Chương trình đồng diễn yoga do báo Dân trí tổ chức kỳ vọng lập kỷ lục Việt Nam

Với mục tiêu lan tỏa giá trị tích cực gắn kết cộng đồng và tôn vinh lợi ích của yoga, báo Dân trí kỳ vọng sự kiện "F5 yourself with Yoga" sẽ trở thành cầu nối gắn kết những người yêu thích và theo đuổi yoga trên cả nước cùng chia sẻ niềm đam mê với bộ môn này, truyền cảm hứng và gửi trao thông điệp tích cực đến tất cả mọi người.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, bạn sẽ cùng hàng nghìn người tham gia đồng diễn, theo các bài tập thiết kế riêng cho chương trình, với các huấn luyện viên cùng vận động viên yoga quốc gia hàng đầu hội tụ.

Ban tổ chức cho biết, tên chương trình "F5 yourself with Yoga" với hàm ý mỗi người hãy "F5" chính mình, mãi khỏe đẹp cùng yoga, không chỉ cho bản thân, mà còn lan tỏa đến bạn bè, người thân, cộng đồng, cùng chung tay xây dựng lối sống vui khỏe, căng tràn sức sống, bằng một trong những giải pháp đơn giản - yoga.

"Chúng tôi hy vọng bạn là một trong 5.000 người, cùng góp mặt trong khoảnh khắc lịch sử - và chúng ta cùng hướng tới kỳ vọng sẽ chung tay xác lập nên kỷ lục Việt Nam, tại ngày hội yoga lớn nhất, lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội", đại diện ban tổ chức cho hay.

Dự kiến, thành viên Hội đồng xác lập của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings - sẽ có mặt tại địa điểm diễn ra sự kiện "F5 yourself with Yoga" là Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, số 1, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội để kiểm tra và ghi nhận kỷ lục mới xác lập.

Vietkings hiện là thành viên sáng lập, đại diện chính thức và duy nhất tại Việt Nam của các Tổ chức kỷ lục trên thế giới. Hội đồng xác lập và Hội đồng phát triển của tổ chức này gồm 120 người, là các nhà khoa học, nhà sử học, nhà báo, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực nhằm ghi nhận, kiểm tra và xác lập các kỷ lục Việt Nam một cách khách quan và chính xác nhất trong hơn 18 năm hoạt động vừa qua.

Đại diện của Vietkings cho hay các nội dung được xác nhận kỷ lục Việt Nam phải là thành tựu đỉnh cao, thể hiện sự xuất sắc của cá nhân, tổ chức và phải được ghi nhận bởi cộng đồng xã hội.

"Kỷ lục vốn dĩ không đơn thuần thể hiện ở kích thước, số lượng to lớn mà là tính vượt trội, đỉnh cao, những giá trị vượt bậc bất cứ ai cũng muốn chinh phục. Với kỷ lục Việt Nam, đó phải là thành tựu mang tính ứng dụng cao, có ý nghĩa với đời sống con người và sự phát triển của xã hội", vị này cho biết thêm.

Đại diện ban tổ chức và Vietkings đều thể hiện kỳ vọng và tin tưởng kỷ lục về "Màn đồng diễn Yoga đông người tham gia nhất" sẽ được ghi nhận và xác lập tại sự kiện "F5 yourself with Yoga" vào tháng 8, như lời cổ vũ cho cộng đồng - những người yêu thích và theo đuổi bộ môn này tại Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần gắn kết, khơi dậy niềm tự hào và khát khao chinh phục đỉnh cao mới.

Góp mặt trong "Màn đồng diễn Yoga đông người tham gia nhất", bạn không chỉ hiện diện ở sự kiện ý nghĩa, lần đầu tiên được tổ chức, mà còn nhận nhiều quyền lợi như huy chương kỷ niệm "may đo" theo tên riêng và số thứ tự người đăng ký. Bạn sẽ nhận giấy chứng nhận tham gia sự kiện góp phần tạo nên kỷ lục "Màn trình diễn Yoga đông nhất Việt Nam". Bộ kit gồm thảm tập và áo của chương trình, nước suối… sẽ trao đến tay người tham dự.

Ngoài ra, cơ hội giao lưu với các hoa hậu, diễn viên, nghệ sĩ, chuyên gia sức khỏe, cùng hàng nghìn bức ảnh đẹp "pose" dáng yoga từ cá nhân, đội nhóm, tập thể tham gia… đang chờ đón bạn, cùng gia đình, bạn bè cùng trải nghiệm.

Với từng gói vé, người đăng ký tham gia nhận những đặc quyền đi kèm. Từ nay đến ngày 31/5, bạn đăng ký mua vé "super early bird" sẽ được chiết khấu tới 42% với gói cao cấp và 50% với gói cơ bản.

Giai đoạn "super early bird" là thời điểm thuận lợi cho những người yêu thích yoga tại Việt Nam sở hữu ngay một chiếc vé tham dự sự kiện "F5 yourself with Yoga" với nhiều ưu đãi lớn, cùng nâng cao, lan tỏa lối sống khỏe, sống đẹp tới cộng đồng, và cho chính mình.

Đăng ký mua vé sớm với giá ưu đãi tại đây hoặc qua app VinID https://id.vin/YOGA.

Xem hướng dẫn các bước mua vé tại đây.

"F5 Yourself with Yoga" do báo Dân trí tổ chức sẽ diễn lúc 5h30 sáng, ngày 12/8/2023 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, số 1 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin chi tiết sự kiện theo dõi tại đây

Mọi thắc mắc liên hệ hotline: 0818.778.000/ 098.365.6568/ 091.768.0213

Email: f5yoga@dantri.com.vn

Đồng hành cùng chương trình có sự tư vấn của Đại sứ quán Ấn Độ, nhà tài trợ chính Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI; các đơn vị đồng hành: Wyndham Lynn Times Thanh Thủy, TuArt Wedding, MOD Production; tư vấn chuyên môn: Hương Anh fitness & Yoga.