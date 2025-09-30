Nước lũ bao vây, người phụ nữ lên mạng khẩn cầu giúp đỡ đưa tang bà

Chiều 30/9, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An), cho biết, chính quyền địa phương đã hỗ trợ phương tiện cho gia đình người dân đưa người thân an táng trong lũ.

Theo ông Thành, bà N.T.B. (74 tuổi, trú tại xóm Xuân Điền, xã Bích Hào) sau thời gian lâm bệnh nặng đã qua đời lúc 3h ngày 30/9.

Người dân lên mạng nhờ giúp đỡ để đưa tang cụ bà khi nước lũ dâng cao (Ảnh: Hoàng Lam).

Thời điểm này, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, nước sông Lam dâng nhanh, khiến nhiều khu vực thuộc xã Bích Hào bị ngập, trong đó có xóm Xuân Điền.

Con đường trước nhà bà B. bị ngập sâu, nước lũ tràn vào sân. Lo lắng nước dâng cao, không thể đưa bà đi an táng, chị N.H. (cháu nội bà B.) đăng tải trên mạng xã hội, nhờ hỗ trợ thuyền để đưa tang.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Bích Hào, đã huy động thuyền cho gia đình đưa bà B. đến nghĩa trang tại khu vực đồi cao để an táng. Trưa cùng ngày, với sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân, gia đình đã hoàn tất việc an táng cho người xấu số.

“Cũng trong trưa nay, mặc dù nước lũ dâng cao nhưng chính quyền địa phương và người thân đã đón hài cốt liệt sỹ Bùi Xuân Thao (quê xã Thanh Xuân cũ) và tổ chức an táng trang nghiêm, trọng thể tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà”, ông Thành thông tin thêm.

Công an dùng ca nô vượt lũ đón hài cốt liệt sỹ Bùi Xuân Thao về an táng tại quê nhà (Ảnh: Khánh Thành).

Theo báo cáo của UBND xã Bích Hào, cơn bão số 10 đã khiến 10 nhà dân sập hoàn toàn, 2.530 nhà tốc mái, hơn 1.100 căn nhà ngập hoặc hư hỏng do cây đổ đè.

Sau bão, lũ từ sông Lam dâng lên đã khiến 20/30 xóm bị cô lập, hàng nghìn căn nhà ngập, có nơi ngập sâu 2-3m. Mưa bão cũng đã khiến 1.200 công trình chăn nuôi hư hỏng và diện tích lớn rau màu, cây ăn quả thiệt hại. Các công trình trường học, giao thông, điện... bị ảnh hưởng nặng nề.

Công tác ứng phó với lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại cho người dân đang được chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang trên địa bàn khẩn trương triển khai.