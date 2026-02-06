Rộn ràng chợ hoa Tết: Tiểu thương xuyên đêm đưa "mùa xuân" về TPHCM

Rạng sáng ngày 6/2 (tức 19 tháng Chạp năm Ất Tỵ), không khí Tết đã bắt đầu len lỏi vào từng góc phố Sài Gòn, đặc biệt là tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành). Hàng loạt xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau đổ về, mang theo sắc màu rực rỡ của hàng ngàn chậu hoa, cây cảnh, chuẩn bị cho mùa kinh doanh Tết Nguyên đán sôi động.

Dù đã quá nửa đêm, Công viên 23/9 vẫn sáng đèn, nhộn nhịp tiếng người nói, tiếng xe cộ và hoạt động bốc dỡ đưa hàng trăm gốc đào Bắc về bày bán.

Các tiểu thương, sau hành trình dài từ các tỉnh miền Tây, miền Trung hay thậm chí từ miền Bắc xa xôi, gần như không nghỉ ngơi mà tất bật sắp xếp từng chậu hoa vào vị trí đã được phân khu. Không khí mua bán hoa Tết đã bắt đầu "nóng" lên ngay tại trung tâm TPHCM.

Anh Hoàng, một tiểu thương chuyên bán cúc đại đóa từ Bến Tre, chia sẻ: "Năm nay gia đình tôi đưa vào TPHCM hơn 200 chậu hoa để phục vụ thị trường Tết".

Tương tự, ông Huỳnh Ngọc Sơn (46 tuổi, quê Khánh Hòa), người đã gắn bó với nghề buôn hoa hơn 20 năm, cho biết: "Gia đình tôi chở khoảng 30 xe tải hoa vào thành phố, mong mùa Tết này buôn may bán đắt. Cứ đến tầm này là phải thức trắng đêm. Hoa về càng sớm thì càng có thời gian chăm sóc, sắp xếp cho đẹp, hy vọng bán được giá tốt".

Ban quản lý Công viên 23/9 đã bố trí lực lượng bảo vệ túc trực, hướng dẫn và điều phối xe chở hoa ra vào khu vực tập kết, đảm bảo trật tự và an toàn.

Không chỉ có hoa từ miền Tây, những cành đào tươi thắm từ các tỉnh miền Bắc cũng vượt hàng nghìn cây số để góp mặt tại chợ hoa Tết TPHCM.

Các chậu hoa cúc cỡ lớn cũng được các tiểu thương đưa từ các tỉnh về TPHCM bán Tết.

Khu vực công viên 23/9 (phường Bến Thành) là một trong những điểm tập kết các loại hoa, cây kiểng từ khắp các tỉnh thành để bày bán trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Các tiểu thương phải làm việc cật lực, vận chuyển hết số hoa từ xe xuống bày bán tại công viên trong đêm.

Các tiểu thương trao đổi trước khi đưa hàng trăm gốc đào Bắc xuống công viên 23/9.

Ngoài đào Bắc, cúc mâm xôi, mào gà và một số loại hoa cũng được đưa từ các tỉnh miền Tây lên TPHCM để bán dịp Tết.

Một tiểu thương ngồi khấn tại công viên với hi vọng có một mùa hoa Tết thuận lợi.

Các gốc đào cổ thụ và hoa tấp nập được tập kết về công viên 23/9.

Ngay khi hoa vừa được đưa từ các xe tải xuống, nhiều người dân đã tranh thủ ghé mua sớm. Anh Quang Như chia sẻ: "Mọi năm khoảng 22 tháng Chạp tôi mới đi mua hoa, nhưng thấy không khí năm nay rộn ràng nên ghé chọn luôn".

Đối với nhiều tiểu thương, đây không chỉ là mùa buôn bán mà còn là thời điểm đánh dấu một năm lao động vất vả. Những chuyến xe hoa xuyên đêm, những giọt mồ hôi giữa đêm cuối năm đã trở thành hình ảnh quen thuộc, mang theo hy vọng về một cái Tết ấm no, sung túc cho những người mang mùa xuân về thành phố.