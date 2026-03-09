Chủ tịch Hà Tĩnh quảng bá món "ăn một lần, nhớ một đời" trên Facebook

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, mới đây đăng tải trên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái: "Mực nhảy Vũng Áng - Ăn một lần, nhớ một đời". Dưới phần bình luận, ông cung cấp thêm thông tin về món đặc sản này để mọi người cùng tìm hiểu.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi đặc sản vùng biển Hà Tĩnh được lãnh đạo tỉnh trực tiếp quảng bá trên mạng xã hội.

Mực nhảy tại vùng biển Vũng Áng, Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Nguyễn).

Không ít người dùng Facebook cho biết đã nhiều lần thưởng thức món mực nhảy Vũng Áng và nhận xét "ăn mãi không thấy chán". Một số người quê tại Hà Tĩnh chia sẻ rằng cảm thấy cách quảng bá đặc sản của Chủ tịch tỉnh rất gần gũi, giản dị. Họ còn để lại bình luận "mời" ông về trải nghiệm thêm nhiều món đặc sản khác của địa phương như chè xanh Hồng Lộc, cá mát Sơn Kim.

Phường Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh cũ, Hà Tĩnh) từ lâu nổi tiếng với món mực nhảy, hay còn gọi là mực nháy, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Mực nhảy có quanh năm, song mùa đánh bắt cao điểm từ tháng 3 đến tháng 7 âm lịch. Ngư dân sử dụng tàu, thuyền công suất 12-120CV ra khơi câu mực, sau đó đưa về bán cho các nhà hàng ở khu vực Eo Bạch (thôn Hải Phong, phường Vũng Áng).

Mực nhảy Vũng Áng được chế biến thành nhiều món (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khoảng 20 nhà hàng tại đây thu mua và nuôi sống hải sản. Du khách có thể trực tiếp xuống bè lựa chọn mực, sau đó chủ nhà hàng mới vớt lên chế biến theo yêu cầu.

Mực nhảy Vũng Áng nổi tiếng bởi hương vị tươi ngon, thịt dai, giòn, béo ngọt. Khi vừa được vớt khỏi nước, thân mực trong suốt, da nhấp nháy, nhiều tia phản quang và còn bật nhảy tanh tách.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cũng nhiều lần sử dụng Facebook cá nhân để chia sẻ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cách đây không lâu, ông chia sẻ thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Khu vực nhà hàng ẩm thực tại Vũng Áng bán món mực nhảy (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo thông tin ông chia sẻ, một doanh nghiệp sản xuất ô tô và xe máy điện tại khu kinh tế này cần tuyển gần 10.000 lao động từ nay đến cuối năm 2026 trong tổng nhu cầu khoảng 17.000 lao động cho 2 nhà máy. Hiện doanh nghiệp đã tuyển được gần 7.000 người.

Bài đăng này của Chủ tịch Hà Tĩnh nhận được nhiều phản hồi từ người trẻ Hà Tĩnh đang làm việc tại các địa phương khác, bày tỏ sự quan tâm tới cơ hội trở về quê hương làm việc khi nhiều dự án lớn đi vào hoạt động.

Ông Phan Thiên Định (54 tuổi, quê phường Thuận An, thành phố Huế) có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật. Ông từng giữ nhiều vị trí tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũ (nay là thành phố Huế) như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Huế, Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

Tháng 11/2025, ông được luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh này.

Trong quá trình công tác tại Huế và Hà Tĩnh, ông được biết đến là lãnh đạo tích cực sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin chính sách, quảng bá văn hóa - du lịch và kết nối cơ hội việc làm cho người dân. Trang Facebook cá nhân của ông hiện có tích xanh (dấu xác nhận tài khoản thật, chính thức) với hơn 60.000 người theo dõi.