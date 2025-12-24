Cô dâu Hà Nội lên mạng than ế cỗ, 100 người lạ rủ nhau đến dự

Đang ngồi lật giở lại những bức ảnh chụp trong đám cưới diễn ra cách đây khoảng 10 ngày, Nguyễn Hương Giang (SN1997, xã Quảng Bị, Hà Nội) bất ngờ khi chiếc điện thoại liên tục rung lên bởi hàng loạt thông báo từ tài khoản TikTok cá nhân.

Khi bấm vào xem, cô không khỏi sững sờ: Câu chuyện mời người lạ trên mạng xã hội đến dự đám cưới của mình đang được chia sẻ chóng mặt trên nhiều diễn đàn, kéo theo hàng trăm bình luận bày tỏ sự tò mò, thích thú và muốn biết “cái kết” của lời mời cưới đặc biệt ấy.

“Tôi thật sự không nghĩ đám cưới của mình lại được mọi người quan tâm đến như vậy”, Hương Giang chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Cô dâu Hà Nội mời người lạ trên mạng đến ăn cưới (Clip: Nhân vật cung cấp).

Mời người lạ tới dự đám cưới

Theo lời cô dâu, hôn lễ của cô và chú rể Trần Ngọc Chung (SN 1992, xã Dân Hòa, Hà Nội) được ấn định tổ chức trong hai ngày 13-14/12.

Tuy nhiên, vì bản thân là người ít bạn bè, Giang từng không khỏi lo lắng ngày vui sẽ thiếu đi sự rộn ràng, náo nhiệt như nhiều đám cưới khác.

Chính trong một lần tình cờ lướt mạng xã hội, một ý nghĩ có phần ngẫu hứng bất chợt lóe lên trong đầu cô gái trẻ: "Hay là mình mời cả cộng đồng mạng đến ăn cỗ cho vui?". Nghĩ là làm, Hương Giang đăng tải ảnh cưới kèm lời mời công khai, xuất phát hoàn toàn từ sự chân thành, với mong muốn ngày trọng đại của mình thêm đông đủ tiếng cười và những lời chúc phúc.

"Thật ra lúc đầu tôi đăng cho vui chứ không kỳ vọng sẽ có ai tới tham gia, vì toàn người lạ không quen biết", Giang nói.

Tuy nhiên, điều khiến cô dâu bất ngờ là bài đăng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng vượt xa mong đợi. Hàng nghìn bình luận, tin nhắn gửi lời chúc phúc và bày tỏ mong muốn được trực tiếp đến dự đám cưới.

"Tổng cộng có hơn 11.000 lượt tương tác", Giang cho hay.

Không chỉ dự ngày chính lễ, nhiều thành viên nhóm “nhà mạng” còn có mặt suốt hai ngày tại nhà cô dâu để chung vui (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình Giang đều biết và ủng hộ việc con gái mời cộng đồng mạng tới chung vui. Bố mẹ cô chủ động chuẩn bị cỗ để đón khách, với mong muốn tiếp đãi mọi người một cách chu đáo nhất.

Trong số những người nhận lời mời, nhiều bạn đã đến từ rất sớm để phụ giúp gia đình Giang chuẩn bị.

Không khí buổi tiệc thêm sôi động nhờ sự góp mặt của một bạn DJ (người chọn, phối và phát nhạc) và một bạn dẫn chương trình, đều là những người quen biết qua mạng xã hội, tình nguyện góp vui cho đám cưới.

"Trước ngày cưới, các thành viên trong nhóm cũng nhiều lần gặp gỡ, cà phê, làm quen với nhau", Hương Giang cho hay.

Khoảng 10 ngày trước hôn lễ, những bạn đến từ Sóc Sơn, Gia Lâm, Đông Anh, Thường Tín, Thạch Thất,… còn tự tổ chức các buổi gặp mặt. Nhờ đã có nhóm chung từ trước, cô dâu nắm được số lượng khách tham dự khá sát với thực tế.

Đến ngày cưới, khoảng 10 mâm khách "nhà mạng" có mặt đầy đủ, đa phần là các bạn trẻ sinh từ năm 1993 đến 2009. Có người ở xa như Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên... vẫn không ngại đường sá để đến chúc mừng.

"Trong bữa tiệc, mọi người vui vẻ trêu nhau là "cháu bên nhà trai hay nhà gái", rồi thống nhất gọi chung là cháu bên "nhà mạng"", cô gái chia sẻ.

Khi cô dâu về nhà chồng, nhóm còn chuẩn bị nhiều món quà hồi môn mang tính hài hước nhưng đầy tình cảm như bát đĩa, mâm, chổi - hót rác, thậm chí có cả màn đùa vui hoá thân thành đại gia Dubai tặng 5 cây vàng, khiến không khí ngày cưới thêm ấm áp, rộn ràng tiếng cười.

Nhóm bạn TikTok của Hương Giang chuẩn bị trang phục và những món quà độc đáo để gửi đến cô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

2 ngày đi đám cưới người lạ trên TikTok

Nguyễn Thanh Lam (20 tuổi, phường Chương Mỹ, Hà Nội) là một trong những người lạ quyết định đi đám cưới của Hương Giang. Lam cho biết ban đầu chỉ vô tình thấy bài đăng mời cư dân mạng của cô dâu và để lại bình luận mang tính cho vui. Không ngờ, bình luận ấy nhận được nhiều phản hồi đồng cảm, rồi ý tưởng đi đám cưới người lạ, nhanh chóng trở thành hiện thực khi cô dâu chủ động lập nhóm Zalo để mọi người cùng tham gia.

"Lúc đầu chỉ là tò mò, nhưng thấy cô dâu và chị gái cô ấy rất nhiệt tình, thân thiện nên mọi người quyết định đến thật", Lam chia sẻ.

Nhóm nhanh chóng trở nên sôi động với hơn 100 thành viên đến từ nhiều địa phương khác nhau. Trong gần hai tuần trước ngày cưới, các thành viên liên tục hẹn gặp, giao lưu, thậm chí tối nào cũng rủ nhau đi ăn uống.

Trước ngày hôn lễ, nhóm tiến hành bình chọn, sàng lọc danh sách để chốt số lượng khách tham dự và gửi thông tin cụ thể cho cô dâu chuẩn bị cỗ bàn.

Riêng Lam ở khá gần nhà cô dâu, chỉ cách khoảng 7-8km nên có mặt từ sáng sớm, tham dự cả lễ nạp tài, đến lúc đưa dâu rồi cùng đoàn sang nhà chú rể.

Thanh Lam (váy đen) dành 2 ngày để đi đám cưới một người lạ trên TikTok khi đọc được lời mời của cô dâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về tiền mừng cưới, Lam cho biết mỗi người chuẩn bị phong bì riêng, tùy tâm, không có quy định chung. Dù là đi dự đám cưới của người lạ quen qua mạng, các thành viên đều chuẩn bị rất chu đáo.

"Váy áo, trang điểm đều sẵn sàng từ sớm. Nhiều lúc nghĩ đám cưới của mình sau này chưa chắc đã chuẩn bị kỹ bằng đám cưới đi nhờ TikTok", Lam nói vui. Phía gia đình cô dâu cũng tiếp đãi rất nhiệt tình, cỗ bàn thịnh soạn, không phân biệt quen hay lạ.

Với Hương Giang, điều đọng lại sau đám cưới không chỉ là niềm vui ngày trọng đại, mà còn là cảm giác ấm áp khi nhận ra giữa mạng xã hội rộng lớn, sự chân thành vẫn đủ sức kết nối những con người xa lạ, biến họ thành những ký ức đẹp không thể quên trong cuộc đời.