Sách về vụ đắm tàu Titanic: Tôi đã sống sót như thế nào?

"The Midnight Watch"

The Midnight Watch của tác giả David Dyer là tiểu thuyết hư cấu kể về những gì có thể xảy ra vào đêm định mệnh của tàu Titanic.

Theo The New York Times, trong The Midnight Watch, David Dyer - người tự cho là bị ám ảnh bởi sự kiện lịch sử chìm tàu Titanic, đã cố gắng tưởng tượng theo cách của mình để tìm ra lời giải thích thỏa đáng về bí ẩn Titanic.

Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay mạnh mẽ và đầy kịch tính, là kết quả của nhiều năm nghiên cứu ở Liverpool, London, New York và Boston, đồng thời được đúc rút từ kinh nghiệm của chính tác giả với tư cách là một sĩ quan và luật sư.

Bìa sách "The Midnight Watch" (Nguồn: Macmillan).

Câu chuyện kể về một con tàu lân cận tên SS Californian đã nhìn thấy tàu Titanic và các hành khách chìm dần xuống Đại Tây Dương sau khi va phải một tảng băng trôi vào tối muộn 14/4/1912.

Sĩ quan Herbert Stone, phụ trách ca trực lúc nửa đêm trên tàu SS Californian nhìn thấy những quả tên lửa cứu nạn mà tàu Titanic đã bắn cách vài dặm về phía Bắc.

Herbert Stone sau đó báo cho thuyền trưởng Stanley Lord - người đang ngủ trong phòng nhưng Lord không đến đài chỉ huy.

Đêm đó, 8 quả tên lửa lần lượt đã được bắn lên, nhưng đều bị bỏ qua. Sáng hôm sau, tàu Titanic chìm dưới đáy biển và hơn 1.500 người đã thiệt mạng.

Khi biết được mức độ nghiêm trọng của thảm kịch, Lord và Stone đã làm mọi cách để che giấu vai trò của mình trong thảm họa, nhưng bị các nhà báo, luật sư và các nhà lãnh đạo chính trị ở Mỹ và Anh truy đuổi.

Bí mật khủng khiếp của họ cuối cùng cũng bị bại lộ.

"I survived the sinking of the Titanic, 1912"

I survived the sinking of the Titanic, 1912 (tạm dịch: Tôi đã sống sót trong vụ đắm tàu Titanic, 1912) của tác giả Lauren Tarshis thuộc thể loại "historical fiction" (tiểu thuyết có yếu tố lịch sử) với một sự kiện lịch sử còn các nhân vật và câu chuyện là hư cấu.

Tôi đã sống sót trong vụ đắm tàu Titanic, 1912 thuộc bộ sách gồm 4 cuốn, bên cạnh: Tôi đã sống sót trong vụ đánh bom Trân Châu Cảng 1941, Tôi đã sống sót khi bị cá mập tấn công năm 1916 và Tôi đã sống sót trong cơn bão Katrina, 2005.

Bìa sách "Tôi đã sống sót trong vụ đắm tàu Titanic, 1912".

Tác phẩm kể về George Calder - đứa trẻ 10 tuổi "may mắn nhất trên đời". Khi cùng em gái và dì đi trên tàu Titanic, George không thể kiềm chế mong muốn được khám phá mọi ngóc ngách của con tàu tuyệt diệu này, ngay cả khi việc đó luôn khiến cậu bé vướng vào rắc rối.

Khi tàu Titanic đâm phải một tảng băng trôi và nước biển tràn vào, George đã bị mắc kẹt lại, đơn độc và sợ hãi, trên con tàu đang chìm dần.

Trước nay, George luôn thoát ra khỏi rắc rối… Nhưng liệu cậu bé có thể sống sót qua lần này không?

The Titanic Secret

The Titanic Secret (tạm dịch: Bí ẩn Titanic) là cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, hành động ly kỳ của Clive Cussler - tác giả có sách bán chạy số 1 của The New York Times.

Tác phẩm kể về giám đốc Dirk Pitt và thám tử Isaac Bell hợp tác để khám phá sự thật về thảm họa hàng hải nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Theo đó, mở đầu của cuộc phiêu lưu, một luật sư đã đưa báo cáo bí mật được thám tử Isaac Bell viết nhiều thập kỷ trước cho Dirk Pitt - Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Cơ quan quốc gia về hàng hải dưới mặt nước (National Underwater Marine Agency - NUMA).

Bản báo cáo liên quan đến cuộc điều tra của Isaac Bell về việc khai thác một loại quặng bí mật có tên là byzanium.

Bìa sách "The Titanic Secret" (Ảnh: Amazon).

Dirk Pitt đã lần theo một con đường ngoằn ngòeo để tìm ra một kho cất giấu bí mật loại chất này. Thế là chạy đua cùng gián điệp đối phương, những cơn bão táp tàn bạo và nhịp kim đồng hồ, Pitt bắt đầu một nhiệm vụ gay cấn nhất, trục vớt xác con tàu thế kỷ lên khỏi nấm mồ đại dương.

"Một cuộc phiêu lưu vĩ đại, thêu dệt từ cao trào choáng váng này đến đỉnh điểm gay cấn khác và giấu kín bí mật sâu thẳm nhất đến cuối cùng", tuần báo Publishers Weekly nhận xét về The Titanic Secret.