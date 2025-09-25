Loại cá Việt bổ như cá hồi, rất tốt cho tuổi trung niên

Ở tuổi trung niên, nhiều người bắt đầu lo lắng về việc cơ thể trở nên chậm chạp, sức mạnh không còn như trước và các cơn đau nhức xuất hiện nhiều hơn. Việc duy trì khối cơ và sự dẻo dai của xương khớp vì thế trở thành ưu tiên hàng đầu.

Nếu trước đây cá hồi thường được nhắc đến như “ngôi sao” trong chế độ dinh dưỡng lành mạnh thì các chuyên gia cho rằng, cá thu, loại cá rất quen thuộc với bữa cơm người Việt, lại là lựa chọn không kém phần tuyệt vời, thậm chí còn phù hợp hơn với người sau tuổi 50.

Suy giảm cơ bắp là vấn đề đáng lo ở tuổi trung niên

Cá thu rất nhiều giá trị dinh dưỡng (Ảnh: Getty).

Nhiều nghiên cứu cho thấy sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu mất dần khối cơ theo tiến trình tự nhiên.

Tình trạng này được gọi là teo cơ do lão hóa. Theo tạp chí The Lancet Healthy Longevity, mỗi thập kỷ sau tuổi 40, con người mất trung bình 8% khối cơ. Khối cơ giảm kéo theo sức mạnh cơ thể suy yếu, khả năng vận động hạn chế và nguy cơ té ngã, gãy xương gia tăng.

Ngoài ra, tốc độ chuyển hóa năng lượng cũng giảm, cơ thể dễ tích mỡ và mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch. Vì vậy, duy trì cơ bắp và tăng cường dinh dưỡng hợp lý là điều mà các chuyên gia khuyến nghị cho lứa tuổi này.

Cá thu là nguồn dinh dưỡng phục hồi cơ bắp

Cá thu chứa lượng protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa và đặc biệt giàu omega-3. Hai loại axit béo quan trọng là EPA và DHA trong cá thu có vai trò giảm viêm, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ tái tạo tế bào và phòng ngừa thoái hóa khớp.

Một tổng hợp nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition năm 2020 cho thấy, bổ sung omega-3 từ cá biển giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp và chức năng vận động ở người lớn tuổi. Nhóm người thường xuyên ăn cá thu hoặc các loại cá giàu omega-3 khác có chỉ số cơ bắp và khả năng vận động tốt hơn so với nhóm ít tiêu thụ hải sản.

Ngoài omega-3, cá thu còn là nguồn cung cấp vitamin B12 dồi dào, yếu tố quan trọng trong quá trình sản sinh năng lượng và tạo hồng cầu. Khoáng chất selenium có trong cá thu lại giúp bảo vệ tế bào cơ khỏi stress oxy hóa, giảm tốc độ lão hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng thể thao Rachel Johnson (Mỹ) nhấn mạnh, cá thu không chỉ giàu omega-3 tương đương cá hồi, mà còn có lợi thế về vitamin B12 và selenium, hai dưỡng chất đặc biệt cần thiết ở tuổi trung niên.

Lợi ích cho tim mạch và trí nhớ

Người trên 50 tuổi thường phải đối diện với nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch. Nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ chỉ ra rằng, ăn cá giàu omega-3 ít nhất hai lần mỗi tuần có thể giảm 16% nguy cơ tử vong do tim mạch.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhóm tuổi này.

Không chỉ tốt cho tim, cá thu còn mang lại lợi ích cho não bộ. Lượng DHA dồi dào trong cá giúp duy trì trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Một nghiên cứu trên Alzheimer’s & Dementia Journal năm 2022 cho thấy, chế độ ăn giàu cá biển có thể giảm tới 20% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ khác. Đây là bằng chứng rõ ràng về vai trò của cá thu trong việc bảo vệ sức khỏe não bộ cho người trung niên và cao tuổi.

Nguồn thực phẩm sẵn có, giá hợp lý

Khác với cá hồi thường phải nhập khẩu với giá cao, cá thu là loại hải sản phổ biến ở các vùng biển Việt Nam. Cá thu Việt Nam có thớ thịt chắc, vị ngọt tự nhiên, ít mỡ và giàu dưỡng chất. Nhờ sự phổ biến này, cá thu có giá thành phải chăng, phù hợp với bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình.

Không chỉ giàu dinh dưỡng, cá thu còn dễ chế biến thành nhiều món ngon quen thuộc. Cá thu kho cà chua, cá thu nướng, cá thu sốt tiêu đen hay canh chua cá thu đều là những món ăn hấp dẫn, gần gũi và phù hợp khẩu vị người Việt.

Việc đa dạng cách chế biến cũng giúp người lớn tuổi duy trì thói quen ăn cá mà không bị nhàm chán.