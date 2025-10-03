Chú rể lội nước bì bõm, đưa cô dâu vượt lũ bằng xe hoa đặc biệt

Ngày 2/10, anh Trần Đình Hoàn (quê Hà Tĩnh) và chị Trần Thị Mỹ Hạnh (xóm Phượng Hoàng, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) tổ chức lễ cưới.

Hình ảnh chú rể mặc áo vét bảnh bao và quần ủng cao su, bì bõm lội nước kéo xe cải tiến đưa cô dâu của mình vượt qua vùng ngập lũ nhận được nhiều quan tâm của người dùng mạng xã hội.

Anh Hoàn và chị Hạnh quen biết nhau khi cả hai vào làm việc ở Đồng Nai. Sau 3 năm tìm hiểu, cả hai quyết định kết hôn. Theo kế hoạch, lễ cưới sẽ được tổ chức ở quê nhà.

Chú rể Trần Đình Hoàn lội nước đưa cô dâu qua vùng ngập lụt (Ảnh: Hưng Hoàn).

Cuối tháng 9, anh Hoàn và chị Hạnh trở về quê, chuẩn bị cho sự kiện trọng đại nhất cuộc đời. Vừa tất bật chuẩn bị cho lễ cưới, anh Hoàn không khỏi lo lắng khi cơn bão số 10 đổ bộ vào cả hai tỉnh. Sau bão, cả quê anh Hoàn và chị Hạnh đều ngập trong nước lũ.

“Trước đó, các công đoạn tổ chức đám cưới theo phong tục đã được gia đình hai bên hoàn thành. Theo kế hoạch, ngày 2/10 tôi sẽ sang Nghệ An rước dâu. Cũng may, thời điểm này, ở quê vợ nước lũ đã chững lại và bắt đầu có dấu hiệu rút”, anh Hoàn chia sẻ.

5h ngày 2/10, anh Hoàn đã có mặt tại nhà ngoại. Thời điểm này, từ đường lớn vào nhà chị Hạnh còn khoảng trên 300m ngập sâu đến đầu gối, việc di chuyển khó khăn.

Anh Hoàn và những người anh em bên ngoại mượn xe cải tiến để di chuyển qua vùng ngập. Không muốn vợ phải chạnh lòng, buồn tủi, anh Hoàn trang trí xe cải tiến với hoa hồng, khung chữ song hỉ. Chú rể cũng nhanh chóng mượn một quần ủng cao su để thuận lợi cho việc đi lại trong nước lũ.

Sau bão số 10, nhiều khu vực thuộc xã Bích Hào bị ngập lụt, gây khó khăn cho đi lại và sinh hoạt của người dân (Ảnh: Đậu Trang).

Hơn 8h cùng ngày, đích thân anh Hoàn kéo xe hoa đặc biệt, đưa cô dâu vượt lũ đến điểm khô ráo để di chuyển về nhà chồng bằng ô tô. Đoàn họ hàng nhà gái cũng được “trung chuyển” qua điểm ngập nước để đưa cô dâu sang nhà chồng.

“Ngày lũ có nhiều khó khăn bất tiện nhưng chúng tôi đã có một đám cưới đáng nhớ để sau này kể cho các con”, anh Hoàn chia sẻ.

Anh Hoàn cũng rất vui khi đám cưới rước dâu bằng xe cải tiến vượt lũ của mình đã nhận được nhiều bình luận chúc phúc từ người dùng mạng xã hội.

Theo báo cáo của UBND xã Bích Hào, ảnh hưởng của cơn bão số 10 và hoàn lưu bão gây ngập lụt diện rộng đã khiến 10 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 2.530 ngôi nhà bị tốc mái, gần 1.100 ngôi nhà trên địa bàn bị ngập, hư hỏng.

Nước lũ cũng khiến nhiều xóm bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu đến gần 2m, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đến sáng 3/10, một số khu vực của xã Bích Hào nước lũ đang rút dần, người dân và chính quyền địa phương đang khẩn trương dọn dẹp để đảm bảo vệ sinh môi trường, ổn định sinh hoạt.