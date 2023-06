Cô giáo Hà Nội vượt qua trầm cảm hậu ly hôn, lấy chồng kém 10 tuổi nhờ yoga

Cú sốc từ cuộc hôn nhân đầu

Chị Đỗ Trà My (SN 1986) tốt nghiệp khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị đã đi làm gia sư tiếng Anh, dạy tại các trung tâm. Đến khi có trên tay tấm bằng tốt nghiệp, chị vào làm ở các trường quốc tế rồi mở thêm lớp dạy tại nhà riêng.

Có mức thu nhập nhiều người mơ ước, kết hôn với bạn trai yêu 4 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh, chị My nghĩ, cuộc sống của mình như thế là viên mãn.

Chị My từng có nhiều năm làm giáo viên dạy tiếng Anh.

"Nhưng ngay khi tôi đang cảm thấy cuộc sống bình yên nhất thì biến cố chợt ập đến. Tôi ly hôn ở tuổi 28 khi con trai mới 2 tuổi rưỡi. Hai vợ chồng ly hôn chóng vánh chỉ sau đúng 3 tuần. Tháng trước cả nhà vẫn đi chơi công viên cùng nhau, nhưng tháng sau đã mỗi người mỗi ngả. Việc ly hôn khiến tôi và mọi người xung quanh đều sốc", chị My chia sẻ với Dân trí.

Trước đó, chị My đang dạy tiếng Anh ở một trường tư và tổ chức lớp học ngữ âm phản xạ cho học viên tiếng Anh tại ngôi nhà chung sống với gia đình chồng. Quyết định ly hôn khiến chị phải dọn dẹp, gói ghém hết đồ đạc, sách vở của lớp chuyển đi. Khép lại đam mê một thời, người mẹ trẻ khóc mãi vì nhớ lớp học.

Chị kể: "Nhiều người thắc mắc sao tôi không bắt đầu lớp học tại một nơi khác, nhưng vì thời điểm đó, tôi vừa đầu tư hết tiền xây sửa nhà chồng cũ, cộng thêm cú sốc ly hôn khiến tôi nản chí, rơi vào trầm cảm, thường xuyên mất ngủ, không còn sức lực để làm bất cứ việc gì.

Tôi bị stress, ăn rất nhiều dẫn đến tăng liền 5kg trong vòng một tháng. Công việc ngưng trệ, trở thành mẹ đơn thân nuôi con một mình, ngoại hình sồ sề, mái tóc mỏng hẳn đi vì rụng nhiều, mọi việc đã đẩy tôi chạm đáy".

Người phụ nữ sinh năm 1986 có nhiều thay đổi sau khi luyện tập yoga.

Chị My nhớ lại mình từng là một phụ nữ tự tin, năng động truyền niềm đam mê học tập tiếng Anh cho rất nhiều người. Nữ giáo viên tự đặt câu hỏi, nếu cứ mãi u buồn, thì bản thân sẽ đi về đâu, nhất là khi mình còn có một đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn.

Yoga - bước ngoặt lớn trong đời

Chị My quay trở lại nhà mẹ đẻ và làm lại từ đầu. Chị sắp xếp lại công việc dạy tiếng Anh ở trường, thời gian rảnh chị đi tập yoga.

"Khi bắt đầu, tôi cứ tập một cách vô thức thôi và bản thân không có định hướng gì. Tôi cũng không bao giờ nghĩ sau này mình sẽ trở thành một người truyền cảm hứng tập yoga cho các chị em", chị My nhớ lại năm 2014.

Chị bắt đầu tập yoga từ năm 2014.

Thời điểm ấy, trên Facebook, chị thường chia sẻ những hình ảnh ghi lại quá trình tập luyện của mình. Càng luyện tập, chị thấy bản thân càng say mê.

Cảm thấy yoga như liều thuốc hữu hiệu giúp mình chữa lành vết thương lòng, rèn luyện sức khỏe, chị nhen nhóm ý định trở thành huấn luyện viên yoga để giúp nhiều người có cơ hội khai mở tâm trí, tái sinh sau những khổ đau.

Khoảng thời gian sau đó, nữ giáo viên còn xin nghỉ không lương 3 tháng để dốc túi đi học yoga.

Yoga như liều thuốc hữu hiệu giúp chị chữa lành vết thương lòng.

"Lương giáo viên dạy tiếng Anh của tôi được 20 triệu đồng/tháng nhưng học phí khóa học yoga từ 50-100 triệu đồng/khóa. Tôi nghỉ làm, vừa không có tiền, vừa phải nuôi con một mình nên nhiều lúc khá khó khăn. Nhưng vì đam mê tôi thậm chí còn vay tiền đi học các khóa huấn luyện viên của các trường phái yoga khác nhau từ Mỹ, Ấn Độ và nhiều thầy cô Việt Nam", chị My nói.

Chị mong muốn, từ việc học ấy có thể đem đến nhiều giá trị cho bản thân cũng như những người mình muốn chia sẻ sau này.

Chị My đã có 9 năm gắn bó cùng yoga.

9 năm gắn bó cùng yoga là 9 năm chị My chăm chỉ tập luyện và rèn luyện kỷ luật cho bản thân. Trên hành trình ấy, có đôi lúc chị muốn từ bỏ. Chị cũng từng 3 lần chuyển sang tập luyện những bộ môn khác nhưng sau đó lại quay về với yoga.

"Có những điều chỉ bản thân mới có thể tự trải nghiệm, tự trăn trở. Và tôi nhận ra, mình chỉ hợp với yoga. Nhờ yoga mà tôi đã được "tái sinh", chị My chia sẻ.

Nói về lợi ích của yoga, người phụ nữ sinh năm 1986 cho hay, yoga giúp cân bằng thân tâm trí. Mỗi người có thể "trẻ mãi" khi xương khớp dẻo dai. Chính vì vậy, người tập yoga luôn cảm thấy khỏe mạnh, an yên, tinh thần minh mẫn và ngày càng trẻ đẹp.

Khi đã xác định được con đường mới, chị My quyết định nghỉ hẳn công việc dạy tiếng Anh.

Người phụ nữ Hà Nội tâm sự: "Yoga đã "tái sinh" tôi và đã giúp "tái sinh" nhiều phụ nữ để họ trở nên mạnh mẽ, sống có đam mê và quyết tâm hơn. Điều mà tôi tiếc nuối nhất ở cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó chính là thanh xuân, tuổi trẻ. Và chính yoga đã đem thanh xuân trở lại với tôi, để một lần nữa tôi được sống và làm việc một cách đầy đam mê. Và đặc biệt, tôi có được tình yêu tuyệt vời của đời mình".

Yoga đã giúp chị My vượt qua cú sốc trầm cảm sau ly hôn, đem đến cho chị một vóc dáng gọn gàng và gương mặt tươi trẻ, đầy sức sống.

Sau này, khi tham gia một khóa học về sức khỏe chị đã quen anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1996), chàng trai độc thân kém chị 10 tuổi.

Có thể nói yoga đã tái sinh cuộc đời của chị My.

Trước sự theo đuổi của chàng trai trẻ, chị My không quá băn khoăn về khoảng cách tuổi tác.

Người phụ nữ Hà Nội tâm sự rằng, chị cảm thấy biết ơn sự tự tin của bản thân khi không ngần ngại gửi tin nhắn yêu thương và "chốt" nhanh người yêu kém mình 10 tuổi. Chị không hề tự ti về bản thân khi nghĩ mình là gái "nạ dòng vớ được trai tân".

Chia sẻ về người bạn đời, người phụ nữ Hà Nội cho hay, anh Tiến Đạt là một chàng trai thông minh, mạnh mẽ và quyết đoán. Anh cũng rất chăm chỉ, chịu khó và đã mua được nhà riêng tại Hà Nội.

Ngày anh mới quen chị My, gia đình anh khá bất ngờ nhưng vẫn ủng hộ vì tin vào quyết định của cậu con trai vốn tính chín chắn và trưởng thành. Bà ngoại của anh thậm chí còn đứng ra bảo vệ cả hai trước những lời xì xào, bàn tán.

Chị My hạnh phúc bên chồng, con (Ảnh: Trà My).

Hiện tại, sau một năm kết hôn, hạnh phúc của cả hai càng nhân đôi khi họ vừa chào đón cô con gái xinh xắn.

Nhìn lại hành trình những năm qua, chị My chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng hạnh phúc, may mắn không tự đến mà do chính chúng ta tạo ra. Nếu tôi không thay đổi, không vượt qua ngưỡng an toàn, không suy nghĩ tích cực, tâm trí không được khai mở nhờ yoga, không chăm chỉ học tập thì khi cơ hội đến, tôi cũng để vuột mất ...".