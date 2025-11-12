Cô gái có 3 giấy cáo phó bất ngờ xuất hiện ở tiệc cưới, sự thật bị phơi bày

McAuley (35 tuổi) lẽ ra phải hầu tòa tại Tòa hình sự Dublin (Ireland) vào tháng 1/2023 với các cáo buộc trộm cắp và âm mưu lừa đảo. Cô bị cáo buộc dùng giấy tờ giả để vay 10.000 euro (khoảng 304 triệu đồng) từ ngân hàng và tiếp tục tìm cách vay thêm 5.000 euro (khoảng 152 triệu đồng) nhưng thất bại.

Ngày 4/1/2023, một cáo phó xuất hiện với nội dung McAuley đã "qua đời thanh thản" vào ngày 26/12/2022 và "để lại nỗi thương tiếc cho cha mẹ, chị em, con trai và gia đình". Cáo phó nêu đầy đủ lịch trình lễ tang, lễ hỏa táng, kèm lời đề nghị “xin miễn hoa”.

Phiên tòa bị hoãn sau khi McAuley liên hệ cảnh sát, giả giọng chị gái để thông báo rằng em mình đã chết. Cô tiếp tục gửi giấy báo tử giả tới Hội đồng hạt Wexford (Ireland), khiến cơ quan này cấp cho cô hai giấy chứng tử với hai phiên bản tên tiếng Anh và Ireland.

McAuley giả chết nhằm tránh né cảnh hầu tòa, tù tội (Ảnh: Mirror).

Đến giữa năm 2023, cảnh sát mở cuộc điều tra khi phát hiện McAuley thực tế vẫn còn sống. Họ có thông tin cô dự một đám cưới tại thị trấn Enniscorthy vào tháng 6/2023 và đã nhận diện cô qua camera an ninh tại địa điểm tổ chức tiệc.

Cơ quan chức năng cũng tìm thấy 3 cáo phó khác nhau về cái chết của McAuley. Trong đó có một bản nói cô mất tại Pháp và một bản do chính cô đăng trên danh nghĩa của một người làm dịch vụ tang lễ.

Tại cơ quan điều tra, McAuley khai rằng cô không dám đối mặt với tòa án và không muốn rời xa con nhỏ nên mới lẩn trốn. Không chỉ vậy, cô còn giả danh chị gái, liên hệ với công ty nơi cô làm việc thông báo McAuley qua đời, dẫn tới một hồ sơ chờ chi trả bảo hiểm tử vong.

Với danh nghĩa chị gái, McAuley còn nói với phía công ty rằng khoản tiền đó cần dùng để chi trả phẫu thuật cho con. Công ty sau đó đã hỗ trợ 9.000 euro (khoảng 274 triệu đồng) cho cô. Sau tất cả, người phụ nữ này bị tuyên án 3 năm tù.

Tại Tòa Hình sự Dublin, McAuley nhận tội sử dụng giấy tờ giả, cản trở hoạt động tư pháp và làm giả báo cáo y tế. Cô cũng nhận tội sử dụng giấy tờ y tế giả tại đồn cảnh sát và tội lừa đảo năm 2018.

Các tội danh khác gồm: Năm vụ trộm cắp và một tội tàng trữ tài sản phạm pháp trong giai đoạn 11/2015-5/2023.

Thẩm phán nhận định chuỗi hành vi sai phạm của McAuley là kế hoạch lừa đảo có chủ đích, xâm phạm nghiêm trọng sự tin cậy. Việc giả chết để né phiên tòa, theo thẩm phán, là “âm mưu nhằm bóp méo tiến trình tư pháp”.

Thẩm phán nhấn mạnh những hành vi trên diễn ra trong một thời gian kéo dài, có chủ ý và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các yếu tố tăng nặng bao gồm giá trị tài sản liên quan và tiền án của bị cáo. Phần lớn số tiền chiếm đoạt tới nay chưa được hoàn trả.

Các tình tiết giảm nhẹ gồm việc nhận tội, bày tỏ ăn năn, có gia đình hỗ trợ và gặp khó khăn về y tế, tâm thần. Tòa tuyên tổng mức án 4 năm tù, án treo 12 tháng cuối với điều kiện chấp hành nghiêm trong 4 năm.