộc bạch cả hai con đều có tính cách mạnh dạn, hướng ngoại. Trong dịp sinh nhật của mình, hai bé từng đề nghị không cho mẹ nấu cơm, đòi ra ngoài ăn để đỡ vất vả.

“Tôi luôn cố gắng vừa là mẹ, vừa là bạn của con. Khi con được lắng nghe, được tâm sự, con sẽ không sợ hãi và cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm”, chị chia sẻ.

Câu chuyện nhỏ của gia đình chị Ngọc không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc dễ thương trên mạng xã hội mà còn gợi nhắc nhiều bậc cha mẹ về giá trị của sự đồng hành, trò chuyện và làm bạn cùng con trong hành trình trưởng thành.

Như Ý