Cận Tết, chợ hoa vắng khách, tiểu thương ở Hà Nội than… ế chưa từng có

Vắng lặng người mua

Ngày cuối năm, dọc tuyến đường Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội), hàng nghìn chậu đào, quất, mai... được bày san sát dọc hai bên đường, song lượng khách ghé mua lại thưa thớt.

Nhiều tiểu thương ngồi lặng lẽ sau quầy, tranh thủ bấm điện thoại giết thời gian vì quá vắng khách.

Tại cửa hàng quất cảnh của chị Tâm (50 tuổi, Tứ Liên, Hà Nội), hàng trăm chậu quất vẫn xếp kín từ trong ra ngoài sau gần 10 ngày mở bán. Chị Tâm chia sẻ, thi thoảng có vài người dừng lại hỏi giá, nhưng phần lớn chỉ xem qua rồi lên xe rời đi. Có những buổi, chị ngồi cả tiếng đồng hồ mới đón được vài lượt khách hỏi thăm, song số cây bán được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một số cửa hàng có khách ghé qua thăm, nhưng chẳng mấy người chốt được giá (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

“Những năm trước, tầm này khách đông nghịt, xe cộ ra vào liên tục, người mua chọn cây không kịp nghỉ tay. Còn năm nay thì vắng tanh, người bán nhiều hơn người mua. Có hôm tôi ngồi cả ngày mà không bán nổi một cây quất”, chị Tâm ngán ngẩm nói.

Theo chị, gia đình đã gắn bó với nghề trồng và bán quất hơn chục năm nay, nhưng chưa năm nào việc buôn bán lại chậm và khó khăn như hiện tại, thậm chí còn ảm đạm hơn cả thời điểm dịch Covid-19.

“Biết là kinh tế khó khăn, nhưng không ngờ lại ế đến vậy. Người dân ra đường cũng ngại dừng xe, sợ vi phạm giao thông, nên ít ai ghé xem quất”, chị chia sẻ.

Vắng khách, chị Tâm tranh thủ cắt tỉa những cành khô, lá úa cho cây (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Lo ngại sức mua yếu, năm nay gia đình chị Tâm chỉ bán số lượng quất bằng một nửa năm ngoái. Theo chị Tâm, trước đây, mỗi mùa Tết có thể bán 200-300 trăm cây, còn năm nay dọn hàng từ mùng 10 tháng Chạp đến nay mới tiêu thụ được lác đác vài chục cây.

“Có ngày, cả dãy ba bốn nhà vườn mà không bán nổi cây nào. Giá quất không tăng, cây nhỏ vài trăm nghìn, cây lớn 2-3 triệu đồng, nhưng khách vẫn thưa thớt”, chị nói.

Chị cho biết, chợ hoa Tây Hồ lâu nay nổi tiếng với những cây quất được chăm sóc kỹ lưỡng, đặc biệt quất Tứ Liên đã tạo được thương hiệu riêng. Tuy nhiên, năm nay lợi thế đó dường như cũng không đủ để kéo khách quay lại. Người phụ nữ không giấu được nỗi lo nếu tình trạng này kéo dài, nhiều nhà vườn sẽ phải bỏ nghề.

Hai ngày nay anh Nam (tay trái) mới nhận được một chuyến xe thuê chở cây cảnh (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Không chỉ tiểu thương bán cây cảnh, những người làm dịch vụ ăn theo cũng rơi vào cảnh ế ẩm. Anh Nam, chạy xe ôm chuyên chở đào, quất cho khách, cho biết những năm trước vào thời điểm này anh “chạy không kịp thở”, mỗi ngày hàng chục chuyến.

“Năm nay thì khác hẳn, ngày nhiều được 3-4 chuyến, có hôm ngồi cả buổi không có ai thuê”, anh nói.

Khách ít ghé xem vì sợ bị phạt vì dừng đỗ xe

Cách đó không xa, quầy bán đào của anh Chiến cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Từ mùng 10 tháng Chạp, anh mang đào ra chợ với hi vọng đắt khách, nhưng đến nay mới bán được vài cành.

“Những năm trước, cùng thời điểm này tôi đã bán được 20-30 cành. Năm nay lượng bán chỉ bằng một phần tư, thậm chí một phần năm”, anh Chiến cho biết.

Anh Chiến ngồi bấm điện thoại cả buổi vì chẳng có vị khách nào ghé mua (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo anh Chiến, giá đào năm nay không biến động nhiều. Những cây, cành đào to, dáng đẹp có giá 2-4 triệu đồng, đào nhỏ dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, phần lớn khách chỉ chọn những cành vừa và nhỏ, phù hợp túi tiền.

Nam tiểu thương cho rằng, nguyên nhân không chỉ do người dân thắt chặt chi tiêu mà còn vì việc đi lại, dừng đỗ xe khó khăn khiến nhiều người ngại ghé chợ hoa. “Có lẽ phải sau ngày 20 tháng Chạp, thị trường mới nhúc nhích hơn”, anh nói.

Người dân không dám dừng lại xem hàng lâu vì sợ bị phạt, chỉ lướt qua hỏi giá rồi đi (Ảnh: Trần Thành Công).

Trong khi đó, anh Liên Tú - thương lái nhiều năm đưa mai từ miền Nam ra Bắc bán dịp Tết - thừa nhận chưa năm nào việc buôn bán lại khó như năm nay.

“Mỗi ngày may ra bán được một, hai cây. Trước đây, giai đoạn này có thể bán vài chục cây/ngày”, anh nói.

Theo anh Tú, để có mai bán dịp Tết, thương lái phải đặt cây từ rất sớm, trực tiếp vào tận vườn ở miền Nam lựa chọn rồi thuê xe vận chuyển ra Bắc, mất cả ngày đêm và chi phí không nhỏ.

“Cước vận chuyển năm nay tăng nên giá mai cũng buộc phải nhích lên theo, nhưng tăng không đáng kể, trong khi khách lại ít”, anh chia sẻ.

Cửa hàng mai nhà anh Tú vắng khách qua lại dù giá rẻ hơn mọi năm rất nhiều (Ảnh: Trần Thành Công).

Hiện các chậu mai được bán với giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đối với cây nhỏ, khoảng 5 triệu đồng với cây trung bình và có cây lớn lên tới hơn 10 triệu đồng. Dù giá không quá cao so với nhiều năm trước, song theo anh Tú, kinh tế khó khăn và việc đi lại, dừng đỗ xe bất tiện khiến nhiều người chỉ ghé xem chứ chưa sẵn sàng mua.

“Chúng tôi chỉ dám nhập cầm chừng, chờ sát Tết xem thị trường thế nào. Nếu vẫn ế, có lẽ phải tính chuyện hạ giá để gỡ vốn”, anh Tú nói.

Người đàn ông chia sẻ, thương lái phải ăn ngủ tại chợ hoa suốt nhiều ngày, trong khi lượng khách thưa thớt khiến ai cũng mệt mỏi, lo lắng.