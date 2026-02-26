Bác sĩ Việt mang tên danh thủ Brazil "dở khóc, dở cười" vì bị hiểu lầm

Tiền vệ sân “phủi”

Thời đi học, anh Pê Lê thừa nhận mình là một trong những học sinh có cái tên… dễ nhớ nhất trường. Anh có thể chưa kịp nhớ tên bạn bè, nhưng gần như ai cũng biết đến anh vì cái tên quá đặc biệt.

“Mỗi lần có thầy cô mới hoặc đầu năm học, mình gần như luôn được gọi hỏi bài đầu tiên. Có lẽ vì thế mà mình học nghiêm túc hơn”, anh kể.

Bạn bè cũng thường xuyên trêu chọc anh vì cái tên gắn với “vua bóng đá”. Nếu đá bóng hay thì không sao, nhưng chỉ cần chơi dở là lập tức bị trêu: “Mang tên vua bóng đá mà đá thế à?”.

Dù vậy, anh Pê Lê cho biết mình chưa từng cảm thấy áp lực hay tự ti vì tên gọi. Một phần vì tuổi thơ của anh khá vô tư, phần khác vì anh thực sự yêu bóng đá và coi những lời trêu chọc ấy là vui vẻ.

Anh Pê Lê cho biết cái tên đặc biệt của anh bắt nguồn từ niềm đam mê bóng đá của bố - ông Trần Bách Chiến (SN 1968).

Từ khi còn trẻ, ông Chiến đã đặc biệt yêu thích bóng đá, nhất là huyền thoại “vua bóng đá” xứ samba - Pelé. Niềm say mê ấy theo ông suốt nhiều năm, từ việc theo dõi các kỳ World Cup đến những trận bóng phong trào ở địa phương.

Vì mê bóng đá, ông Trần Bách Chiến đã đặt một cái tên đặc biệt cho con trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì vậy, khi có con, ông quyết định đặt những cái tên gắn với các danh thủ nổi tiếng như một cách gửi gắm kỳ vọng và dấu ấn riêng cho con trên hành trình trưởng thành. Mẹ anh, bà Nguyễn Thị Châu (SN 1972), cũng hoàn toàn ủng hộ cách đặt tên này.

Niềm đam mê bóng đá của anh Pê Lê cũng vì vậy mà được thừa hưởng từ bố. Thuở nhỏ, gia đình không có điều kiện, anh cùng bạn bè cuộn giấy làm bóng để đá trên sân bê tông. Lớn hơn, khi học đại học, bóng đá trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh viên của anh.

Trong thời gian học tại Trường Đại học Y Dược Huế, anh Pê Lê là đội trưởng đội bóng khoa Y học cổ truyền. Đội bóng của anh từng giành giải ba toàn thành phố Huế ở một giải đấu phong trào.

“Mang tên của một tiền đạo nổi tiếng, nhưng vị trí mình đá nhiều nhất lại là tiền vệ kiến thiết”, anh cười nói.

Thời sinh viên, chiều nào anh cũng ra sân. Nhờ đá tốt, anh thường được các “ông bầu” cho đá miễn phí, không phải đóng tiền sân. Hiện tại, do công việc bác sĩ bận rộn và thường xuyên trực, anh chỉ có thể tham gia đá bóng cùng đồng nghiệp trong bệnh viện khoảng 1-2 trận mỗi tuần.

Ngoài công việc bác sĩ, anh Pê Lê thường thi đấu bóng đá phong trào ở vị trí tiền vệ kiến thiết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bệnh nhân đòi... đổi bác sĩ

Bước ra đời sống xã hội, cái tên Pê Lê tiếp tục mang đến cho anh không ít câu chuyện trớ trêu. Anh kể, rất nhiều người khi nghe tên đều hỏi: “Em là người dân tộc gì?”. Khi anh trả lời mình là người Kinh, có người còn yêu cầu xem căn cước công dân để… kiểm chứng.

Với nam giới, việc giải thích thường dễ hơn, bởi nhiều người biết ngay anh được đặt tên theo vua bóng đá. Nhưng với phụ nữ, anh thường phải giải thích Pê Lê là ai, xuất phát từ đâu.

Trong những lần làm giấy tờ hành chính, không ít cán bộ nhìn tên anh rồi nhìn lên mặt, bật cười và hỏi vui: “Chắc bố mẹ sinh đúng mùa World Cup nên đặt tên dữ vậy?”.

Có lần, bệnh nhân bước vào phòng khám, thấy tên anh liền tưởng là bác sĩ nước ngoài, lo ngại bất đồng ngôn ngữ nên quay ra quầy thu ngân đề nghị… đổi bác sĩ Việt Nam.

“Khi mới đi làm, mỗi lần giới thiệu tên là y như rằng mọi người xúm lại hỏi đủ thứ”, anh kể.

Dù vậy, anh khẳng định chưa bao giờ có ý định đổi tên. Ngược lại, với tính cách hướng ngoại, anh cho rằng cái tên đặc biệt giúp mình dễ mở đầu câu chuyện, tạo sự gần gũi và thuận lợi hơn trong giao tiếp.

Cái tên đặc biệt khiến anh Pê Lê nhiều lần gặp những tình huống dở khóc dở cười trong công việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cái tên khác biệt trở thành lợi thế

Nhìn lại gần 30 năm cuộc đời, anh Pê Lê cho rằng cái tên đã mang đến cho mình nhiều may mắn, từ học tập đến các mối quan hệ xã hội.

“Theo mình, tên con người sẽ đi theo cả cuộc đời. Bố mẹ đặt tên thế nào thì mình vẫn sẽ tự hào về cái tên đó và không bao giờ xấu hổ hay tự ti”, anh nói.

Với anh, cái tên Pê Lê giúp anh tự tin hơn, mạnh mẽ hơn trong giao tiếp và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá suốt nhiều năm.

Hiện tại, anh Pê Lê đã có gia đình và một con gái, đặt tên là Trần Như Ý. Nếu trong tương lai có con trai, anh dự định đặt tên con là Trần Ka Ka, theo tên huyền thoại bóng đá Brazil Ricardo Kaká.

Anh Pê Lê cho rằng việc đặt tên cho con không nên quá lo lắng vì sự “khác thường”. “Hãy tự tin đặt cái tên mình mong muốn. Đừng nghĩ vì tên đặc biệt mà con sẽ ngại, có khi chính cái tên ấy lại giúp con mình nhiều hơn trên con đường thành công”, anh chia sẻ.