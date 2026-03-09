Chàng trai Việt đổi đời nhờ một tô mì, mở nhà hàng kiếm cả tỷ đồng ở Nhật

Những vị khách cuối cùng thưởng thức xong tô mì, kim đồng hồ chỉ 21h, anh Lương Văn Hà - chủ quán Ha Chan Ramen ở Tokyo, Nhật Bản - đóng cửa hàng. Anh cùng nhân viên tất bật dọn dẹp bếp núc, lau bàn ghế và tranh thủ sơ chế nguyên liệu cho buổi bán hôm sau.

Quán ramen của anh Hà đã khai trương được 3 năm. Từ sáng sớm, khách phải xếp hàng chờ đến lượt. Nhiều người đến muộn đành tiếc nuối ra về, do quán hết nước dùng.

Anh Hà cho rằng, mì ramen đã góp phần thay đổi cuộc đời và sự nghiệp của bản thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ramen là món ăn quốc dân của Nhật Bản, có từ lâu đời với sợi mì dai làm từ bột lúa mì kèm nước dùng được hầm từ xương lợn, gà, cá... Trong bát mì ramen còn có rong biển, trứng luộc, hành lá, thịt...

“Lúc mới sang Nhật Bản, tôi nghĩ làm ăn vài năm, tích góp chút vốn rồi trở về Việt Nam lập nghiệp. Tô mì ramen đầu tiên mà tôi được thưởng thức ở Tokyo đã khiến cuộc đời rẽ sang một hướng hoàn toàn khác”, anh Hà chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Bước ngoặt cuộc đời sau khi ăn tô mì ramen

Sinh ra và lớn lên ở Hải Dương trong gia đình có 4 anh chị em. Từ lúc còn nhỏ, anh Hà vốn đã thích nấu nướng nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ thành đầu bếp.

Năm 2008, học xong THPT, mong muốn kiếm tiền hỗ trợ bố mẹ, anh quyết định sang Đài Loan (Trung Quốc), làm việc tại công ty chuyên sản xuất trà sữa trân châu. Kết thúc 3 năm, anh tiếp tục sang Nhật Bản học tiếng và công nghệ thông tin, hy vọng sau này tìm được công việc tốt tại Việt Nam.

Nhập học ngôn ngữ tại một ngôi trường ở Sasedo, tỉnh Nagasaki với núi rừng bao quanh, thưa thớt cư dân, mỗi lần đi siêu thị, anh phải đạp xe 4-5km.

"Nhìn cảnh nông thôn ở nơi học ngôn ngữ, tôi rơi vào trạng thái thất vọng", anh nhớ lại.

Anh Hà cho biết, mong mỏi lớn nhất là có thể mở một nhà hàng bán mì ramen ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chính cảm giác đó lại trở thành động lực. Anh quyết tâm tốt nghiệp trường tiếng Nhật sớm hơn 1 năm để chuyển lên Tokyo - nơi có nhiều cơ hội hơn.

Tại thủ đô của Nhật Bản, anh Hà chọn học công nghệ thông tin, vì lĩnh vực này luôn "khát" nhân sự. Sau giờ lên lớp, chàng sinh viên đi làm thêm từ 17h đến 22h với mức lương khoảng 1.000 yên/giờ (170.000 đồng/giờ).

Biết thông tin tuyển nhân viên của quán mì ramen Honda Mendoko ở trung tâm Tokyo, chàng trai quyết định thử sức và được nhận vào làm.

Bắt đầu công việc mới, anh Hà lần đầu tiên được nếm thử một bát mì ramen. Vị của nước dùng vẫn in đậm trong ký ức người đàn ông đến tận bây giờ.

"Sau khi ăn tô mì, tôi mong muốn khám phá cách đầu bếp làm thế nào để tạo ra hương vị ngon như vậy", anh nhớ lại.

Ông Yuki Honda - chủ quán Honda Mendokoro - là người chế biến mì ramen ngon nổi tiếng ở Nhật Bản. Chính đầu bếp này đã mở ra kho tàng kiến thức rộng lớn về ẩm thực cho chàng trai Việt Nam.

Ngoài công việc phụ bếp, anh Hà thích tìm hiểu về kỹ thuật nấu nước dùng. Mỗi khi có cơ hội, anh hỏi ông chủ về các loại xương, thịt, gia vị... Nhìn thấy niềm đam mê của nam nhân viên, chủ quán không ngại chia sẻ từng bí quyết nhỏ.

Làm việc với người nổi tiếng như ông Yuki, anh Hà cảm thấy áp lực. Ông chủ vốn nghiêm khắc, đòi hỏi sự tỉ mỉ trong cách chế biến. Nhiều nhân viên phụ bếp từng phải chuyển đi vì không bám trụ được quá 6 tháng.

Suốt 9 năm làm việc tại nhà hàng, anh Hà hiếm khi mắc lỗi.

Sai sót lớn nhất anh Hà từng mắc phải không xảy ra trong lúc đứng bếp, mà đến từ một phút chủ quan sau giờ làm. Hôm đó, vội đi gặp bạn bè, anh quên cất số nguyên liệu vào nơi bảo quản. Sáng hôm sau, một phần thực phẩm không còn sử dụng được.

"Ông chủ không mắng nhưng cách hỏi về tình trạng các nguyên liệu khiến tôi nhận ra sai sót nghiêm trọng của mình. Với tôi, ông Yuki trở thành một người thầy trong nghề", anh bày tỏ.

Mong muốn làm mới hương vị của mì ramen, ông Yuki thường đến các quán ăn khác tại Nhật Bản để tự cảm nhận món ăn. Nhiều lần có cơ hội đi cùng chủ quán, anh Hà nhận thấy, có hàng trăm kiểu biến tấu nước dùng ramen bằng cách dùng nguyên liệu từ cá, lợn, gà, ngao, sò...

"Ăn ramen là cách để học hỏi kinh nghiệm. Tôi may mắn được thưởng thức hàng trăm loại mì ramen trên khắp Nhật Bản", anh chia sẻ.

Cơ hội đặc biệt, thể hiện năng lực vượt trội

Từ khi mới chân ướt chân ráo đến quán, anh Hà luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực không ngừng. Trong công việc, anh tập trung cao độ, không lơ là. Sự chuyên tâm đó dần chiếm được niềm tin của chủ quán.

Kết thúc 2 năm học trường nghề công nghệ thông tin, anh toàn tâm toàn ý cho công việc ở quán mì ramen.

Nhìn thấy sự cầu thị và tiềm năng ở chàng trai Việt, ông Yuki quyết định trao cho nam nhân viên một cơ hội đặc biệt. Mỗi tuần anh được sáng tạo một loại mì ramen để bán vào thứ 4.

Tuần này vừa khép lại, ý tưởng cho tuần sau đã bắt đầu hình thành. Anh tự đặt mình vào vòng quay sáng tạo không ngừng, trăn trở cách biến tấu để bát mì mang dấu ấn riêng.

Trong 6 năm, chế biến hơn 240 kiểu mì ramen, anh Hà thừa nhận có lúc rơi vào tình cảnh "cạn kiệt ý tưởng". Lúc bế tắc, ông Yuki gợi ý tận dụng nguyên liệu rau, thịt, cá theo mùa... truyền cảm hứng cho sự sáng tạo không ngừng nghỉ.

Anh tìm cách kết hợp sợi mì to cho loại nước súp trong, thay vì dùng sợi mì nhỏ như truyền thống, thử thêm vị umami (vị ngọt thịt) vào loại nước dùng chuyên bán ở các vùng quê hoặc đưa vào bát mì những loại thịt ít được dùng.

Với anh Hà, một bát ramen ngon không dừng lại ở nước dùng đậm đà hay sợi mì đạt chuẩn. Điều quan trọng hơn cả là sự cân bằng tinh tế giữa các yếu tố.

“Khách không cần biết đầu bếp đã thay đổi gì. Họ chỉ cảm nhận hương vị hôm nay ngon như hôm qua hoặc lạ miệng hơn một chút", anh cho biết.

Năm 2019, anh được bổ nhiệm vào vị trí bếp trưởng, quản lý các nhân viên và quyết định hương vị của món ăn.

"Ông Yuki như một người anh cả trong gia đình. Chính thầy đã mở ra một con đường mới trong cuộc đời tôi", anh Hà chia sẻ.

Khách xếp hàng chờ đợi, trả hết nợ trong 1 năm

Trải qua 9 năm đồng hành cùng ông Yuki, anh Hà dần trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nhà hàng. Vị trí vững vàng cùng mức thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi tháng là niềm mơ ước của nhiều đồng hương.

Giấc mơ khẳng định dấu ấn cá nhân trên đất Nhật Bản thôi thúc anh mở quán mì ramen riêng. Những người từng phụ việc cho ông Yuki đều có sự nghiệp thành công, anh tự tin "chắc chắn không thể thất bại".

“Ông ấy từng khuyên, nếu chỉ suy nghĩ đến tiền, không nên mở nhà hàng. Việc quản lý, lo thủ tục giấy tờ và thuế... vất vả. Nếu thật sự muốn bứt phá và để lại dấu ấn cá nhân, thầy hoàn toàn ủng hộ”, anh nhớ lại.

Khách xếp hàng chờ ăn mì ramen ở quán của anh Hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lời trải lòng thẳng thắn của người thầy đáng kính giúp anh Hà quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn, bắt đầu một chặng đường mới.

Khó khăn lớn nhất với người đàn ông đến từ Việt Nam là vốn liếng để mở quán mì ramen. Anh dốc số tiền dành dụm và vay mượn bạn bè, gia đình được tổng cộng 2 tỷ đồng.

Chi phí thuê mặt bằng hơn 50 triệu đồng/tháng với diện tích 30m2, đủ đặt 7 ghế cho khách ngồi và một quầy bếp chế biến. Quán toạ lạc ở vị trí đắc địa bậc nhất giữa trung tâm Tokyo.

Nhờ danh tiếng của thầy Yuki, quán Ha Chan Ramen kín bàn từ ngày đầu mở cửa. Sáng sớm, ngày khai trương, 70-80 khách xếp hàng dài, chờ đợi để thưởng thức.

Ban đầu, quán chỉ bán một món mì ramen để nhân viên quen với cường độ làm việc. Đến nay, anh duy trì thực đơn gồm 5 loại ramen.

Uy tín của quán ngày càng tăng khi nam đầu bếp tham gia một cuộc thi làm ramen toàn Nhật Bản và đạt giải nhì. Nhờ sự yêu mến của thực khách, sau 1 năm, anh đã trả hết nợ số nợ cho bạn bè.

“Mỗi ngày, quán bán 200 tô mì, doanh thu lên đến tiền tỷ. Có những vị khách quen, đến quán mỗi ngày và ăn 2 tô ramen”, anh kể.

Một suất mì ramen tại quán của anh Hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giữa nơi phồn hoa như Tokyo, để người nước ngoài tạo dấu ấn riêng hoàn toàn không dễ. Anh chọn con đường khác biệt bằng cách tạo ra nước dùng với 3 tầng hương vị của gà, cá và hải sản.

3 loại nước dùng được đun trong 3 nồi khác nhau, sau đó đầu bếp đong theo tỷ lệ chính xác rồi hòa vào một nồi khác trước khi múc vào bát. Nhờ sự chênh lệch nhiệt độ và độ đậm nhạt khi nêm nếm, thực khách có thể cảm nhận sự chuyển vị từ tầng đầu đến tầng cuối.

Toàn bộ nguyên liệu được quán sử dụng đều là hàng cao cấp của Nhật Bản. Vì vậy, mức giá bán mỗi tô mì ở đây dao động từ 1.000 đến 1.200 yên (170.000 đồng - 190.000 đồng/bát), suất đặc biệt lên đến 1.600-1.700 yên (260.000 đồng - 270.000 đồng) - cao hơn so với mặt bằng chung ở Tokyo.

"Tôi chọn bò Wagyu có giá đắt gấp 3-4 lần so với thịt bò thường và thịt lợn cao cấp của Nhật Bản với mỡ trắng trong suốt, thịt thơm ngon", anh nhấn mạnh.

Cách đây vài tháng, anh Hà mở thêm một quán ramen mới tại Tokyo, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trên hành trình lập nghiệp.

Tháng 4 tới, quán Ha Chan Ramen của anh sẽ tròn 3 năm hoạt động. Đây được xem là một cột mốc đặc biệt. Theo quan niệm của người Nhật, một nhà hàng có thể tồn tại suốt 3 năm đồng nghĩa khẳng định được vị thế và tạo dựng niềm tin trong lòng thực khách.

Nghĩ lại hành trình đã qua, anh Hà không dám khẳng định ramen là "tất cả cuộc sống" của bản thân nhưng món ăn này đã thay đổi hoàn toàn con đường sự nghiệp.

"Tôi có thể khẳng định ramen đã thay đổi cuộc đời mình", người đàn ông bày tỏ.

Mong muốn giúp đỡ đồng hương khởi nghiệp tại Nhật Bản, anh Hà đã nhận đào tạo 5 học viên người Việt. Từ những kinh nghiệm học được, họ mở quán ăn và thành công ở nước bạn. Ngoài ra, anh còn nhận hỗ trợ những quán mì chưa thu hút đông khách hàng nâng cao chất lượng đồ ăn.

Nguyên liệu được dùng trong bát mì ramen tại quán đều được chọn lựa kỹ càng, đạt chuẩn cao cấp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện, anh Hà đã kết hôn với một cô gái Việt Nam. Gia đình có cuộc sống hạnh phúc ở Nhật Bản. Tuy nhiên, chủ quán ramen chưa suy nghĩ đến chuyện định cư lâu dài.

Dù làm việc tại nước ngoài, lòng anh vẫn luôn hướng về quê hương. Người đàn ông tâm niệm, những việc đang làm sẽ góp phần tạo cầu nối về văn hoá ẩm thực giữa Việt Nam và Nhật Bản.

"Ước mơ lớn nhất của tôi là mở quán mì ramen tại Việt Nam với hương vị chuẩn Nhật Bản lên đến 90% trong tương lai", anh bày tỏ.