Công cụ AI giúp tiết lộ dấu hiệu ý thức ở bệnh nhân hôn mê

Trong bối cảnh y học hiện đại, việc xác định mức độ nhận thức ở bệnh nhân chấn thương não nghiêm trọng luôn là một thách thức lớn.

Các phương pháp truyền thống thường thiếu độ nhạy cần thiết để phát hiện những dấu hiệu ý thức tinh tế nhất.

Tuy nhiên, một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá mang tên SeeMe đang mở ra một kỷ nguyên mới, hứa hẹn thay đổi cách các bác sĩ đánh giá và điều trị những trường hợp này.

Đối với những bệnh nhân bị chấn thương não nặng, ranh giới giữa hôn mê và ý thức là vô cùng mong manh (Ảnh minh họa do AI tạo ra).

Được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Stony Brook, dưới sự dẫn dắt của nhà khoa học thần kinh Sima Mofakham, công cụ này sử dụng công nghệ thị giác máy tính tiên tiến để theo dõi những chuyển động cơ mặt cực nhỏ ở bệnh nhân được cho là bất tỉnh.

SeeMe có khả năng phát hiện những cử động mà mắt người khó có thể nhận ra, như co giật cơ hay những thay đổi tinh vi trên da.

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Communications Medicine đã chứng minh hiệu quả vượt trội của SeeMe. Thử nghiệm trên 37 bệnh nhân chấn thương não nghiêm trọng, công cụ đã phát hiện các dấu hiệu tỉnh táo sớm hơn các bác sĩ lâm sàng tới tám ngày.

Điển hình, trong một trường hợp, SeeMe ghi nhận cử động miệng vào ngày thứ 18 sau nhập viện, trong khi phải đến ngày thứ 37 bệnh nhân mới biểu hiện rõ ràng dấu hiệu này.

Mối tương quan giữa các chuyển động mặt sớm và khả năng phục hồi là rất rõ ràng: những bệnh nhân có cử động mặt thường xuyên và rõ rệt hơn trong giai đoạn đầu có xu hướng hồi phục nhanh và tốt hơn. Điều này cho thấy SeeMe không chỉ là một công cụ chẩn đoán mà còn là một chỉ báo tiềm năng về tiên lượng bệnh.

Hiện tượng "ý thức tiềm ẩn", khi một người vẫn nhận thức được bên trong nhưng không thể phản ứng bên ngoài, từ lâu đã là một bí ẩn đối với y học (Ảnh: Scientific American).

Khả năng phát hiện những chuyển động tinh tế này mang lại một phương pháp theo dõi ý thức đáng tin cậy hơn, đặc biệt hữu ích cho những bệnh nhân không thể phản ứng với các xét nghiệm thông thường như mở mắt hoặc siết chặt tay.

Công nghệ đột phá này có thể thay đổi cách bác sĩ và gia đình tiếp cận việc chăm sóc, cung cấp dữ liệu khách quan, theo thời gian thực để đưa ra các quyết định về điều trị và phục hồi chức năng. Hơn nữa, nó còn mở ra cánh cửa giao tiếp với những bệnh nhân trước đây được coi là không thể liên lạc được.

Nhà thần kinh học Jan Claassen nhận định, sự phục hồi nhận thức là một quá trình dần dần, và SeeMe đóng vai trò như một "chỉ báo sớm", giúp các bác sĩ nhìn thấy hy vọng phục hồi sớm hơn.

Trong tương lai, nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ cải tiến công cụ để phân tích nhiều dạng chuyển động hơn và tạo ra một hệ thống "có hoặc không", cho phép những bệnh nhân tỉnh táo nhưng bị mắc kẹt trong cơ thể mình có thể trả lời các câu hỏi đơn giản thông qua các tín hiệu trên khuôn mặt.

Như Sima Mofakham chia sẻ với tạp chí Scientific American, ý nghĩa đạo đức của SeeMe là vô cùng sâu sắc. "Những người không thể giao tiếp không thể tham gia vào quá trình chăm sóc của họ", bà giải thích.

Bằng cách cho phép bệnh nhân bày tỏ nhận thức, SeeMe có thể giúp họ có tiếng nói trong quá trình điều trị của chính mình, một điều mà từ lâu đã nằm ngoài tầm với của những người bị chấn não nghiêm trọng.