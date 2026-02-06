Cảnh tượng khác lạ tại chợ lá dong lớn nhất TPHCM mỗi năm chỉ họp một lần

Tiểu thương họp chợ sớm phục vụ khách quen

Những ngày qua, trên đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám giao Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) - nơi được gọi là ngã ba Ông Tạ - các sạp bán lá dong bắt đầu xuất hiện.

Đây là khu chợ lá dong nổi tiếng bậc nhất TPHCM, thường chỉ họp trong thời gian ngắn trước Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu gói bánh chưng, bánh tét của người dân và các lò bánh.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, năm nay chợ lá dong ra hàng sớm hơn mọi năm. Nếu như trước đây phải đến khoảng mùng 10 tháng Chạp, thậm chí sau Rằm, khu vực này mới bắt đầu nhộn nhịp thì năm nay, một số tiểu thương đã bán từ mùng 6.

Chợ lá dong năm nay bắt đầu họp từ mùng 6 tháng Chạp (Ảnh: Mộc Khải).

Hiện tại, chợ có khoảng 5-7 quầy bán lá dong, phần lớn là những tiểu thương đã buôn bán lâu năm. Các gian hàng chủ yếu bán sỉ cho lò bánh, doanh nghiệp đặt gói bánh biếu công nhân, bên cạnh đó vẫn bán lẻ nhưng số lượng không nhiều.

Chị Hoàng Thị Thu (quê Đồng Nai) - tiểu thương gắn bó với nghề bán lá dong gần 10 năm - cho biết, việc ra hàng sớm là để phục vụ các mối quen.

“Năm nay nhiều công ty, doanh nghiệp đặt lá sớm để gói bánh chưng biếu công nhân ăn Tết nên tôi bán sớm. Chứ khách lẻ mua về gói trong gia đình thì chắc phải sau 20 tháng Chạp mới đến mua đông. Tôi dọn hàng từ mùng 6 tháng Chạp, sớm nhất ở chợ này”, chị Thu nói.

Tiểu thương đang phân loại lá dong (Ảnh: Mộc Khải).

Theo chị Thu, lá dong được nhập từ Đồng Nai và Lâm Đồng. Mỗi chuyến, chị nhập khoảng 500-600 bó (mỗi bó 50 lá), hàng được cắt tại vườn và vận chuyển lên TPHCM ngay trong ngày bằng xe tải để đảm bảo độ tươi. Dự kiến đến khoảng 27-28 Tết, chị sẽ bán hết tổng cộng khoảng 100.000 lá.

Lá dong được bán theo bó hoặc theo số lượng 50-100 lá, chia thành các kích cỡ khác nhau: Lá đại, lá lớn, lá trung và lá nhỏ. Giá bán phụ thuộc vào kích thước và thời điểm nhập hàng.

Theo một số tiểu thương, năm nay giá lá dong đầu mùa thấp hơn so với cùng kỳ năm trước do sức mua chưa mạnh. Cụ thể, lá đại có giá khoảng 120.000 đồng/100 lá, trong khi cùng thời điểm năm ngoái khoảng 150.000 đồng/100 lá. Loại nhỏ nhất khoảng 50.000 đồng/100 lá.

Dây lạt buộc bánh được bán với giá 10.000 đồng/bó đối với khách lẻ, còn mua số lượng nhiều thì khoảng 7.000 đồng/bó.

Bà Hai Trắng cũng nhập lá dong, bày sạp sớm tại chợ (Ảnh: Mộc Khải).

Bà Hai Trắng - tiểu thương bán lá dong nhiều năm tại chợ - cho biết, giá lá thay đổi theo từng ngày, tùy giá nhập từ vườn.

“Có ngày lá đại khoảng 100.000 đồng/100 lá, có ngày chỉ 80.000 đồng. Giá những ngày tới còn phụ thuộc nguồn hàng từ vườn và sức mua của khách”, bà nói.

Giá bán đầu mùa chưa cao, lượng khách còn thưa, nhưng các tiểu thương cho biết họ vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào những ngày cận Tết - thời điểm nhu cầu gói bánh thường tăng mạnh.

Quy mô thu hẹp, chợ lá dong vẫn họp đều trước Tết

Khác với khách lẻ, các lò gói bánh là nhóm khách mua số lượng lớn và ổn định nhất tại chợ lá dong Ông Tạ. Chị O Ngọc (phường Tân Hưng) - chủ một lò gói bánh chưng - cho biết, mỗi mùa Tết chị mua khoảng 5.000-6.000 lá dong tại đây.

“Thường từ ngày 20 tháng Chạp là tôi bắt đầu gói bánh. Mỗi bánh gói 6-8 lá để bánh giữ được lâu. Năm nay, tôi mua được lá dong rẻ hơn so với mọi năm”, chị Ngọc chia sẻ.

Theo chị Ngọc, lá dong mua tại chợ có thể sử dụng ngay, không cần bảo quản phức tạp. “Mua sớm thì xử lý sơ, mua trễ thì ngâm phần gốc vào nước là gói được, không cần lựa lại nhiều”, chị nói.

Cùng với lá dong và dây lạt, tại khu chợ này còn có các điểm bán khuôn làm bánh chưng phục vụ lò bánh và người gói bánh tại nhà. Khuôn bánh chưng bằng gỗ được bán với nhiều kích cỡ khác nhau, phổ biến là loại gói bánh 2kg và 6kg.

Khuôn gói bánh chưng có nhiều kích cỡ (Ảnh: Mộc Khải).

Giá khuôn dao động khoảng từ 20.000 đến 50.000 đồng/cái, tùy kích thước và độ dày của gỗ. Theo tiểu thương, khuôn gỗ được ưa chuộng vì chắc chắn, dễ tháo bánh và có thể sử dụng lại nhiều mùa Tết. Giá khuôn năm nay gần như không biến động so với mọi năm.

Nhiều tiểu thương cho biết so với trước đây, chợ lá dong Ông Tạ không còn nhộn nhịp như xưa. Có thời điểm, các quầy bán nối nhau dài hàng trăm mét, nhưng hiện nay số quầy chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, lượng khách mua cũng giảm.

Bà Đẹp (61 tuổi), chủ quầy lá dong “Chị Đẹp”, cho biết bà đã buôn bán lá dong suốt 47 năm, chuyển về khu vực này bán cũng hơn chục năm. “Năm nay ra sớm nhưng khách chưa đông, bán theo mùa nên cũng lo vì không thể bán kéo dài”, bà Đẹp chia sẻ.

Bà Đẹp (áo hồng) kỳ vọng những ngày cận Tết sức mua lá dong sẽ tăng cao (Ảnh: Mộc Khải).

Theo các tiểu thương, chợ lá dong thường chỉ thực sự sôi động từ sau ngày 20 tháng Chạp, khi các lò bánh bước vào cao điểm phục vụ thị trường Tết. Dù quy mô không còn như trước, chợ lá dong Ông Tạ vẫn là địa điểm quen thuộc của nhiều người dân TPHCM mỗi dịp cuối năm, gắn liền với thói quen gói bánh chưng, bánh tét - một phần không thể thiếu của Tết cổ truyền.