Cha con tỷ phú Mỹ thoát chết phút chót nhờ hủy vé thám hiểm xác tàu Titanic

Nhà đầu tư tài chính Jay Bloom đã rất hào hứng khoe với cậu con trai dự định xuống đáy đại dương ngắm xác tàu Titanic. Nhưng Sean Bloom đã nhìn thấy những dấu hiệu đáng báo động.

"Bố, chiếc tàu ngầm này không thể sống sót nếu đi sâu xuống đáy đại dương", Sean nói với Jay Bloom về những lo ngại.

"Tôi đã rất lo lắng, không nghĩ tàu ngầm có thể chịu được áp suất lớn như thế", chàng trai 20 tuổi nói thêm.

Tỷ phú Mỹ Jay Bloom và con trai (Ảnh: Jay Bloom).

Cả hai bắt đầu xem xét kỹ hơn về chiếc tàu lặn Titan. Sean nhận thấy đó là một chiếc tàu ngầm nhỏ mà 5 người chen chúc bên trong. "Nó cho tôi cảm giác mất an toàn. Linh cảm liên tục nhắc nhở tôi không nên tham gia hành trình này", Sean nhớ lại.

Hồi tháng 3, Stockton Rush, Giám đốc điều hành OceanGate, một trong 5 nạn nhân trong thảm kịch, đã bay tới Las Vegas để gặp Jay. Họ đã tham quan triển lãm Titanic tại khách sạn Luxor, sau đó nói về chuyến thám hiểm và các vấn đề an toàn.

"Stockton biết tôi là phi công trực thăng, anh ấy nói: "Lái tàu lặn còn an toàn hơn lái trực thăng. Nó an toàn hơn lặn biển"", Jay kể lại. Trong bữa trưa, Giám đốc điều hành OceanGate một lần nữa khẳng định "sẽ an toàn hơn băng qua đường băng".

Tỷ phú Mỹ cho hay Stockton là một người tốt, có trái tim nhân hậu, thực sự tin vào những gì đang làm, nhưng "không muốn nghe bất cứ điều gì mâu thuẫn với thế giới quan của mình".

"Ông ấy hoàn toàn tin vào những gì mình nói và gạt phăng tất cả nếu mâu thuẫn", Jay tiếp tục, cho biết Stockton đã thúc giục ông đặt vé chuyến tham quan, thậm chí còn giảm giá đáng kể.

"Vào giữa hoặc cuối tháng 5, ông ấy nhắn tin cho tôi nói có chỗ trống sau một hoặc hai tuần, đồng thời đề nghị giảm 100.000 USD cho mỗi vé", Jay tiết lộ.

Nam tỷ phú cảm thấy Stockton không nghĩ đến những rủi ro của chuyến tham quan. "Ông ấy rất đam mê dự án này. Tôi cho rằng bản thân Stockton không hiểu hoặc không muốn hiểu rủi ro".

Jay tin rằng sai lầm của dự án này là "không có cơ quan độc lập nào xem xét hoạt động của tàu lặn Titan" và Stockton không xem xét nghiêm túc bất kỳ lời chỉ trích nào.

Jay thừa nhận viễn cảnh được tận mắt chứng kiến xác tàu Titanic thật hấp dẫn và thú vị, song rất lo ngại vấn đề an toàn.

5 nạn nhân vụ tàu lặn Titan phát nổ (Ảnh: CNN).

Stockton cuối cùng thế chỗ của cha con Jay Bloom bằng doanh nhân Shahzada Dawood và con trai Suleman, 19 tuổi.

Em gái Shahzada cho hay Suleman đã "sợ hãi" và "không sẵn sàng" cho chuyến tham quan nhưng đã chiều theo ý bố vì Ngày của Cha.

Hai người cha, hai cậu con trai và hai quyết định khác nhau dẫn đến việc một gia đình thoát chết phút chót và một gia đình khác đau buồn trước sự ra đi của hai người thân.

"Tôi đã đưa ra quyết định sáng suốt là không làm điều này", Sean chia sẻ. "Tôi đã nói với cha rằng đó là một ý tưởng tồi tệ và ông ấy đã lắng nghe tôi. Chúng tôi thống nhất không tham gia".

Jay cho biết việc tất cả phương tiện truyền thông đưa tin về thảm kịch Titan là một lời nhắc nhở liên tục về việc ông và con trai suýt đã trở thành nạn nhân.

"Tôi không thể thoát khỏi ám ảnh thảm kịch. Mỗi lần tôi bật ti vi hay mở máy tính là một câu chuyện, thông tin, hình ảnh về các nạn nhân. Tôi nhìn thấy bức ảnh của doanh nhân người Pakistan và con trai. Tôi đã tự nhủ rằng đó có thể là bức ảnh của tôi và con trai", Jay nói.

Đối với Sean, anh lo ngại về độ an toàn của tàu lặn Titan, càng ngạc nhiên hơn khi biết nó được điều khiển bởi một bộ điều khiển trò chơi điện tử.

Càng nhìn vào tàu Titan, mối quan tâm của Sean càng tăng lên. Lúc đầu, anh ấy nghĩ rằng chiếc tàu ngầm này sẽ giống với những chiếc tàu ngầm mà Robert Ballard, người khám phá Titanic đã sử dụng.

Sean nói: "Chiếc tàu ngầm mà Stockton sử dụng không hề an toàn. Và bây giờ, mọi chuyện đã xảy ra đúng như vậy".

Tàu Titan lặn xuống đại dương (Ảnh: OceanGate).

Trước đó, tàu lặn Titan mất tích ngày 18/6 khi đang chở 5 người thực hiện chuyến tham quan xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương, cách Newfoundland của Canada khoảng 600km.

Theo trang web của công ty, chuyến thám hiểm dưới đáy biển tới xác tàu Titanic được OceanGate thực hiện từ năm 2021, với giá 250.000 USD/người (khoảng 6 tỷ đồng).

Tại cuộc họp báo ngày 22/6, Chuẩn Đô đốc Tuần duyên Mỹ John Mauger cho biết, lực lượng cứu hộ đã phát hiện nhiều mảnh vỡ của tàu lặn Titan ở khu vực cách xác tàu Titanic khoảng 500m, nghĩa là ở độ sâu gần 4.000m.

"Đây là một môi trường cực kỳ khắc nghiệt dưới đáy biển và các mảnh vỡ cho thấy con tàu đã trải qua một vụ nổ thảm khốc", ông Mauger nói.

Theo đánh giá này, toàn bộ 5 hành khách trong tàu lặn Titan được cho là đã tử vong ngay lập tức sau vụ nổ.

Các nạn nhân gồm: Stockton Rush (Giám đốc điều hành OceanGate), Shahzada Dawood (tỷ phú Pakistan) và con trai Suleman Dawood, Hamish Harding (tỷ phú Anh) và nhà hải dương học Paul-Henri Nargeolet.

Công ty OceanGate Expeditions gọi họ là "những nhà thám hiểm thực sự" và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.