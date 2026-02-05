Làng mai bạc tỷ nức tiếng miền Tây đìu hiu những ngày cận Tết

Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều địa phương trồng mai vàng đón Tết nổi tiếng như Vĩnh Thành (Bến Tre cũ), Đông Phước (Hậu Giang cũ)… Trong số đó, quy mô lớn nhất là làng mai vàng Phước Định (xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long) có tuổi đời trên 60 năm.

Từng được gọi với danh xưng "làng mai vàng bạc tỷ", sở hữu hàng trăm gốc cả trăm năm tuổi mà nay ít người hình dung được cảnh tượng đìu hiu, trầm lắng ở làng mai Phước Định. Năm nay sức mua giảm rất nhiều. Không còn cảnh xe ba gác, thương lái ra vào tấp nập, con đường dẫn vào làng vắng vẻ lạ thường những ngày cận Tết.

Dọc đường làng, một số hộ tranh thủ lặt lá mai, số khác túc tắc sửa soạn mai chậu chuẩn bị mang ra chợ hoa xuân.

Ông Tý bên những gốc mai từng có giá bạc tỷ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Lê Văn Tý, Giám đốc HTX Mai vàng Phước Định, cho biết làng mai vàng có từ lâu và nổi tiếng xa gần từ những năm 2000. Đến năm 2021, làng mai trở thành hợp tác xã với 45 thành viên, có hơn 50.000 gốc mai với nhiều kích cỡ lớn nhỏ. Điểm đặc biệt của làng mai vàng Phước Định là các nhà vườn trồng toàn mai y (mai nguyên thủy, không ghép), trong khi nhiều làng cây hoa cảnh khác hầu hết là mai ghép.

Theo ông Tý, từ sau dịch Covid-19, sức tiêu thụ ở làng mai Phước Định giảm hẳn, từ giá cả đến tình hình thu mua, tiêu thụ. Trước đây, cây mai 70-80 năm tuổi có thể bán giá trên 1 tỷ đồng mà nhiều người săn đón, trả giá. Còn Tết 2026 này mức giá chỉ khoảng 200 triệu đồng. Dù vậy, những cây mai cỡ "khủng" đó cũng không mấy người hỏi mua.

"Có thể do tình hình kinh tế, người dân hạn chế chi tiêu nên giá mai vàng cũng lao dốc theo. Nhiều người tiếc vì lúc mai có giá tiền tỷ lại không bán, giờ kêu vài trăm triệu đồng vẫn bị ngó lơ. Một số chủ vườn lâu năm vẫn quyết giữ giá vì dáng, thế, số tuổi của mai quá đẹp, bán rồi chỉ biết tiếc. Nhiều nhà vườn lưu giữ mai "khủng", chăm từ năm nay qua năm khác, dù chỉ trưng cho đẹp vào dịp Tết", ông Tý nói thêm.

Chị Ngân lặt lá mai chậu giao cho thương lái (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Tý, hồn cốt ở làng mai vàng Phước Định vẫn là giống mai vàng 5-7 cánh truyền thống, cánh hoa dày, bung đều, bông chùm với sức sống mãnh liệt, có độ bền cao, dáng thân, cành tự nhiên... Tuy nhiên để đáp ứng thị hiếu người chơi mai và cạnh tranh với sản phẩm ở những làng nghề khác, các nhà vườn cũng bắt đầu ghép, tìm thêm những giống mai nhiều cánh để đáp ứng thị hiếu.

Chị Dương Hồng Ngân cho biết, Tết này chị chuẩn bị 130 chậu mai để bán ở chợ hoa Xuân Vĩnh Long. Theo chị Ngân, sức mua mai Tết năm nay khá chậm. Đã qua rằm tháng Chạp mà vườn nhà mới xuất bán được hơn 200 chậu mai Tết với giá khoảng 1,2 triệu đồng/chậu. Bán mai tại vườn trước, đến 23-24 tháng Chạp, chị mới đánh chậu, đưa ra chợ hoa.

"Năm ngoái tôi bán 300 chậu, năm nay số lượng ít hơn, do sức mua giảm, phải đắn đo, tính toán kỹ. Mong rằng từ giờ đến Tết, tình hình sẽ có sự thay đổi", chị Ngân bày tỏ.

Dù làng mai vắng khách, song một công việc thời vụ là lặt lá mai vẫn giúp nhóm lao động nông nhàn có thu nhập trong dịp cận Tết. Trong khoảng 1 tuần trước rằm tháng Chạp, chị em phụ nữ ở làng mai lại có thêm khoản thu nhập nhờ công việc này.

Nhiều lao động nữ có thu nhập thời vụ nhờ việc lặt lá mai (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Nguyễn Thị Sáu ngụ ấp Phước Định cho biết, lặt lá mai tính tiền công theo giờ, mỗi giờ 35.000 đồng, công việc chỉ cực do đứng liên tục ngoài trời nắng hoặc khó ở những cây mai lớn phải bắc thang đứng làm. Dù vậy, đây là việc "tiền tươi, thóc thật", cứ hết ngày làm việc là được nhận đủ tiền công. Vậy nên năm nào bà Sáu cùng các chị em trong xóm cũng đều nhận việc lặt lá mai.

"Có bữa tôi làm 8 tiếng, bữa nào trời mát thì lặt lá 10 tiếng. Mỗi ngày kiếm cũng trên 300.000 đồng, làm vài bữa cũng được cả triệu để sắm sửa Tết, đỡ hơn quanh quẩn trong nhà", bà Sáu cho hay.