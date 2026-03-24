Cá trích bỗng nhiên sốt, khách Hà Nội "bao trọn" bè vừa vào bờ

Gần một tuần nay, khu vực bãi biển hoang sơ xã Hải Châu (xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu cũ, tỉnh Nghệ An) náo nhiệt khi rất đông người đến thưởng thức món cá trích nướng. Món ăn dân dã "gây sốt" mạng xã hội khiến người dân cũng nhanh nhạy bắt nhịp, hình thành hàng chục điểm nướng cá, phục vụ khách.

Người dân kéo đến thưởng thức cá trích nướng, bãi biển chật kín người (Video: Hoàng Lam).

Mùa khai thác cá trích thường bắt đầu từ tháng Giêng và kéo dài đến cuối tháng 3 hàng năm. "Nghề đánh cá trích cứ mỗi người một bè mảng, đi lúc 3-4h, về tầm 7-8h. Hôm nay tôi đánh được khoảng 1 tạ cá, trừ tiền dầu và các chi phí khác, lãi hơn 1 triệu đồng", anh Bùi Thái (xã Hải Châu) thông tin.

Cá trích tươi rói vừa cập bờ đã được thương lái thu mua để sản xuất nước mắm. Tuy nhiên, những ngày gần đây, một lượng lớn được tiêu thụ từ các điểm nướng cá phục vụ thực khách thưởng thức tại chỗ.

Cá được bán với giá 30.000-40.000 đồng/kg, tùy theo kích cỡ và số lượng tiêu thụ.

Trước đây, phụ nữ làng biển nướng cá để bán cho khách qua đường mang về, nhưng gần một tuần trở lại đây, họ chuyển sang phục vụ cá nướng tại chỗ. Lượng khách tăng đột biến, có ngày, mỗi điểm nướng cá có thể phục vụ khách hơn 1 tạ cá. Công việc này mang lại nguồn thu đáng kể cho chị em phụ nữ nơi đây.

Cá trích nướng ăn kèm rau, bún cuốn trong lá nem chấm nước mắm cốt chanh hoặc muối tiêu chanh được bán với giá 60.000-70.000 đồng/kg.

Từ cơn sốt trên mạng xã hội, chị Nguyễn Hoàng Oanh (xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An) quyết định di chuyển hơn 40km ra Hải Châu để thưởng thức cá trích nướng. "Phục vụ tận nơi, cá tươi, ngon, lạ miệng, mức giá này tôi thấy phù hợp. Ngoài cá trích nướng còn có thêm mực nướng, ốc hấp...", chị Oanh chia sẻ.

Làm việc ở Hà Nội nhưng tranh thủ thời gian về quê dịp cuối tuần, anh Nguyễn Đức Dương (trú xã Bình Minh, Nghệ An) cùng nhóm bạn của mình đến biển Hải Châu thưởng thức cá trích nướng. 11 người ăn cá trích nướng, kèm bia và nước ngọt, tổng cộng hết hơn 500.000 đồng, anh Dương cho rằng chi phí này quá rẻ so với một buổi dã ngoại.

Ông Hà Huy Đồng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hải Châu, cho biết mặc dù điểm phục vụ cá nướng hình thành tự phát nhưng bước đầu đã mở hướng mới trong tiêu thụ, nâng cao giá trị hải sản, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân ven biển của địa phương.

Địa phương cũng đang nghiên cứu để duy trì, phát triển mô hình này gắn với du lịch trải nghiệm, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề quản lý giá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh trật tự. Trong ảnh, các điểm bán cá trích nướng trải chiếu, che bạt phục vụ khách.

Sau khi thưởng thức món cá trích nướng, anh Dũng (Hà Nội) và những người bạn của mình quyết định mua gần 1 tạ cá trích tươi của bè mảng mới cập bờ với mức giá 25.000 đồng/kg để mang về làm quà.

Điểm bán cá trích nướng hình thành hai bên đường ven biển, nơi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Công an xã Hải Châu đã bố trí lực lượng, phối hợp tổ an ninh trật tự cơ sở thường xuyên nhắc nhở người dân, tổ chức phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân nhằm đảm bảo an toàn, trật tự.

Dãy dài ô tô, xe máy đậu kín 2 bên đường ven biển, nơi có hàng chục điểm bán cá trích nướng của xã Hải Châu vào cuối tuần qua, khi lượng khách đến thưởng thức món ăn dân dã này tăng cao.