Cụ bà 80 tuổi tặng con trai đi làm ăn xa 11 triệu đồng tiền tiết kiệm

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại khoảnh khắc tình cảm của người mẹ già dành cho con trai đi làm xa, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong clip, người mẹ gọi con trai vào nhà rồi lặng lẽ đưa cho anh một phong bì. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn nhớ rõ bên trong phong bì có 11 triệu đồng - số tiền cụ dành dụm để gửi cho con.

Theo tìm hiểu, người đăng tải clip là anh Nguyễn Quốc Hùng (SN 1978, quê ở tổ dân phố Sơn Thắng, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Anh cho biết clip được anh ghi lại trong dịp về quê thăm mẹ vào rằm tháng Giêng vừa qua. Người phụ nữ trong clip là mẹ ruột của anh - cụ Nguyễn Thị Vinh (80 tuổi).

Cụ bà 80 tuổi dành 11 triệu đồng tiết kiệm tặng con trai đi làm xa (Video: Nhân vật cung cấp).

Anh Hùng kể, hôm đó sau khi đi chơi hội làng về, mẹ gọi anh vào nhà trò chuyện. Một lúc sau, cụ lấy từ trong túi ra một phong bì rồi đưa cho con trai. Bên trong phong bì là 11 triệu đồng. Cụ Vinh nói muốn gửi cho con để “trang trải cuộc sống” khi phải đi làm ăn xa.

Khoảnh khắc giản dị này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của người mẹ dành cho con.

“Tôi thực sự bất ngờ với lượng người xem và bình luận sau khi clip được đăng tải. Tôi không nghĩ khoảnh khắc của hai mẹ con lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy”, anh Hùng chia sẻ.

Hình ảnh cụ Vinh cho tiền con trai gây xúc động cộng đồng mạng (Ảnh: Cắt từ clip nhân vật cung cấp).

Anh Hùng cho biết khi nhận phong bì từ mẹ, anh vừa bất ngờ vừa xúc động. “Khi thấy mẹ gọi vào cho tiền, tôi rất bất ngờ và thương mẹ nhiều lắm. Để mẹ vui, tôi đã nhận. Nhưng sau đó tôi tìm cách đưa lại cho chị gái để lo thuốc men và chăm sóc cho bà”, anh nói.

Anh Hùng là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Vợ chồng anh đang kinh doanh buôn bán hoa quả tại Hà Nội và đã gắn bó với công việc này nhiều năm.

Tuổi thơ của anh gắn liền với những năm tháng khó khăn. Bố anh qua đời khi mới 49 tuổi sau một vụ tai nạn, từ đó một mình mẹ anh tần tảo làm ruộng nuôi các con khôn lớn.

Anh Nguyễn Quốc Hùng chụp ảnh cùng mẹ và người thân trong gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi học xong lớp 9, anh Hùng đã nghỉ học để đi làm phụ giúp mẹ. “Nhà có 5 anh em, bố mất sớm nên chỉ còn một mình mẹ lam lũ làm việc. Thương mẹ nên chúng tôi nghỉ học sớm để đi làm, phụ giúp mẹ”, anh Hùng nhớ lại.

Theo anh Hùng, số tiền 11 triệu đồng nói trên là khoản mà mẹ anh tích góp từ tiền con cháu mừng tuổi và biếu tặng trong dịp Tết.

Anh Hùng cho biết: "Mỗi lần tôi về chơi, mẹ lại gọi vào ôm thật chặt. Đến lúc tôi ra Hà Nội, mẹ tiễn ra tận đầu ngõ, đứng nhìn cho đến khi xe khuất hẳn rồi mới lặng lẽ quay về. Có lần chia tay con, bà còn khóc mấy ngày. Những lúc như vậy tôi thương mẹ lắm”, anh Hùng xúc động kể.

Mùng 4 Tết vừa qua, gia đình anh Hùng tổ chức mừng thọ cho cụ Vinh tròn 80 tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi câu chuyện được lan tỏa trên mạng xã hội, anh Hùng cho biết bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm từ mọi người. Tuy nhiên, qua sự việc này anh cũng nhận ra cần dành nhiều thời gian hơn cho mẹ khi tuổi bà ngày càng cao.

“Vì công việc nên tôi thường bị cuốn vào guồng quay mưu sinh, chưa có nhiều thời gian dành cho mẹ. Sau chuyện này, tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về thăm mẹ thường xuyên hơn”, anh Hùng chia sẻ.