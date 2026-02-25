Chuỗi trà sữa tại Đắk Lắk bị họa sĩ trẻ tố "ăn cắp chất xám"

Mới đây, chuỗi trà sữa T.P. có địa chỉ tại phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bị họa sĩ Trần Thành Đạt (27 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định cũ) tố có hành vi "ăn cắp chất xám" vì lấy tác phẩm của nam họa sĩ này in lên khoảng 10.000 ly để bán hàng.

Theo họa sĩ Đạt, anh là tác giả của artwork "Nhong nhong nhong" - tranh vẽ linh vật ngựa - và ký hợp đồng độc quyền tác phẩm này với Nhà sách Phương Nam. Vào dịp đầu năm, phía T.P. liên hệ để hỏi về việc sử dụng artwork này in lên ly của quán nhưng anh Đạt trả lời không được, do tác phẩm đã được ký độc quyền với bên khác.

Tác phẩm "Nhong nhong nhong" của họa sĩ trẻ bị chuỗi trà sữa T.P. in lên ly khi chưa được sự đồng ý của tác giả (Ảnh: P.M.).

Ngày 9/2, anh Đạt phát hiện chủ của T.P. đăng hình ly có chứa artwork của mình nên anh chủ động liên hệ trao đổi, nhắc nhở và yêu cầu ngừng sử dụng cho mục đích thương mại.

"Bên quán kể lể đủ lý do và đòi mình "phải thông cảm" cho những thiếu sót của quán. 10 ngày sau mình phát hiện quán vẫn tiếp tục thương mại với mẫu ly đó. Mình lại nhắc nhở, quán trình bày lý do chưa thay đổi mẫu ly ngay, gửi mẫu ly mới và cam kết dừng sử dụng", anh Đạt cho hay.

Anh Đạt cho biết thêm gần đây, anh phát hiện quán T.P. tiếp tục sử dụng mẫu ly này. "Tôi rất thất vọng khi một chuỗi trà sữa lớn lại có những hành động như vậy. Vụ việc khiến tôi và đối tác bị ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín, danh dự. Những hành vi như vậy đáng lên án vì coi thường bản quyền, chất xám của người khác", nam họa sĩ lên tiếng.

Nhà sách Phương Nam phải đăng cảnh báo việc sao chép tác phẩm "Nhong nhong nhong" trái phép (Ảnh: Nhà sách Phương Nam).

Trước sự việc, chủ của chuỗi trà sữa T.P. đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook lời xin lỗi đến nam họa sĩ, Nhà sách Phương Nam và khách hàng. Phía T.P. thừa nhận "chưa nhận thức đầy đủ và đúng đắn về phạm vi bảo hộ bản quyền đối với các sản phẩm sáng tạo" và in hơn 10.000 ly giấy. Đồng thời, khẳng định hiện không còn sử dụng loại ly có in artwork này nữa.

Với lời xin lỗi từ phía T.P. anh Đạt cho rằng, đơn vị này sử dụng công khai ở cửa hàng nửa tháng rồi xin lỗi ở trang cá nhân để được "bảo vệ" sau khi ra sức ngăn chặn đăng bài ở các nhóm, xóa đánh giá... là "chưa thành tâm".

Chủ của chuỗi trà sữa T.P. lên tiếng xin lỗi sau lùm xùm (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Sau tất cả những chuyện xảy ra, mình xin phép không nhận lời xin lỗi gì nữa vì mọi chuyện đã xảy ra và mình cũng nói nhiều rồi, giờ để pháp luật vào cuộc xử lý", anh Đạt nói thêm.

Họa sĩ Trần Thành Đạt tiết lộ, các bước xử lý liên quan đến vụ việc sẽ do Nhà sách Phương Nam thực hiện.