Vụ sữa trẻ em của Nestlé nghi nhiễm độc tố: Tổng giám đốc tập đoàn xin lỗi

Trong một đoạn video được công bố rộng rãi vào ngày 14/1, ông Philipp Navratil, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn thực phẩm lớn nhất thế giới Nestlé, đã trực tiếp đối mặt với khủng hoảng bằng lời xin lỗi về sự cố thu hồi các sản phẩm dinh dưỡng trẻ em đang diễn ra tại hàng chục quốc gia.

"Trước khi đi sâu vào chi tiết, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì những lo lắng và sự xáo trộn mà sự việc này đã gây ra cho các bậc phụ huynh, những người chăm sóc trẻ và khách hàng của chúng tôi", ông Navratil phát biểu.

Động thái này được xem là cách xoa dịu cần thiết nhưng cũng đầy áp lực, khi niềm tin của người tiêu dùng đang bị thử thách nghiêm trọng ngay trong giai đoạn mua sắm cao điểm cuối năm.

Ông Philipp Navratil, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Nestlé, đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về việc thu hồi một số lô sản phẩm dinh dưỡng trẻ em tại hàng chục quốc gia (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, nguyên nhân của cơn địa chấn này xuất phát từ lo ngại các sản phẩm sữa công thức chủ lực như SMA, BEBA và NAN có khả năng bị nhiễm một loại độc tố nguy hiểm. Các lô hàng này đã bị thu hồi khẩn cấp tại thị trường châu Âu, bao gồm các quốc gia có tiêu chuẩn khắt khe như Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Ý.

Cụ thể, nghi vấn tập trung vào sự hiện diện của Cereulide - một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus Cereus sản sinh. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cũng đã phát đi cảnh báo rùng mình rằng loại độc tố này "khó có khả năng bị vô hiệu hóa hoặc tiêu hủy khi đun nấu, kể cả dùng nước sôi pha sữa". Nếu trẻ em vô tình tiêu thụ, các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa hoặc đau bụng co thắt có thể khởi phát rất nhanh.

Đối với các bậc cha mẹ, đặc biệt là tại Việt Nam, nơi dòng sữa NAN của Nestlé, rất được ưa chuộng (cả hàng nhập khẩu và xách tay), thông tin này thực sự là một cú sốc tâm lý. Tuy nhiên, trong nỗ lực trấn an dư luận, ông Navratil khẳng định tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ trường hợp trẻ em nào được xác nhận mắc bệnh hay gặp triệu chứng liên quan đến các sản phẩm nằm trong diện thu hồi.

Mổ xẻ sâu hơn về nguồn gốc sự cố, người phát ngôn của Nestlé tiết lộ với báo giới rằng vấn đề bắt nguồn từ một nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu. Sau khi phát hiện bất thường về chất lượng, tập đoàn này đã phải rà soát toàn bộ lượng dầu axit arachidonic (ARA) và các hỗn hợp dầu tương ứng dùng trong quy trình sản xuất.

Lo ngại về chất lượng này thực tế đã được xác nhận từ tháng 12 năm ngoái tại một nhà máy ở Hà Lan, kích hoạt quy trình thu hồi phòng ngừa trên diện rộng.

12 sản phẩm sữa công thức trẻ em của Nestlé bị thu hồi do có nguy cơ nhiễm độc tố gây ngộ độc thực phẩm (Ảnh: Nestlé).

Vụ việc trên được giới phân tích đánh giá là một "đòn giáng mạnh" vào tham vọng của Nestlé và cá nhân tân CEO Philipp Navratil sau một năm 2025 đầy sóng gió.

Theo số liệu từ SkyQuest Technology Group, Nestlé hiện nắm giữ gần 1/4 thị phần dinh dưỡng trẻ em toàn cầu, một miếng bánh trị giá hơn 92 tỷ USD. Sữa công thức không chỉ là sản phẩm, nó là "gà đẻ trứng vàng" đóng góp tới 16,6% trong tổng doanh thu khổng lồ hơn 115 tỷ USD của tập đoàn năm vừa qua.

Hệ quả nhãn tiền là áp lực đè nặng lên giá cổ phiếu của Nestlé trên các sàn giao dịch quốc tế ngay sau khi tin tức lan ra. Nhà đầu tư lo ngại không chỉ về chi phí thu hồi mà còn là sự sụt giảm uy tín thương hiệu trong dài hạn.

Thậm chí, Bộ Y tế Áo còn đưa ra một con số "gây sốc" khi cho rằng vụ việc ảnh hưởng đến hơn 800 sản phẩm từ hơn 10 nhà máy, gọi đây là "vụ thu hồi lớn nhất lịch sử công ty". Dù phía Nestlé chưa xác nhận con số này, nhưng quy mô của cuộc khủng hoảng là không thể phủ nhận.